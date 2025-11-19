Kernel Installer: Instalador de Kernel Alexia – Prueba y revisión

Cada cierto tiempo, aquí en Desde Linux, solemos abordar en un Tutorial como actualizar el Kernel Linux de tu Distribución Debian y otras compatibles con estas, para adecuarlo a los nuevos tiempos (Hoy en día, Debian 13 – «Trixie»). Sin embargo, en medio de la búsqueda de información actualizada al respecto, hemos conocido de la disponibilidad de una interesante y útil herramienta CLI denominada «Instalador de Kernel Alexia (Alexia Kernel Installer, en inglés)», la cual ha sido creada por una conocida Linuxtuber (Creadora de contenido de YouTube sobre Linux) Hispana llamada Alexia Michelle (La Chica de sistemas, en YouTube). Linuxtuber que hace poco hemos mencionado en una publicación anterior llamada «Mujeres Linuxeras Hispanohablantes: Mis 3 favoritas LinuxTubers en YouTube este 2025».

Y sí, la prueba ha sido exitosa. Por ello, te traemos un pequeño tutorial sobre como funciona dicha herramienta. Sin embargo, y para que entiendas de antemano, la importancia de poder contar en un sistema operativo como Debian de la última versión del Kernel Linux, déjame decirte de buenas a primeras que esto puede ayudarte en mejoras de seguridad informática y compatibilidad con hardware muy moderno. Además de, lograr un mejor rendimiento y un menor consumo de CPU (en muchos casos), obtener una mejor optimización y un menor consumo de Memoria RAM, Mejorar la capacidad de adaptación y de compatibilidad del sistema operativo, y aumentar la eficiencia y la productividad del sistema operativo. Sobre todo, cuando además de compilarse, el mismo se personaliza para el hardware específico y las necesidades de cada usuario.

Mejores canales de LinuxTubers Mujeres en YouTube para 2025

Pero, antes de comenzar a abordar dicha herramienta llamada «Kernel Installer», y describir su funcionamiento pantalla por pantalla, les recomendamos explorar y leer nuestra anterior y más reciente publicación relacionada con dicha Hispana Creadora de contenido Linuxero, llamada «Alexia Michelle», y otras 2 grandiosas mujeres más dentro del Linuxverso Hispano, al finalizar la misma:

¡Hola! Bienvenidos/as a mi canal. Soy Administradora de Sistemas Linux/Unix y Desarrolladora. Este canal, de perfil educativo, intenta promover el uso del software libre y afianzar conceptos relacionados con el manejo y la administración de sistemas. Por favor no olviden suscribirse al canal y darle likes a los videos que les gusten! Me ayuda un montón. ¡Muchas gracias! Conoce más sobre La Chica de Sistemas

Sobre Kernel Installer: De Alexia Michelle (La Chica de sistemas)

Como buena y experimentada profesional TI y SysAdmin (igual que yo, en mis viejos tiempos), Alexia Michelle, con esta herramienta CLI, aplica la máxima confiable de «Buscar la automatización de todas aquellas actividades cíclicas y rutinarias que puedan ser programadas para evitar la pérdida de valiosas horas hombres y maximizar la productividad en nuestros lugares de trabajo». Y aunque, tener el último Kernel Linux no es algo que suela hacerse con regularidad en ambientes de producción o sistemas empresariales, sí suele ser algo muy buscado y deseado por miembros específicos de la Comunidad del Linuxverso.

Pero, para ser bien especifico, vale destacar de forma directa y breve, como describe esta profesional TI a su propia herramienta en la sección oficial en GitHub de Kernel Installer, lo siguiente:

Alexia Kernel Installer es una herramienta CLI (para terminal) que descarga, configura, compila e instala el último Kernel Linux estable desde la web oficial de Kernel.org.

Sin embargo, para más detalle, la misma en su sitio web oficial nos añada lo siguiente:

Instala los paquetes, descarga el kernel, lo configura para Debian 12/13 (y otras como: MX Linux, Linux Mint LMDE, Linux Mint, Ubuntu, ElementaryOS y PopOS!, por ahora), luego genera la imagen en formato «.deb» con el header, lo instala y lo único que el usuario tiene que hacer es reiniciar el sistema y elegir el nuevo kernel desde el menú de grub. Compilando e instalando el kernel Linux – ¿Por qué? No hay porque

Tutorial rápido de uso

Dicho programa puede ser usado de las 2 siguientes formas:

Ejecutándolo directamente

git clone https://github.com/alexiarstein/kernelinstall

cd kernelinstall

./kernel-installer

Compilándolo primeramente:

git clone https://github.com/alexiarstein/kernelinstall

cd kernelinstall

make && sudo make install

./kernel-installer

Nota: Téngase en cuenta que, al compilar desde el código fuente, debemos asegurarnos de tener instalados los paquetes necesarios (make, gcc, gettext), ya que son imprescindibles.

Pantallazos del proceso de uso

Revisando Kernel Linux actual usado

Instalación y puesta en marcha del programa según el modo de ejecución directa

Mensaje de bienvenida

Ejecución de la orden de comando: sudo apt update && sudo apt install -y build-essential libncurses-dev bison flex libssl-dev libelf-dev bc wget tar xz-utils gettext libc6-dev fakeroot curl git debhelper libdw-dev rsync locales

Detección y descarga de la última versión del Kernel Linux en la web de kernel.org + Inicio del proceso de compilación

Generación de los paquetes en formato «.deb» e instalación de los mismos

Limpieza de los archivos de compilación generados y ya usados

Fin del proceso

Ya reiniciada la máquina, y chequeado el Kernel Linux instalado, tenemos lo siguiente:

Compilar un programa hace referencia al proceso técnico (también llamado empaquetamiento) que consiste en lograr la conversión del código fuente de un programa o porción de un software, desde su origen (lenguaje de programación usado para escribirse) hasta un producto legible (lenguaje de programación de alto nivel interpretable) por un ordenador. Es decir, lograr su transformación desde su código fuente hasta volverlo un programa ejecutable y funcional, mediante el uso de un procesador (software compilador) para la conversión del lenguaje de programación utilizado hacia un código de tipo binario y ensamblador.

Resumen

En resumen, si eres de esos usuarios curiosos de Linux que buscan siempre estar a lo último en versiones del Kernel Linux por moda o necesidad, y hasta ahora haces el proceso manual sin mayores personalizaciones o de forma automatizada mediante el script de un tercero, esperamos que esta interesante herramienta CLI de Alexia Michelle llamada «Alexia Kernel Installer» les sea muy útil y eficiente a muchos, tanto en el ámbito personal como profesional y laboral, en caso de ser necesario. Y en caso de que desees sugerirnos o recomendarnos alguna otra herramienta o programa similar, te invitamos a escribirnos vía comentarios para tenerlo en cuenta, para una futura publicación sobre las mismas.