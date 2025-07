Hace algunos días, TechRadar compartió información sobre una entrevista que realizo a Sameer Samat, presidente de desarrollo del ecosistema Android en Google, en ella, ofreció una revelación inesperada, pero contundente: la compañía está trabajando en fusionar Android y Chrome OS en una única plataforma.

El comentario surgió de manera casual, cuando Samat observó que el periodista usaba una MacBook y un Apple Watch. A partir de esa observación, el ejecutivo comenzó a indagar sobre las aplicaciones y la interacción entre sus dispositivos, una curiosidad que reveló más de lo previsto.

Mi conversación con Sameer Samat, el padre de Android… eh… el presidente del ecosistema Android en Google, comenzó con él haciéndome preguntas.

Quizás se fijó en mi MacBook Pro o el Apple Watch que llevo en la muñeca. Me aseguré de al menos grabar la entrevista con el nuevo y maravilloso Samsung Galaxy Z Fold 7 que estoy probando, pero Samat quería entender cómo, y quizás por qué, uso una Mac.

Tartamudeé, sin estar preparada para el interrogatorio, pero Samat no me preguntaba por qué no usaba Android. En cambio, sentía curiosidad por las aplicaciones que uso en mi portátil y cómo gestiono el mundo de mi iPhone, MacBook y Apple Watch.