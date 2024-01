GitHub volvió a hacer de las suyas y su nueva víctima, el repositorio de OpenXRay

Desde que Microsoft adquirió GitHub, el proceso de bloqueo de repositorios se ha vuelto una burla, pues tal parece que cualquier persona con una solicitud bien elaborada, puede enviarla para solicitar el bloqueo hasta eliminación de un repositorio, es que las personitas a cargo de esta área en GitHub no hacen bien su trabajo.

Y es que desde dicha adquirió, hemos compartido aquí en el blog algunos de los casos más sonados en la red sobre el bloqueo de X repositorio de GitHub, que por mencionar uno de los que más hemos compartido es el del repositorio de youtube-dl y que en teoría desde el 2020, GitHub prometió trabajar para evitar bloqueos irrazonables, lo cual solo se quedo en promesas o al menos eso es lo que ha demostrado.

La razón de hablar de ello, es que hace poco el repositorio del proyecto abierto OpenXRay sufrió de un bloqueo de por parte de GitHub, esto debido a que GitHub recibió una solicitud de reclamación de derechos de autor, en la cual, la supuesta solicitud se mencionaba información sobre la violación de DMCA en nombre de la empresa GSC Game World, enviada por la división de protección antipiratería, actuando en interés de GSC, en la cual básicamente argumentaban que el proyecto OpenXRay viola los derechos de GSC.

Para poner en un poco del contexto a quienes desconocen de OpenXRay, deben saber que este es un proyecto que reproduce el motor del juego para las primeras partes del juego STALKER. Como tal, el proyecto nació después de una filtración de los códigos fuente del motor STALKER y como tal, el proyecto no es una copia «mas», pues a pesar de tener su base sobre el código fuente filtrado, podemos decir que es una versión mejorada, pues ha implementado correcciones en las deficiencias originales, ha introducido nuevas características, como soporte para plataformas de 64 bits, Linux y OpenGL, entre otras cosas más.

Ahora ya mencionado esto, muchos podrían entender el porqué de la «supuesta» solicitud, por parte de GSC Game World , que desarrolló la serie de juegos STALKER. En la cual se menciona que el repositorio contiene materiales obtenidos mediante ingeniería inversa que viola los derechos de autor y términos de uso.

Aviso de infracción de derechos de autor

Estimado github.com:

Yo, [privado] de Protección Antipiratería, me comunico con usted en nombre de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD. Bajo pena de perjurio, certifico que estoy autorizado a actuar en nombre de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD, el propietario de los derechos exclusivos sobre el juego de ordenador STALKER.

Una búsqueda ha detectado que su sitio web, github.com, proporciona acceso a archivos que infringen los derechos exclusivos de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD sobre el juego de computadora STALKER. Creo de buena fe que el contenido de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD que se describe anteriormente tiene no ha sido autorizado para su uso, publicación, intercambio o distribución en github.com por parte de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD, su agente o la ley. Por lo tanto, le solicito que actúe con prontitud para eliminar o deshabilitar el acceso al contenido infractor identificado en este aviso, y que cese y desista de cualquier infracción adicional de las propiedades de GSC GAME WORLD GLOBAL LTD.

Afirmo que la información contenida en este aviso es precisa a mi leal saber y entender.

Propiedad GSC GAME WORLD GLOBAL LTD infringida: