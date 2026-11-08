GPT4All: App IAG para descargar y ejecutar LLM de forma local

Se nos va el año 2026, y por ello hoy aprovecharemos de ofrecerles una nueva (y séptima) publicación de nuestra actual serie del año relacionada con las más actuales y populares Herramientas de Inteligencia Artificial Generativa de uso local. Recordándoles de antemano que, nuestras últimas publicaciones y herramientas IAG abordadas fueron las siguientes: LM Studio, AnythingLLM, Jan, Pinokio, Unsloth Desktop y Claude Desktop. Aunque, vale destacar que en oportunidades pasadas también hemos abordado otras en forma de Tutorial, tales como LocalAI y DeepTutor, entre muchas otras más. Y en consecuencia, hoy aprovecharemos para abordar una herramienta IAG más llamada «GPT4All».

Y si bien es cierto que, en años pasados ya le dedicamos una publicación anterior, la misma era meramente informativa y no técnica, es decir, en forma de tutorial en la que mostramos paso a paso su interfaz gráfica y características. Por ello, en esta si haremos esto para que puedan sin necesidad de instalarla conocerla a fondo. Así que, si eres uno de los muchos Linuxeros apasionados por este tipo de herramientas IAG, pues sigue leyendo para que la conozcan y evalúes si le das una oportunidad en el futuro próximo.

Pero, antes de introducirnos en esta nueva publicación en forma de Tutorial sobre la genial aplicación de escritorio de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) llamada «GPT4All», la cual a cambiado mucho desde la última vez que la mencionamos; les recomendamos explorar dicha anterior publicación sobre ella, al finalizar de leer la misma:

GPT4All es un proyecto del Linuxverso descrito en su sitio web oficial como un chatbot de uso gratuito, local y con mecanismos de privacidad. Qué además, no requiere de GPU ni Internet para funcionar sobre tu ordenador. Mientras que, en su sección oficial en GitHub es descrito como un ecosistema de chatbots de código abierto entrenados en una colección masiva de datos limpios de asistentes, incluyendo código, historias y diálogos.

GPT4All: App IAG para descargar y ejecutar LLM de forma local

Sobre GPT4All hoy en día (2026)

Hoy en día (noviembre, 2026), GPT4All ofrece una versión estable número v3.10.0 (liberada el 24 de febrero de 2025), la cual ha añadido a la misma las siguientes novedades, mejoras y correcciones:

Modelos remotos: La página «Añadir modelo» (Add Model) ahora cuenta con una pestaña dedicada a los proveedores de modelos remotos. Y la configuración de modelos remotos de Groq, OpenAI y Mistral es ahora más sencilla. Compatibilidad con CUDA: El motor (backend) de CUDA ahora admite GPU con capacidad de cómputo 5.0, como la GTX 750. Nuevo modelo: Ahora incorpora soporte para el modelo Granite (versión no MoE). Actualizaciones de traducciones: Se ha actualizado la traducción al italiano. Y se ha mejorado considerablemente la traducción al chino simplificado. Plantillas de chat mejoradas: Se han optimizado las plantillas de chat predeterminadas para OLMoE 7B 0924/0125 y Granite 3.1 3B/8B. Correcciones en los espacios en blanco: Los modelos basados ​​en DeepSeek-R1 presentan ahora un mejor manejo de los espacios en blanco en sus respuestas. Corrección de errores (bloqueos): Se han solucionado varios problemas que podían provocar el cierre inesperado de GPT4All.

Mientras que, a nivel requerimientos necesita para funcionar lo siguiente que se ve en la imagen inferior:

Además, es resaltarse lo siguiente:

Las versiones para Windows y Linux requieren como mínimo un procesador Intel Core i3 de 2.ª generación / AMD Bulldozer, o superior.

La versión para Windows ARM es compatible con procesadores Qualcomm Snapdragon y Microsoft SQ1/SQ2.

La versión para Linux es exclusivamente para x86-64 (no es compatible con ARM).

La versión para macOS requiere Monterey 12.6 o una versión posterior. Se obtienen mejores resultados con procesadores Apple Silicon de la serie M.

Pantallazos sobre la GUI actual de la aplicación IAG «GPT4All»

Debido a que es multiplataforma, su forma de instalación es universal y ofrece una experiencia de usuario unificada. Sin embargo, para su instalación en Linux se ofrece un instalador en formato «.run», el cual puede ser descargado directamente haciendo clic en este enlace.

Proceso de Instalación

Arranque inicial

Pantalla principal

Cambiar interfaz gráfica a Español

Chat

Modelos

Documentos locales (RAG)

Configuración + Modo Obscuro

Unsloth Desktop es la primera aplicación de escritorio para ejecutar y entrenar modelos de Inteligencia Artificial. Además, es de código abierto, gratuita y funciona 100 % localmente, es decir, en tu ordenador y sin necesidad de conexión a Internet. Además, ofrece una interfaz local para ejecutar y entrenar LLM y modelos de difusión. Además, es compatible con el uso de archivos de almacenamiento de modelos IA «GGUF«, el framework IA «MLX» para los modernos procesadores de la Serie M de Apple, y la ejecución de modelos IA abiertos como Qwen3.8, DeepSeek-V4, MiniMax-H3, Gemma 4, FLUX y otros más.

Resumen

En resumen, «GPT4All» es una herramienta IAG que estos últimos tiempos a evolucionado bastante desde una sencilla aplicación de Chatbots locales a una robusta y versátil aplicación a la altura de otras bien famosas como LM Studio, AnythingLLM, Jan, Pinokio y Unsloth Desktop. Por lo cual, hoy en día cumple con todo lo que se espera obtener de cualquier Herramienta IAG local. Además, una de sus mejores ventajas, es el completo y extenso soporte multilingüe para los más extendidos idiomas del mundo, lo cual incluye al idioma español. Lo que no suelen incluir otras.

Otro buen punto es su alto enfoque orientado a la privacidad, lo cual es de mucho valor para diversos tipos de usuario. También, el hecho de que puede ejecutarse en CPU, Metal (Apple Silicon M1+) y GPU. Aunque, para su uso en CPU necesita admitir instrucciones AVX o AVX2, y por supuesto, como muchas otras herramientas IAG, necesita suficiente RAM para cargar un modelo en la memoria.

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