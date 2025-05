KDE Plasma se despide del soporte LTS y renueva su desarrollo

Durante un reciente encuentro de desarrolladores celebrado en Graz, Austria, el equipo del proyecto KDE tomó una importante decisión y es que finalizará el programa de soporte a largo plazo (LTS) para KDE Plasma. A partir de ahora, serán las distribuciones las responsables de mantener versiones heredadas del escritorio si así lo desean, asumiendo la tarea de rastrear y aplicar correcciones de errores de forma independiente.

El modelo LTS aplicado hasta ahora, solo cubría parcialmente el ecosistema KDE. Si bien existían ramas LTS para el entorno de escritorio Plasma, este soporte no se extendía a los frameworks ni a las aplicaciones del proyecto, dejando a las distribuciones con buena parte del trabajo de mantenimiento. En muchos casos, los desarrolladores de distribuciones ya estaban realizando esfuerzos significativos para dar soporte completo, haciendo del modelo actual algo fragmentado y poco eficaz.

Además, mantener versiones antiguas implicaba una carga adicional para los desarrolladores del proyecto. Resolver errores en ramas LTS frecuentemente requería lidiar con problemas que no podían reproducirse, debido a diferencias en las pilas gráficas específicas de cada distribución o a desincronizaciones con el repositorio principal de KDE. Esto, sumado a las expectativas de estabilidad que genera el término “LTS” entre los usuarios, llevó al equipo a replantearse seriamente su estrategia.

En lugar de crear ramas LTS separadas, KDE adoptará un modelo de mantenimiento más ágil pero igualmente robusto. Cada versión regular de Plasma contará con seis actualizaciones de mantenimiento en lugar de las cinco habituales, alargando así su ciclo de vida. También está sobre la mesa la posibilidad de reducir la frecuencia de lanzamientos importantes, pasando de tres a dos por año, con lo que cada versión podría funcionar como una especie de “mini-LTS” con soporte ampliado.

Este cambio permitiría liberar recursos valiosos, concentrando los esfuerzos del equipo en la solución de errores actuales y reproducibles, en lugar de mantener versiones obsoletas que dependen de entornos muy específicos. No obstante, la propuesta de alargar los ciclos de desarrollo aún se encuentra en evaluación, a la espera de resolver diversos problemas relacionados con la transición completa a Wayland. Se prevé retomar esta discusión en la próxima conferencia Akademy dentro de cuatro meses.

No es ningún secreto que nuestro producto Plasma LTS (Soporte a Largo Plazo) no es excelente. En realidad, solo significa que implementamos correcciones de errores durante más tiempo del habitual, generalmente sin siquiera probarlas, ya que a ningún desarrollador de Plasma le gusta vivir en ramas antiguas o probarlas. Además, no existe un producto LTS equivalente para aplicaciones de Frameworks o Gear, lo que deja muchas lagunas en el concepto LTS. Además, el significado de «LTS» varía según la persona; muchos tienen una definición expansiva del término que les genera expectativas de estabilidad imposibles de cumplir.

Concluimos que la naturaleza limitada del producto no cumple con las expectativas de nadie, por lo que decidimos no continuarlo. En su lugar, ampliaremos ligeramente el periodo de soporte efectivo de las versiones normales de Plasma añadiendo una versión adicional de corrección de errores, lo que nos llevará de cinco a seis.