Jan y Pinokio: Soluciones de código abierto para usar Chatbots IA

Si eres uno de nuestros asiduos lectores y frecuentes visitantes, seguramente estás al tanto de que cada cierto tiempo y desde hace varios años, mantenemos informado a nuestra Comunidad de seguidores sobre las novedades de la Tecnología de la Inteligencia Artificial. Lo cual, primeramente, se debe a que es un ámbito de suma importancia, relevancia y de grandes avances públicos y de usos masivos. Y segundo, porque en dicho ámbito se maneja en una gran proporción, desarrollos de código abierto y algunos de software libre.

Por ejemplo, hace poco les dimos a conocer la noticias sobre la decisión de liberar el código fuente de ‘Grok’ como código abierto, el LLM que se utiliza en el chatbot integrado en la red social X (Twitter). Mientras que, a principios de años, les enseñamos las herramientas CLI llamadas Terminal GPT y Shell Genie para manejar tecnología de Chatbots IA desde la Terminal o desde el Escritorio con PyGPT, y el año pasado sobre GPT4All y Open Assistant, todos desarrollos de código abierto. Y continuando con dicha actividad sobre dicho ámbito, hoy les daremos a conocer otras 2 útiles soluciones de código abierto que permiten a los usuarios de sistemas operativos libres y abiertos el poder disfrutar de variados Chatbots IA sobre el Escritorio GNU/Linux, cuyos nombres son Jan y Pinokio.

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre estas 2 útiles soluciones de código abierto para Chatbots IA sobre el Escritorio GNU/Linux llamadas «Jan y Pinokio», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Según el sitio web oficial de este desarrollo de código abierto, dicha herramienta IA llamada Jan, es descrita de la siguiente forma:

Además, cuenta con una sección oficial dentro de la plataforma GitHub donde añaden que:

En mi caso, he descargado y probado Jan, con y sin conexión a Internet, haciendo uso de su última versión actual (0.4.10 del primero de abril de 2024) y haciendo uso de un LLM pequeño descargado (Hermes Pro 7B Q4) estos han sido los resultados:

Para más información sobre las Novedades y Funciones de este genial Desarrollo IA, se puede explorar directamente su sección de Registro de cambios y Documentación en línea.

Según el sitio web oficial de este desarrollo de código abierto, dicha herramienta IA llamada Pinokio, es descrita brevemente de la siguiente forma:

Sin embargo, en su Documentación oficial agregan más detalles importantes de la siguiente forma:

Pinokio es un navegador que le permite instalar, ejecutar y automatizar cualquier aplicación y modelo de IA de forma automática y sin esfuerzo. No más abrir la terminal, no más «git clone», no más «conda install», no más «pip install», no más problemas con los entornos de ejecución. Todas estas actividades (órdenes de comandos) se encuentran automatizadas con un solo clic dentro de Pinokio. Por ello, es tan fácil de utilizar, como un navegador web más.