Gnuplot, una excelente herramienta para la generación de gráficos a partir de funciones y datos

Gnuplot una excelente herramienta para la generación de gráficas

Si estás en busca de un programa que te permita generar gráficas, visualizar funciones y datos matemáticos de forma interactiva en dos y tres dimensiones, Gnuplot puede ser una excelente solución a tu requerimiento.

Gnuplot es una herramienta de trazado de gráficos que permite visualizar datos y funciones en entornos Unix, Windows y macOS. Cuenta con soporte para diversos formatos de archivos gráficos, como PNG, EPS, SVG, JPEG y otros. Ofrece la capacidad de producir código LaTeX para su inclusión en documentos, aprovechando las fuentes y notación de fórmulas, además de que puede ser utiliza´do de manera interactiva.

Sobre Gnuplot

Gnuplot es ampliamente utilizado en campos científicos, ingeniería y otros entornos donde se requiere la visualización de datos, principalmente para gráficos bidimensionales y tridimensionales de conjuntos de datos numéricos. Gnuplot es una herramienta de línea de comandos, lo que significa que los usuarios proporcionan comandos directamente en una interfaz de texto para generar gráficos.

De sus principales características, se destacan:

Funciones bidimensionales y gráficos de datos que combinan muchos elementos diferentes, como puntos, líneas,

barras de error, formas rellenas, etiquetas, flechas, …

Ejes polares, ejes de escala logarítmica, mapeo general de ejes no lineales, coordenadas paramétricas

Representaciones de datos como mapas de calor, gráficos de enjambre de abejas, gráficos de violín, histogramas, …

Gráficos tridimensionales de puntos de datos, líneas y superficies en muchos estilos diferentes (gráfico de contorno, malla)

Cálculo algebraico utilizando números enteros, coma flotante o aritmética compleja

Ajuste de modelos basado en datos mediante minimización de Marquardt-Levenberg

Soporte para una gran cantidad de sistemas operativos, formatos de archivos gráficos y dispositivos de salida.

Amplia ayuda en línea

Formato de texto tipo TeX para etiquetas, títulos, ejes y puntos de datos

Historial y edición de línea de comando interactiva

Puede leer archivos que contienen comandos adicionales durante una sesión interactiva, o puede ejecutarse en modo por lotes canalizando un archivo preexistente o un flujo de comandos a la entrada estándar.

Se utiliza como controlador de gráficos de back-end en paquetes matemáticos de nivel superior, como Octave, y se puede empaquetar fácilmente en un script cgi para usarlo como generador de gráficos basado en web.

Admite iteración y control de flujo basado en contexto o datos mediante declaraciones familiares if else continue break while for.

Gnuplot 6.0

Cabe mencionar que actualmente Gnuplot se encuentra en su versión 6.0, la cual hace poco fue lanzada y en ella se destaca el soporte para bloques de funciones y variables de alcance, además de que se han agregado nuevas funciones especializadas y completas.

También se destaca que se proponen nuevos tipos de gráficos: estilo de trazado 2D «con superficie» para coordenadas polares 2D, estilo de trazado 2D «con sectores» para generar gráficos circulares y de anillos, gráficos de rosa de los vientos y un equivalente polar a los mapas de calor de matriz dispersa, estilo de trazado 2D «con líneas» para detectar picos en un gráfico de función que se pasarían por alto y estilo de trazado 3D «con relleno de contorno» produce superficies 2D o 3D con rangos z distintos indicados por un relleno de color sólido.

Además de ello, se destaca que se han agregado nuevos tipos de trazos, máscaras y opciones de suavizado, se ha añadido una nueva sintaxis if {…} else if {…} else {…}, se admiten las convenciones del directorio base XDG para archivos de configuración, se agregó soporte para paletas con nombre y se han agregado nuevas funciones integradas y operaciones de matriz.

De los demás cambios que se destacan:

Se ha ampliado el soporte para formatos de datos.

Se agregó soporte para puntos de vigilancia.

Los terminales que muestran gráficos en la misma ventana donde se ingresa texto ahora admiten pseudo-mouse; es decir, responden a las teclas de flecha y otras combinaciones de teclas de acceso rápido durante la «pausa del mouse».

Los nuevos terminales kittygd y kittycairo proporcionan gráficos en ventana para emuladores de terminales que admiten el protocolo kitty.

Los gráficos múltiples ahora se pueden guardar, volver a trazar y cambiar de tamaño de forma interactiva.

Nuevas opciones de diseño de teclas para forzar un ancho o número de columnas específico. El posicionamiento automático de la clave en la página se puede modificar manualmente dando un desplazamiento.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre el nuevo lanzamiento, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace

¿Como instalar Gnuplot en Linux?

Para los interesados en poder instalar Gnuplot en su sistema, deben saber que se ofrecen los paquetes de instalación desde el sitio web oficial del proyecto. El enlace es este.

La instalación de Gnuplot en Linux puede variar ligeramente según la distribución, pero debes saber que el paquete se encuentra dentro los repositorios de las principales distribuciones de Linux, por lo que su instalación es bastante sencilla:

Para el caso de usuarios de Ubuntu / Debian y derivados:

sudo apt-get update

sudo apt-get install gnuplot

En el caso de Fedora:

sudo dnf install gnuplot

Mientras que para los que utilizan Arch Linux: