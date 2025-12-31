Orbitiny Desktop 8: presenta instalador, escritorios virtuales realesy mas

Se ha publicado la octava versión de Orbitiny Desktop, un entorno de escritorio construido desde cero con el framework Qt que, en este ciclo, ha recibido la mayor actualización de su historia. El desarrollador principal ha reescrito gran parte de la base del código, transformando lo que nació como una capa de escritorio «invitada» y portátil en una solución robusta capaz de instalarse a nivel de sistema, comparable a gigantes como KDE o GNOME.

Esta versión marca la madurez del proyecto, introduciendo un instalador gráfico, una arquitectura modular para evitar bloqueos totales y un sistema de temas dinámicos, todo ello manteniendo la filosofía de portabilidad extrema que lo caracteriza.

Para quienes desconocen de Orbitiny, deben saber que se presenta como una nueva propuesta para el escritorio en Linux que busca combinar elementos tradicionales de los escritorios, como paneles, menús y la ubicación de iconos, con ideas nuevas que no se habían explorado previamente en otros entornos.

De «Portable» a sistema completo

La novedad más destacada es la capacidad de Orbitiny para funcionar como un entorno de escritorio de sistema completo. Ahora, las configuraciones de usuario se almacenan de forma estándar en $HOME/.config/orbitiny, integrándose naturalmente con la estructura de Linux. Sin embargo, la esencia del proyecto no se pierde: el modo portátil sigue intacto, permitiendo ejecutar el escritorio completo desde una memoria USB con todas sus configuraciones y programas, listo para recrear tu entorno en cualquier máquina ajena sin dejar rastro.

Para mejorar la estabilidad, el proyecto ha sufrido una reestructuración masiva. Las funciones críticas se han desacoplado en 47 componentes independientes (45 externos y 2 internos). Esto significa que si un módulo como el panel o el gestor de portapapeles falla, se reiniciará automáticamente sin arrastrar consigo a todo el escritorio, evitando las temidas pantallas congeladas.

Innovaciones en la interfaz y personalización

Orbitiny introduce características únicas que lo diferencian de otros entornos:

Temas Dinámicos: Los temas ya no son estáticos; el motor permite editar archivos CSS en disco y ver los cambios aplicados en tiempo real sin reiniciar.

Los temas ya no son estáticos; el motor permite editar archivos CSS en disco y ver los cambios aplicados en tiempo real sin reiniciar. Escritorios Virtuales Reales: Al cambiar de escritorio virtual, no solo cambias de ventanas, sino también de directorio de escritorio. Esto convierte cada espacio de trabajo en un entorno totalmente independiente con sus propios archivos y configuraciones, similar a tener varios ordenadores en uno.

Al cambiar de escritorio virtual, no solo cambias de ventanas, sino también de directorio de escritorio. Esto convierte cada espacio de trabajo en un entorno totalmente independiente con sus propios archivos y configuraciones, similar a tener varios ordenadores en uno. Monitorización en Tiempo Real: Cualquier cambio manual en el archivo settings.ini se detecta y aplica instantáneamente.

El aspecto visual también se ha pulido con efectos de suavizado y sombras (drop-shadow) en los iconos, y un nuevo Panel de Control basado en iconos que consolida todas las herramientas de configuración.

Herramientas Nativas Mejoradas

El ecosistema de aplicaciones propias de Orbitiny ha recibido mejoras:

Gestor de Archivos (Qutinty): Ahora incluye emblemas visuales para identificar carpetas vacías, opción de «Pegar con rsync» para copias robustas y una lista de archivos «VIP» (.config, .local) protegidos contra borrado accidental.

Ahora incluye emblemas visuales para identificar carpetas vacías, opción de «Pegar con rsync» para copias robustas y una lista de archivos «VIP» (.config, .local) protegidos contra borrado accidental. Gestor de Paneles: Una nueva interfaz centralizada permite crear, perfilar y gestionar múltiples paneles y sus plugins sin navegar por submenús interminables.

Una nueva interfaz centralizada permite crear, perfilar y gestionar múltiples paneles y sus plugins sin navegar por submenús interminables. Selector de Fondos: Rediseñado desde cero para ser una herramienta dedicada y no un simple visor de archivos.

Rediseñado desde cero para ser una herramienta dedicada y no un simple visor de archivos. Audio: Se ha portado la utilidad pavucontrol-qt desde LXQt para una gestión de sonido avanzada.

Seguridad y Scripts

Pensando en la seguridad, se ha añadido la opción «Ejecutar y marcar como seguro» para los scripts. El sistema verifica la suma de comprobación (checksum) del archivo; si no ha sido modificado, permitirá ejecuciones futuras sin mostrar diálogos de confirmación repetitivos, equilibrando seguridad y comodidad.

Orbitiny Desktop 1.0 Pilot 8 ya está disponible para descarga, y el desarrollador ha anunciado planes para lanzar próximamente su propia distribución: Orbitiny Linux. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Finalmente, cabe mencionar que el desarrollo de Orbitiny tiene como objetivo asegurar la portabilidad entre diversas distribuciones de Linux y ofrecer soporte para entornos Live. El código está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPL. Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.