Novedades de Kdenlive 25.12, OpenShot 3.4 y LosslessCut 3.67.2

Dentro de unos pocos días se nos acaba el presente año 2025 y muchos proyectos del Linuxverso han aprovechado para liberar sus más recientes versiones de desarrollo y estables. Y una categoría donde esto es un buen ejemplo, es la de los Editores de video. Por ello, hoy aprovecharemos esta publicación para comentarles las Novedades de las últimas versiones liberadas de algunos los editores de videos, las cuales son Kdenlive 25.12, OpenShot 3.4 y LosslessCut 3.67.2.

Lo cual, va en sintonía y es un excelente complemento final a nuestras actuales publicaciones de este año en la que abordamos las características y novedades actuales de muchos de los más conocidos y usados editores de video del Linuxverso. Por ejemplo, este año exploramos lo más reciente sobre «Kdenlive, Pitivi, OpenShot, Shotcut y LosslessCut, Avidemux, Flowblade y Olive». Así que, si eres un usuario habitual de este tipo de programas, te recomendamos seguir leyendo esta publicación para que conozcas las novedades de estos 3 programas de dicho ámbito multimedia.

Kdenlive 25.12

De la lectura y análisis del anuncio oficial de lanzamiento de «Kdenlive 25.12» del 18 de diciembre de 2025 podemos mencionar y destacar las siguientes novedades (cambios, correcciones y mejoras) siguientes:

Se introdujo un nuevo sistema de empotrado de paneles más flexible, que permite la agrupación libre de paneles, así como la posibilidad de mostrar u ocultarlos a demanda. Ahora, cada organización es guardada en su propio archivo, lo cual abre la posibilidad de compartirlas, entre muchas otras capacidades nuevas relacionadas.

Se introdujo una Pantalla de bienvenida para mejorar la experiencia de los nuevos usuarios, así como agregar algunos accesos rápidos útiles para cualquiera. Y junto con la Pantalla de bienvenida, se introdujo una organización vertical de paneles, así como nuevas áreas de seguridad verticales opcionales, que apuntan a mejorar la edición de videos 9:16 para redes sociales y dispositivos móviles.

Los menús han sido reorganizados para hacerlos más intuitivos con el fin de seguir algunas convenciones dentro del campo de la edición de video profesional. Por ejemplo, ahora se reagruparon todas las acciones relativas a archivos, como «Procesar» y «Opciones del proyecto», dentro del menú Archivo. Mientras que, en el futuro próximo se realizaran algunos pequeños ajustes posteriores en las versiones siguientes.

Se modificó la forma de ver el audio en el Monitor de medios, mediante el uso de un mini mapa en la parte superior de la gráfica de audio, que permite controlar de forma intuitiva el acercamiento a partes específicas del audio de un clip.

Y entre muchas otras más, se renombraron las antiguas «guías de la línea de tiempo» a «marcadores de secuencia», dado que el término «guía» era usado de forma ambigua dentro del programa, lo que podía llevar a confusiones a ciertos usuarios. Además, los marcadores podrán ahora tener una cierta duración que será mostrada en la línea de tiempo y podrán ser arrastrados hacia la línea de tiempo desde el panel Marcadores.

Kdenlive es un genial Editor de vídeo de código abierto y de uso gratuito. El cual, puede ser usado sin mayores dificultades o limitaciones para un uso semiprofesional, ya que, admite trabajar con grabaciones de video en diversos formatos (DV, HDV y AVCHD), y proporciona todas las operaciones básicas de edición de video, tales como: Mezclar video, sonido e imágenes aleatoriamente usando la línea de tiempo, mientras se le añades diversos efectos incluidos. Además, Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) funciona sobre GNU/Linux, Windows y BSD; y a través del framework MLT, integra muchos efectos de plugin para el procesamiento o creación de video y sonido. Por ultimo, ofrece una potente herramienta de titulación, una solución de creación de DVD (menús) y puede utilizarse como un estudio completo para la creación de videos.

OpenShot 3.4

De la lectura y análisis del anuncio oficial de lanzamiento de «OpenShot 3.4» del 15 de diciembre de 2025 podemos mencionar y destacar las siguientes novedades (cambios, correcciones y mejoras) siguientes:

Un menor uso de memoria.

