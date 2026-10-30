KeePassXC 2.8.0 llega autocompletado en Wayland, migración a Qt6 y ARM64

Recientemente, se dio a conocer el lanzamiento de la nueva version de «KeePassXC 2.8.0», una version que marca el inicio de una nueva serie que introduce características largamente esperadas y parches de seguridad críticos. Tras un mes en fase beta, esta versión llega con optimizaciones tanto para usuarios de escritorio tradicionales como para entornos corporativos.

Para aquellos que desconocen de KeePassXC, deben saber que este es un gestor de contraseñas gratuito y de código abierto licenciado bajo la licencia publica de GNU. Esta aplicación comenzó como un fork de la comunidad de KeePassX (en sí misma un port de KeePass) debido a lo que se consideró que era muy lento el desarrollo de KeePassX, y la falta de respuesta de su mantenedor.

Principales novedades de KeePassXC 2.8.0

El cambio más importante de esta versión es la transición completa de la interfaz gráfica de Qt5 a Qt6, lo que garantiza un mejor rendimiento y compatibilidad con sistemas operativos modernos. Para los usuarios de Linux, una de las novedades más esperadas es el soporte nativo para el autocompletado de contraseñas (Auto-Type) en Wayland, logrado a través de la integración con los portales XDG (XDG Desktop Portals).

Otra de las novedades que presenta la nueva version es la posibilidad personalizar libremente los atajos de teclado del gestor, también se ha implementado el modo de desbloqueo rápido mediante Polkit en distribuciones Linux (añadiendo un UUID a los metadatos públicos de la base de datos) y mediante la contraseña del dispositivo en macOS para situaciones donde Touch ID no esté disponible. Además, se añade la capacidad de sincronizar bases de datos de forma remota utilizando herramientas externas directamente integradas en el flujo de trabajo.

Soporte ARM64, agente SSH y cambios

KeePassXC amplía su compatibilidad distribuyendo por primera vez compilaciones nativas para arquitecturas ARM64 en Windows y versiones experimentales AArch64 en formato AppImage para Linux (con mejoras significativas en la gestión de TLS y la integración con el escritorio).

De los demás cambios que presenta la nueva version, se destacan las siguientes mejoras:

Agente SSH: Se añade soporte nativo para generar claves criptográficas RSA, ECDSA y Ed25519 directamente desde la aplicación.

Se añade soporte nativo para generar claves criptográficas RSA, ECDSA y Ed25519 directamente desde la aplicación. Archivos de estado (Linux): La aplicación ahora guarda sus archivos de estado en el directorio ~/.local/state/ (XDG_STATE_HOME) en lugar de contaminar el directorio de caché (~/.cache).

La aplicación ahora guarda sus archivos de estado en el directorio ~/.local/state/ (XDG_STATE_HOME) en lugar de contaminar el directorio de caché (~/.cache). Importación desde Proton Pass : El importador se ha actualizado para soportar la migración de contraseñas Wi-Fi, claves SSH y registros de tipos desconocidos.

: El importador se ha actualizado para soportar la migración de contraseñas Wi-Fi, claves SSH y registros de tipos desconocidos. Gestión corporativa (Windows): Se habilita el soporte para que los administradores de TI fuercen configuraciones específicas mediante anulaciones de Políticas de Grupo (GPO).

Se habilita el soporte para que los administradores de TI fuercen configuraciones específicas mediante anulaciones de Políticas de Grupo (GPO). Estadísticas: La interfaz ahora muestra el conteo total de claves de acceso (passkeys) y códigos TOTP dentro de la base de datos.

Correcciones de seguridad

Finalmente, cabe mencionar que esta aborda cinco vulnerabilidades de seguridad que afectaban a la serie 2.7.x y anteriores. Los desarrolladores señalaron que, si bien ningún código vulnerable fue introducido por IA, herramientas de inteligencia artificial fueron clave para descubrir estos fallos:

CVE-2026-69150: Corrige un error de acceso a memoria liberada (use-after-free) que podía ser explotado al importar archivos de bases de datos KDB especialmente diseñados.

Corrige un error de acceso a memoria liberada (use-after-free) que podía ser explotado al importar archivos de bases de datos KDB especialmente diseñados. Extensión del navegador (CVE pendiente) : Previene la inyección de referencias de entradas al crear o actualizar registros a través de la extensión.

: Previene la inyección de referencias de entradas al crear o actualizar registros a través de la extensión. Mensajería nativa (CVE pendiente): Soluciona escrituras fuera de límites (out-of-bounds) al cifrar y descifrar mensajes de comunicación nativa en el navegador.

Soluciona escrituras fuera de límites (out-of-bounds) al cifrar y descifrar mensajes de comunicación nativa en el navegador. Agente SSH en Windows (CVE pendiente): Aleatoriza los nombres de mapeo de memoria compartida al enviar claves SSH a Pageant para evitar intercepciones.

Aleatoriza los nombres de mapeo de memoria compartida al enviar claves SSH a Pageant para evitar intercepciones. Importador KDB heredado (CVE pendiente): Parchea un desbordamiento de enteros y lecturas fuera de límites detectadas por el Centro de Ciberseguridad de la OTAN.

¿Como instalar KeePassXC en Linux?

Para aquellos que estén interesados en poder instalar este gestor de contraseñas en tu sistema, puedes hacerlo siguiendo las instrucciones que compartimos a continuación.

Si eres usuario de Ubuntu o cualquier derivado de este, puedes realizar la instalación añadiendo el siguiente repositorio. Para ello debes abrir una terminal y en ella vas a teclear:

sudo add-apt-repository ppa:phoerious/keepassxc

sudo apt-get update

sudo apt-get install keepassxc

Flatpak

Si prefieres la instalacion por medio de los paquetes de Flatpak, basta con que cuentes con el repositorio de Flathub configurado en tu distribución y desde una terminal debes teclear:

flatpak install flathub org.keepassxc.KeePassXC

Para iniciar la aplicación desde la terminal, basta con teclear:

flatpak run org.keepassxc.KeePassXC

AppImage

Otro de los metodos disponibles es con los paquetes .AppImage los cuales puedes descargar desde la página oficial de KeePassXC. Una vez descargado debes otorgar los permisos de ejecución al archivo descargado:

sudo chmod +x KeePassXC-*.AppImage

Inicia la aplicación haciendo doble clic sobre el archivo o ejecutando en la terminal:

./KeePassXC-*.AppImage

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