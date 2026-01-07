Arcan 0.7.1 llega con soporte Gamescope, Qt6 y Cifrado Post-Cuántico ML-KEM

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Arcan 0.7.1, marcando un año de desarrollo enfocado en la interoperabilidad, la seguridad post-cuántica y la expansión de sus capacidades de red. Esta versión no solo refuerza su posición como una alternativa innovadora a X11 y Wayland, sino que integra herramientas cruciales para el gaming y la productividad diaria.

Uno de los hitos más visibles es la integración de Gamescope, el servidor compuesto desarrollado por Valve. Arcan ahora permite lanzar juegos de Steam directamente sin necesidad de recurrir a Xwayland, eliminando una capa de complejidad y mejorando potencialmente el rendimiento en entornos de juego.

Para quienes desconocen de Arcan, deben saber que este es un motor para la creación de entornos de escritorio y no está vinculado a un subsistema de gráficos separado y puede ejecutarse sobre varios entornos de sistema (BSD, Linux, macOS, Windows) utilizando backends conectables.

Por lo que Arcan es una curiosa combinación de un procesador multimedia de transmisión, un motor de juegos y un servidor de visualización con un diseño novedoso que se adapta bien a proyectos gráficos interactivos en tiempo real complejos y simples por igual, y combina bien con cualquier cosa, desde interfaces de usuario de ciencia ficción para algún proyecto integrado de cosecha propia. a escritorios completos.

Es muy modular, tiene pocas dependencias, pero viene con todas las baterías necesarias incluidas.

Principales novedades de Arcan 0.7.1

En esta nueva versión que se presenta de Arcan 0.7.1 la usabilidad del escritorio ha dado un salto cualitativo gracias a las mejoras en el complemento Qt qtarcan. Ahora es posible ejecutar aplicaciones basadas en Qt5 y Qt6, como el cliente de torrents Qbittorrent o la herramienta de ingeniería inversa Binary Ninja, de forma nativa sobre Arcan.

Además, la comunidad ha respondido a las necesidades de seguridad con parches y scripts para integrar KeepassXC, y se ha introducido la utilidad Xkbd2Lua, que permite convertir diseños de teclado de X11 al formato propio de Arcan, reduciendo aún más la dependencia de librerías heredadas.

Otra de las mejoras que se presenta, es en el núcleo de su arquitectura de red, ya que ahora el servidor de directorio ahora soporta dos nuevos tipos de enlaces:

Enlaces Referenciales: Permiten crear cadenas de confianza donde un servidor puede redirigir al usuario a otro («mi servidor» a «servidor de mi amigo»), facilitando la exploración de redes distribuidas. Enlaces Unificados: Permiten agrupar múltiples servidores bajo un único espacio de nombres lógico, invisible para el usuario final, ideal para gestionar infraestructuras híbridas (ej: servidor doméstico + VPS).

Por otra parte, ahora los clientes ahora pueden reanudar conexiones interrumpidas automáticamente sin perder el estado de la ventana, y se ha añadido la opción –cast para compartir una sesión en modo «solo lectura» con otros usuarios, similar a una transmisión unidireccional.

Seguridad Post-Cuántica

Preparándose para el futuro, Arcan ha implementado soporte para el algoritmo de cifrado post-cuántico ML-KEM. Esta medida protege las comunicaciones contra la amenaza de «recopilar ahora, descifrar después», asegurando que los datos transferidos hoy no puedan ser vulnerados por futuras computadoras cuánticas.

Para desarrolladores y administradores, se han introducido los solucionadores de recursos externos. Estos pueden interceptar solicitudes de almacenamiento y redirigirlas dinámicamente, permitiendo, por ejemplo, cargar datos directamente desde BitTorrent, IPFS o la web en lugar del disco local.

Desarrollo y Depuración

El entorno de desarrollo también evoluciona. El shell de comandos Cat9 incluye un nuevo backend de depuración compatible con DAP (Protocolo de Adaptador de Depuración), facilitando la inspección de código tanto local como remotamente. Además, se están desarrollando paquetes para el gestor de paquetes Nix, con el objetivo de crear un entorno de arranque funcional y reproducible basado completamente en Arcan y el escritorio Durden.

Finalmente, el proyecto ha migrado su desarrollo principal de GitHub a Fossil, aunque mantiene un espejo en Codeberg para facilitar la colaboración comunitaria, advirtiendo que los repositorios de GitHub ya no recibirán actualizaciones.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.