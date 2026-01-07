GNOME y Firefox proponen eliminar el pegado con clic central en Linux

Se avecina un cambio importante en el escritorio Linux. Y es que los equipos de desarrollo de GNOME y Mozilla Firefox están debatiendo activamente, y han propuesto formalmente, deshabilitar por defecto una de las funciones más icónicas y antiguas de los entornos Unix: el pegado automático mediante el clic central del ratón (conocido técnicamente como Primary Selection).

Esta propuesta, que actualmente se encuentra en fase de revisión, busca alinear el comportamiento de Linux con el de Windows y macOS, bajo la premisa de que la funcionalidad actual es una fuente de confusión y errores para los nuevos usuarios. Sin embargo, para los veteranos, esto representa un ataque directo a la identidad y eficiencia del sistema.

El argumento de la modernización: «Adiós X11»

La iniciativa fue impulsada principalmente por Jordan Petridis, desarrollador de GNOME, quien abrió la solicitud de fusión en el repositorio gsettings-desktop-schemas. Su argumento es que el comportamiento de la «Selección Principal» es un «X11ismo» (una herencia del sistema X Window original) que genera una fricción innecesaria.

Según Petridis y el equipo de Firefox (cuya propuesta se publicó en Phabricator), los usuarios modernos no están familiarizados con el concepto de que «seleccionar texto es igual a copiar». Esto lleva a situaciones donde:

Clics accidentales: Al intentar hacer scroll con la rueda del ratón, muchos usuarios presionan el botón sin querer, pegando bloques de texto aleatorios en formularios, terminales o chats.

Al intentar hacer scroll con la rueda del ratón, muchos usuarios presionan el botón sin querer, pegando bloques de texto aleatorios en formularios, terminales o chats. Confusión de portapapeles: Los usuarios esperan que el portapapeles funcione solo con Ctrl+C / Ctrl+V. Vaciar o modificar el contenido del portapapeles simplemente por haber seleccionado un texto se percibe como un comportamiento errático.

Petridis fue contundente en su publicación, cerrando con un «Adiós X11» en negrita, señalando que, aunque Wayland soporta esta función técnicamente, el comportamiento en sí es una reliquia de hace 41 años que no encaja en las expectativas de usabilidad actuales. Incluso citan una página wiki de freedesktop.org que clasifica el pegado con clic central como una función para «usuarios experimentados» y no como el estándar predeterminado.

El legado técnico

Para entender la controversia, hay que entender la mecánica. En los sistemas Unix y Linux tradicionales, existen dos búferes de memoria separados:

Clipboard (Portapapeles): El estándar moderno (Ctrl+C, Ctrl+V).

El estándar moderno (Ctrl+C, Ctrl+V). Primary Selection (Selección Principal): Un búfer volátil que almacena inmediatamente cualquier texto que se resalte con el cursor. Para pegarlo, basta con hacer clic con el botón central (rueda).

Esta dualidad ha sido parte de Linux durante más de tres décadas. Para administradores de sistemas y desarrolladores, es una herramienta de productividad insustituible que permite mover texto entre terminales y editores de código con una velocidad muy superior a la de usar atajos de teclado.

La propuesta de eliminarlo por defecto no elimina la función del código, pero la oculta tras una capa de configuración, rompiendo el flujo de trabajo predeterminado («out of the box») al que millones de usuarios están acostumbrados.

La reacción de la comunidad

La respuesta de la comunidad ha sido dividida, ya que un sector de usuarios ha acogido la medida con alivio, citando razones de seguridad. Como señaló un usuario en el debate:

«He pulsado accidentalmente el botón central incontables veces. Imagínense pegar información confidencial como contraseñas durante una transmisión en directo o una sesión de pantalla compartida. No todos los espectadores tienen buenas intenciones».

Para este grupo, el equilibrio entre comodidad y seguridad se inclina hacia la seguridad. Que el portapapeles «dispare» su contenido con un clic accidental de la rueda es visto como un riesgo inaceptable en entornos modernos.

Sin embargo, la oposición es feroz. Los usuarios veteranos critican la actitud de «nosotros sabemos más que tú» por parte de GNOME. Un usuario comentó irónicamente que este tipo de decisiones paternalistas fueron las que lo impulsaron a migrar al entorno de escritorio MATE hace años. Argumentan que la confusión de algunos usuarios nuevos no es motivo suficiente para mutilar una característica estándar de la plataforma, y que no existen datos suficientes para justificar que la mayoría de los usuarios deseen este cambio.

Cómo revertir el cambio (si se aprueba)

Si la propuesta sigue adelante y se implementa en futuras versiones de GNOME y Firefox, los usuarios que deseen recuperar el comportamiento clásico deberán intervenir manualmente en la configuración:

En GNOME: Será necesario ejecutar un comando en la terminal para modificar los esquemas de gsettings:

gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-enable-primary-paste true

En Firefox: Los usuarios deberán acceder a la configuración avanzada:

Escribir about:config en la barra de direcciones.

Buscar la preferencia middlemouse.paste.

Cambiar su valor a true.

El debate sigue abierto y la decisión final ilustrará qué pesa más en el escritorio Linux actual: el respeto por el legado técnico y la eficiencia de los usuarios avanzados, o la simplificación y estandarización para atraer al público general.