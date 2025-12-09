AV Linux 25 llega con dos sabores: Enlightenment y MX Moksha, mejoras y mas

Recientemente se anunció oficialmente el lanzamiento de la distribución AV Linux 25, una actualización mayor que llega para consolidar su posición como una de las mejores opciones para la creación y procesamiento de contenido multimedia en Linux. Cabe mencionar que la distribucion tiene como base el paquete de MX Linux y se nutre del repositorio especializado de KXStudio, ofreciendo un entorno listo para producción desde el primer arranque.

Esta entrega destaca no solo por actualizar su base tecnológica a Debian 13 (Trixie) a través de MX Linux 25, sino por ofrecer ahora dos opciones de escritorios diferentes. Ya que, además de la edición estándar, se presenta una nueva variante denominada «MX Moksha», pensada para usuarios que prefieren un entorno más ligero y personalizable, derivado del clásico Enlightenment 17.

Novedades y mejoras en AV Linux 25

En esta nueva version que se presenta de AV Linux 25 se destaca que núcleo de la experiencia se ha renovado al ofrecer un nuevo entorno. Por el parte de escritorio ya conocido de la edición principal de AV Linux, este se mantiene con el entorno de escritorio Enlightenment actualizado a la versión 0.27.1, ofreciendo una estética moderna y plana gracias a los nuevos temas «Ease». Por otro lado, la nueva edición MX Moksha incorpora el escritorio Moksha 0.4.1 (popularizado por Bodhi Linux), que mantiene una estética esceuomórfica y curvilínea, ideal para quienes buscan eficiencia con un toque clásico.

Cabe mencionar que AV Linux sigue utilizando los kernels Liquorix, que han reducido significativamente la latencia y, por lo tanto, están diseñados para ofrecer mejores tiempos de respuesta para la producción de música y vídeo.

Por la parte de las mejoras que se destacan de este lanzamiento, podemos mencionar la integración de herramientas avanzadas directamente en el flujo de trabajo. El administrador de archivos Thunar ha recibido una atención especial, ya que se menciona que se trabajo para mejorar sus capacidades de forma significativa. Y es que ahora el menú «Abrir con» incluye opciones nativas para cargar y ejecutar máquinas virtuales con Quickemu, así como para descargar vídeos directamente utilizando la utilidad yt-dlp.

Soporte de audio y personalización

Para los productores musicales, AV Linux 25 aborda uno de los mayores dolores de cabeza en Linux: los plugins de Windows. Se ha añadido la utilidad Wine4VS y la capa yabridge, herramientas que facilitan enormemente la instalación y el uso de complementos de audio VST creados para Windows dentro del entorno Linux. Al iniciar por primera vez, se ejecuta un asistente de configuración que realiza la configuración básica. Tras una nueva instalación de AV Linux desde el sistema en vivo a la unidad local, se inicia de nuevo, pero solo una vez.

Además, pensando en la portabilidad y la creación de sistemas a medida, se ha introducido la capacidad de utilizar la utilidad MX-Snapshot. Esto permite a los usuarios crear sus propias ISOs personalizadas de AV Linux, capturando su configuración y software instalado para replicarlo en otros equipos.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descarga y prueba de AV Linux 25

Para los interesados en probar o instalar esta nueva versión de AV Linux 25 deben saber que para probarlo, deben descargar la imagen ISO y crear un medio de arranque (USB) o ejecutarlo en una máquina virtual.

Pueden obtener las imágenes para ambas ediciones (Enlightenment y MX Moksha) directamente desde el sitio web oficial del proyecto. Ambas versiones son de 64 bits (x86_64) y tienen un tamaño aproximado de entre 2.6 GB y 2.9 GB. El enlace es este.

Una vez descargada la ISO, si estás en Linux, puedes grabarla en una memoria USB utilizando herramientas gráficas como Etcher o Ventoy, o mediante la terminal usando el comando dd (ten mucho cuidado de seleccionar el dispositivo correcto, por ejemplo /dev/sdX):

sudo dd if=AV_Linux_25.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress && sync

Para los usuarios que deseen probarlo sin reiniciar, herramientas como VirtualBox o GNOME Boxes son ideales para explorar las nuevas capacidades de Enlightenment y Moksha sin alterar su sistema principal.