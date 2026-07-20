Holo Core: Collabora y Valve llevan Arch Linux a ARM64

Collabora ha anunciado públicamente el lanzamiento del proyecto Holo Core, una iniciativa desarrollada en estrecha colaboración con Valve. El objetivo central de este proyecto es portar de manera nativa la distribución Arch Linux (la base sobre la que se construye SteamOS) a la arquitectura AArch64.

Esta titánica labor nació de una necesidad: el nuevo hardware de Valve, conocido internamente como Steam Frame (un dispositivo híbrido que fusiona las capacidades de un ordenador personal, un visor de realidad virtual y controladores tridimensionales) funciona impulsado por un chip Snapdragon 8, dejando atrás los tradicionales procesadores x86_64 que hasta ahora daban vida a la Steam Deck.

Ante la falta de soporte oficial de Arch Linux para procesadores ARM64, el equipo de Collabora tuvo que construir una infraestructura de integración continua (CI) desde cero. Hoy, este esfuerzo ha dado sus primeros frutos públicos con la liberación de un conjunto de recursos de prueba.

El infierno de las dependencias y la reconstrucción del historial

Collabora menciona que el desarrollo de Holo Core fue un desafío de proporciones épicas que obligó a los ingenieros a enfrentarse a la caótica naturaleza de las distribuciones rolling release. El problema no se limitaba a simplemente compilar código para un nuevo procesador, si no que el verdadero reto era crear un robot automatizado capaz de leer el historial de Arch Linux y reconstruir todo su árbol de software desde cero.

En este ecosistema, los paquetes están encadenados temporalmente, es decir, si el sistema necesita compilar la versión actual de algun programa, no puede hacerlo de golpe, por ejemplo si es una version 2.0, primero necesita la version anterior a ella (1.9), que a su vez requiere la (1.8), obligando al sistema a retroceder en el tiempo para compilar versiones antiguas que le permitan construir las nuevas.

Este rompecabezas se volvía aún más complejo al lidiar con las bibliotecas del sistema, como aquellas que utiliza el gestor de paquetes pacman. Al actualizar estas bibliotecas base, el sistema necesitaba mantener vivas tanto la versión vieja (para ejecutar el gestor actual) como la nueva (para compilar la actualización).

A esto se sumó la estructura del repositorio Git de Arch Linux, donde los paquetes a menudo se introducían sin un orden lógico secuencial, rompiendo los intentos de reconstrucción automatizada. Por si fuera poco, para recuperar código antiguo, los servidores de CI chocaban con enlaces rotos, proyectos que habían cambiado de plataforma de alojamiento o sistemas de seguridad modernos antibot que bloqueaban las descargas masivas de código.

Una infraestructura a prueba de balas lista para el futuro

Tras superar estos inmensos bloqueos, el equipo de Holo Core logró desarrollar un conjunto de herramientas de integración continua capaz de calcular el laberíntico árbol de dependencias y reproducir la historia de compilación de Arch Linux desde su estado inicial hasta el presente, ejecutando todas las reconstrucciones intermedias sin intervención humana.

La versión de prueba que se ha hecho pública captura una snapshot del estado del repositorio de Arch Linux con fecha del 18 de noviembre de 2025, sirviendo como prueba irrefutable de que la infraestructura está madura y lista para sostener el desarrollo del sistema operativo final del Steam Frame.

Una vez que el sistema alcance su punto de estabilidad óptimo, Collabora y Valve pretenden sincronizarlo perfectamente con las versiones de software que se utilizarán en las futuras entregas de SteamOS para PC tradicionales.

Más importante aún, todo el código del sofisticado sistema de integración continua se liberará bajo una licencia abierta y se ofrecerá como un regalo a los desarrolladores originales de Arch Linux, un proyecto que históricamente ha carecido de una infraestructura de CI automatizada. Finalmente, el equipo de Holo Core unirá fuerzas con la comunidad para convertir este port en una versión oficial y mantenida de Arch Linux para procesadores AArch64, cerrando así el círculo de desarrollo.

Finalmente, cabe mencionar que los desarrolladores e investigadores ya pueden acceder al código fuente de los paquetes adaptados, descargar archivos binarios precompilados y utilizar una imagen de contenedor Docker para experimentar con esta versión preliminar del sistema operativo funcionando nativamente bajo las reglas de ARM64.

Fuente: https://www.collabora.com