Numerosos errores y fallos corregidos.

Un núcleo de «Libopenshot» más rápido.

Muchos nuevos efectos y funciones de vídeo.

Un aumento general del 32 % en el rendimiento.

Exportaciones más rápidas, que ofrecen mejoras de tiempo de aproximadamente un 23 %.

Una descodificación FFmpeg más rápida, gracias a buffers alineados y un manejo más compatible con SIMD .

Formas de onda más rápidas para audio largo, junto a clips con curva de tiempo, que ofrecen menos trabajo de decodificación y un mejor manejo durante las ediciones de la línea de tiempo .

OpenShot es un editor de vídeo gratuito y de código abierto, además de multiplataforma, por lo que puede ser utlizado en GNU/Linux, FreeBSD, Windows y MacOS. Tambien, es un editor de vídeo que es muy fácil de usar y permite hacer muchas cosas sencillas y avanzadas sobre diversos formatos de video. Actualmente, suele ser ideal para cortar y editar vídeos de forma rápida y sencilla, de forma tal de, crear contenido util y entretenido para cualquier tipo de publico. Lo que lo convierte en un editor de vídeo sorprendente, potente, fácil de usar y rápido de dominar. Por ultimo, vale destacar que, hace uso de la biblioteca FFmpeg y es capaz de leer y escribir la mayoría de los formatos de vídeo e imagen.

LosslessCut 3.67.2

De la lectura y análisis del anuncio oficial de lanzamiento de «LosslessCut 3.67.2» del 1 de diciembre de 2025 podemos mencionar y destacar las siguientes novedades (cambios, correcciones y mejoras) siguientes:

Mejoras agregadas en diferentes cuadros de diálogo.

Se añadió la capacidad de recordar la configuración avanzada mientras se ejecuta la aplicación.

La añadidura de un filtro de flujo de bits llamado «hevc_metadata=aud=insert» en el editor de pistas.

Se añadió la capacidad de mostrar el tamaño estimado del archivo de segmento en la lista de segmentos.

Se añadió la capacidad de poder desenfocar el botón de exportación al hacer clic para evitar que mantenga el foco.

La solución de un problema relacionado con la selección incorrecta del segmento actual al reproducir segmentos en bucle.

La eliminación de la opción «Corregir etiqueta/ID de códec de vídeo». Y en su lugar, se puede anular la etiqueta de códec para pistas individuales en el cuadro de diálogo «Pistas».

La solución de un problema relacionado con la transferencia de una marca de tiempo en un fotograma de captura, otra relacionada con un problema asociado al idioma del sistema que no se guarda y una última relacionada con el problema asociado a un error del historial de segmentos al superar el límite de historial.

Otras significativas: Una nueva acción «generateOverviewWaveform», la posibilidad de poder permitir probar/activar acciones desde la página de atajos de teclado, la posibilidad de poder codificar FLAC también al fusionar, y la habilitación de Flatpak.

LosslessCut es un editor de vídeo diseñado para cortar vídeos gratuito, de código abierto y multiplataforma, que cuenta con una interfaz de usuario (GUI) bastante simple e intuitiva, ideal para el procesamiento aproximado de grandes archivos de vídeo tomados sin pérdida de datos, LosslessCut está construido en electrón y hace uso de ffmpeg. LosslessCut le permite al usuario deshacerse rápidamente de las partes inútiles. No hace ninguna decodificación o codificación y, por lo tanto, es muy rápido y no tiene pérdida de calidad, además de que también permite tomar instantáneas JPEG del video en el momento seleccionado.

En resumen, estamos seguros de que estas Novedades relacionadas con «Kdenlive 25.12, OpenShot 3.4 y LosslessCut 3.67.2» serán muy útiles e interesantes para muchos de sus actuales usuarios. Por lo que, sin duda, beneficiará al crecimiento y sostenibilidad del Linuxverso en este apasionante ámbito tecnológico de lo multimedia (videos). Así que, en definitiva, esperamos que estos proyectos sigan avanzando y ofreciendo mejoras a todos durante este nuevo año 2026, en beneficio de todos los miembros y usuarios del Linuxverso alrededor del mundo.

