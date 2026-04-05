KaOS Linux 2026.03 elimina systemd y adopta Niri con Limine y Dracut

KaOS Linux, conocida históricamente por su fidelidad absoluta al entorno KDE/Plasma durante más de una década, ha publicado su imagen ISO 2026.03 dando pasos de gigante hacia una meta clara y ambiciosa: erradicar por completo a systemd de su código.

Tras el sorpresivo anuncio en febrero (donde se abandonó Plasma en favor del compositor Wayland Niri), esta entrega de marzo se enfoca en desmontar las entrañas del sistema de inicio. Para los puristas del código abierto que buscan alternativas ligeras y modulares frente al monopolio de systemd, esta actualización marca un cambio en el desarrollo de KaOS en su camino hacia la adopción del sistema de inicio Dinit.

Dracut y Limine reemplazan el corazón de systemd

El cambio más crítico bajo el capó de KaOS 2026.03 es la eliminación definitiva del gestor de arranque systemd-boot y del script de creación mkinitcpio (el cual depende enteramente de systemd). En su lugar, el equipo ha implementado Dracut para la generación del initramfs (el sistema de archivos temporal inicial).

Los desarrolladores confesaron que esta transición fue un trabajo de tres años, requiriendo la creación de un módulo de superposición en vivo personalizado para Dracut. Este módulo es el encargado de gestionar la configuración en capas que KaOS necesita para funcionar en su modo «Live USB» antes de la instalación.

Paralelamente, el instalador gráfico Calamares ha eliminado a systemd-boot de sus opciones, coronando al moderno Limine 11.1 como el gestor de arranque predeterminado tanto para la sesión en vivo como para las nuevas instalaciones. Superados estos enormes obstáculos el equipo de desarrollo ha confirmado que ya tienen vía libre para comenzar la migración técnica hacia Dinit.

Niri y Noctalia: El nuevo rostro sobre Qt6 y Wayland

A nivel visual, KaOS 2026.03 consolida el abandono de KDE Plasma, aunque mantiene su filosofía de ser una distribución centrada exclusivamente en las bibliotecas Qt. El entorno por defecto es ahora una combinación orientada al teclado:

Niri 25.11: Un compositor Wayland «desplazable» (scrollable tiling) que organiza las ventanas en una cinta continua.

Un compositor Wayland «desplazable» (scrollable tiling) que organiza las ventanas en una cinta continua. Noctalia 4.7 y Noctalia Shell 0.0.10: Construidos directamente sobre Qt 6.11, ofrecen un entorno de escritorio ligero que reemplaza la pesada dependencia de los módulos de Plasma que estaban anclados a systemd.

Para adaptar el sistema a este nuevo cambio sin perder funcionalidad, se han integrado herramientas específicas para Wayland. El obsoleto Konsole (que fallaba sin Plasma) ha sido reemplazado por Kitty, un emulador de terminal moderno y acelerado por hardware mediante OpenGL. De igual forma, se ha incluido Btop para la monitorización avanzada de recursos del sistema y Starship para personalizar el prompt de la terminal.

Todo este conjunto está impulsado por el reciente Kernel Linux 6.19.10 y se apoya en Mesa 26.0.3, garantizando rendimiento de última generación para las aplicaciones gráficas.

Calamares listo para Wayland puro y VirtualBox limitado

El trabajo de adaptación también ha llegado al proceso de instalación. El instalador gráfico Calamares ha sido parcheado en sus módulos QML para funcionar nativamente en un entorno Wayland puro, recuperando capacidades críticas como la introducción de texto durante la creación del usuario. Además, sigue ofreciendo particionado automatizado soportando los sistemas de archivos XFS, EXT4, BTRFS y ZFS (cuyo módulo fue actualizado a la versión 2.4.1).

Sin embargo, los desarrolladores han lanzado una advertencia para quienes deseen probar la ISO en máquinas virtuales. Debido a que VirtualBox aún no ofrece soporte real para Wayland (sigue anclado a X11), KaOS no arrancará a menos que el usuario configure estrictamente el adaptador gráfico como VMSVGA y active la aceleración 3D por línea de comandos.

Antes que nada, quienes deseen usar KaOS en VirtualBox deben tener en cuenta que VirtualBox aún no es compatible con Wayland; sigue siendo una aplicación exclusiva para X11. La única solución es usar 3D en la configuración. Además, VBoxVGA (también exclusivo para X11) no se puede usar para la pantalla; necesitarán usar VMSVGA y configurar la opción 3D en la línea de comandos VBoxManage modifyvm <vm_name> –accelerate3d on. Si esto no es posible, no intenten usar KaOS en VirtualBox, ya que no arrancará. Tendrán que esperar a que VirtualBox sea compatible con Wayland.

Finalmente, sobre la pila de software de uso diario esta se ha actualizado a sus versiones mas recientes incluyendo Firefox 149, Thunderbird 149, LibreOffice 26.2.2 y la suite KDE Gear 25.12.3.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar KaOS 2026.03

Si aún no cuentas con KaOS instalado en tu equipo y quieres descargar e instalar esta distribución de Linux enfocada en el entorno de escritorio KDE en tu equipo o la quieres probar bajo una máquina virtual. Basta con que te dirijas al sitio web oficial de la distribución y en su sección de descargas podrás obtener la imagen del sistema. El enlace es este.

La imagen descargada la puedes grabar en un dispositivo USB con ayuda de la aplicación Etcher.

Si ya eres usuario de KaOS, debiste haber recibido estas actualizaciones durante estos últimos días. Pero si no sabes si ya las tienes instaladas, basta con que abras una terminal y en ella ejecutes los siguientes comandos:

sudo pacman -Syu

Con ello solo debes de aceptar las actualizaciones en caso de existir y te recomiendo reiniciar tu equipo.