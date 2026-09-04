Google Play endurece sus políticas: Nuevos límites de consumo de RAM, migración automática y mas

Hace poco Google dio a conocer mediante un anuncio el nuevo conjunto de requisitos y estándares de calidad para Android y su tienda Google Play. La iniciativa responde directamente a las restricciones en la cadena de suministro de hardware y a la creciente escasez de módulos de memoria RAM en el mercado global de teléfonos inteligentes.

Para evitar que las aplicaciones consuman recursos de manera desmedida y provoquen lentitud o cierres forzados del sistema operativo, la compañía comenzará a auditar y penalizar el consumo excesivo de memoria a partir de febrero de 2027. Aquellos desarrolladores cuyas aplicaciones superen los límites estipulados podrían enfrentar restricciones para publicar nuevas versiones y una severa pérdida de visibilidad en las búsquedas y recomendaciones de la Play Store.

Métricas de rendimiento y límites por nivel de RAM

La monitorización se basará en tres pilares dentro de la plataforma Android Vitals en la Play Console.

El primero es el consumo dinámico de memoria , que rastrea el uso de RSS anónimo sumado a los datos derivados a la partición o archivo de intercambio (swap), evaluando tanto el estado activo de la aplicación en primer plano como su comportamiento en segundo plano .

, que rastrea el uso de RSS anónimo sumado a los datos derivados a la partición o archivo de intercambio (swap), de la aplicación en primer plano . El segundo parámetro audita el uso de mapas de bits (bitmaps) de imágenes . Google exige que las imágenes cargadas no retengan memoria de forma innecesaria cuando la aplicación pase a un estado no visible o en caché.

(bitmaps) . Google exige que las imágenes cargadas no retengan memoria de forma innecesaria cuando la aplicación pase a un estado no visible o en caché. El tercer punto exige la optimización del código ejecutable en formato DEX (Dalvik Executable): los paquetes deberán procesarse con herramientas de reducción y ofuscación como R8, exigiendo un mínimo del 25 % de cobertura combinada entre optimización, eliminación de código no utilizado y acortamiento de identificadores para aligerar la carga en la memoria volátil.

Los umbrales máximos permitidos se calcularán de manera escalonada en función de la capacidad de RAM física del dispositivo. Para aplicaciones estándar, los límites quedan configurados del siguiente modo:

Dispositivos de 4 GB de RAM: Máximo de 2 GB en estado activo y 1 GB en segundo plano.

Dispositivos de 8 GB de RAM: Máximo de 2.25 GB en primer plano y 1.5 GB en segundo plano.

Dispositivos de 12 GB de RAM: Máximo de 3.25 GB en primer plano y 1.75 GB en segundo plano.

Dispositivos de 16 GB de RAM: Máximo de 4.25 GB en primer plano y 2 GB en segundo plano.

Para los videojuegos móviles, al tratarse de entornos con mayor demanda gráfica y de procesamiento, se han fijado márgenes más amplios:

Dispositivos de 4 GB de RAM: Límite de 2.25 GB en uso activo y 2 GB en segundo plano.

Dispositivos de 8 GB de RAM: Límite de 3.5 GB en uso activo y 2.75 GB en segundo plano.

Dispositivos de 12 GB de RAM: Límite de 4 GB en uso activo y 3.2 GB en segundo plano.

Dispositivos de 16 GB de RAM: Límite de 5 GB en uso activo y 3.5 GB en segundo plano.

Además del control de recursos, Google Play implementará una nueva exigencia de incorporación a partir de abril de 2027. Conocida como el estándar Zero-Tap Sign-In, esta política obligará a todas las aplicaciones que admitan inicio de sesión de usuario (obligatorio u opcional) a restaurar de forma completamente automática la sesión cuando el usuario migre sus datos a un nuevo dispositivo Android.

Para cumplir con esta normativa, los desarrolladores deberán integrar la API Restore Credentials de Android, garantizando que el usuario acceda a su cuenta de manera instantánea al abrir la app por primera vez sin tener que volver a ingresar contraseñas de forma manual. Por el momento, los videojuegos quedan exentos de este requerimiento específico debido a la complejidad de sus esquemas de autenticación, aunque Google recomienda adoptar la API en aquellos títulos con perfiles únicos.

Avances de seguridad en Android 17

Paralelamente a estas regulaciones de tienda, la rama de desarrollo de Android 17 incorpora mecanismos para la protección de las comunicaciones en red. En primer lugar, se activa la compatibilidad con la extensión TLS ECH (Encrypted ClientHello), sucesora de ESNI.

A diferencia de las tecnologías anteriores que dejaban al descubierto metadatos durante el inicio de la conexión, ECH cifra por completo el mensaje inicial ClientHello, ocultando el nombre de dominio de los sitios web que se visitan en tráfico HTTPS e impidiendo fugas a través de campos como la clave precompartida (PSK).

En segundo lugar, se estrena el sistema de Protección de Red Local, que exige a las aplicaciones solicitar un permiso explícito del usuario antes de poder escanear la red doméstica o interactuar con dispositivos conectados a la red de área local (LAN).

Adicionalmente, el mecanismo de Transparencia de Certificados (CT) pasa a estar habilitado por defecto, manteniendo un registro público e inmutable de todos los certificados digitales emitidos y revocados para detectar anomalías o compromisos en las Autoridades de Certificación (CA).

Finalmente, Android 17 otorga a los operadores de telefonía móvil la capacidad de deshabilitar las redes 2G por defecto, neutralizando ataques basados en estaciones base falsas que forzaban la degradación de señal para interceptar tráfico SMS y desplegar campañas de fraude.

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