Qubes OS 4.3.0: Xen 4.19, Fedora 41 en Dom0 y carga preventiva

Tras dos años de intenso desarrollo, el equipo de Qubes OS ha anunciado el lanzamiento de la versión 4.3.0. Esta actualización mayor renueva los cimientos del sistema actualizando su entorno base (Dom0) y el hipervisor Xen, además de introducir mejoras significativas en la usabilidad diaria y la gestión de dispositivos.

La nueva versión se centra en modernizar la pila de software para garantizar la compatibilidad con hardware reciente, al tiempo que refina la experiencia de usuario para hacer que la seguridad por aislamiento sea más rápida y fluida.

Principales novedades de Qubes OS 4.3.0

El corazón de Qubes OS ha recibido una actualización masiva. El entorno administrativo privilegiado, Dom0, ha migrado su base de paquetes a Fedora 41, lo que proporciona un núcleo más moderno y mejores controladores de hardware. Paralelamente, el hipervisor Xen, que es el motor encargado de aislar las máquinas virtuales, se ha actualizado a la rama 4.19, abandonando la versión 4.17 utilizada anteriormente para ofrecer mejoras en rendimiento y seguridad a nivel de virtualización.

Las plantillas, que sirven como base para crear los entornos donde el usuario trabaja, también han sido actualizadas a sus versiones más recientes. La plantilla de Fedora salta a Fedora 42, mientras que la basada en Debian se actualiza a la rama de pruebas Debian 13 (Trixie) y la plantilla de anonimato y privacidad se actualiza a Whonix 18.

Ademas de ello, una de las mejoras de calidad de vida más notables en esta versión es la implementación del soporte para la carga preventiva de entornos aislados desechables (Disposable VMs). En versiones anteriores, iniciar una aplicación en un entorno desechable, como abrir un PDF sospechoso o un navegador para una sesión única, conllevaba una espera de entre 7 y 20 segundos mientras el sistema creaba la máquina virtual desde cero.

Con la nueva carga preventiva, el sistema mantiene una instancia lista en segundo plano, permitiendo que estas aplicaciones se inicien casi al instante. Esto elimina la fricción habitual de trabajar con entornos efímeros, fomentando que los usuarios utilicen esta función de seguridad con mayor frecuencia sin verse penalizados por los tiempos de carga.

Integración con Windows y Nueva API de Dispositivos

El soporte para ejecutar sistemas operativos de Microsoft dentro de Qubes ha mejorado gracias a las nuevas Qubes Windows Tools (QWT). Esta actualización garantiza una compatibilidad robusta con Windows 10 y Windows 11, permitiendo una mejor integración de portapapeles y transferencia de archivos, aunque se ha interrumpido oficialmente el soporte para el ya obsoleto Windows 7.

En el apartado de hardware, se ha implementado una nueva API de dispositivos que permite configurar la conexión automática de periféricos a máquinas virtuales específicas. Ahora es mucho más sencillo y seguro gestionar unidades USB, almacenamiento externo, tarjetas de sonido (con mejoras específicas para dispositivos de audio Bluetooth), cámaras web y dispositivos de entrada. Para complementar esta API, se ha añadido una interfaz gráfica (GUI) dedicada para configurar el reenvío de estos dispositivos, facilitando la tarea a usuarios que prefieren no depender de la línea de comandos.

Mejoras Visuales y de Usabilidad

La interfaz de gestión ha recibido diversas mejoras en la organización visual. Se utiliza un nuevo conjunto de iconos en el Qube Manager y otras utilidades gráficas, modernizando el aspecto general. Además, el configurador de máquinas virtuales ahora muestra los iconos de las aplicaciones instaladas, facilitando su identificación rápida.

Para mejorar la organización, ahora existe la capacidad de adjuntar notas de texto personalizadas a las máquinas virtuales, una función ideal para que los administradores documenten el propósito de cada entorno (por ejemplo, «Banca Online», «Desarrollo» o «VPN Trabajo»).

También se ha añadido el servicio qubes.TrayNotification, que unifica las notificaciones provenientes de diferentes máquinas virtuales en una sola bandeja del sistema, evitando que el usuario pierda avisos importantes dispersos entre dominios. Finalmente, el protector de pantalla predeterminado ha cambiado de XScreenSaver a xfce4-screensaver, ofreciendo una integración estética más coherente.

Funciones avanzadas y experimentales

Para los usuarios con necesidades específicas o hardware de almacenamiento moderno, Qubes 4.3.0 añade soporte para discos con Formato Avanzado (AF), permitiendo trabajar nativamente con unidades que utilizan tamaños de sector de 4 kilobytes (4Kn).

Por último, se introducen dos características experimentales muy potentes. Por un lado, el soporte preliminar para administrar la configuración de Qubes OS mediante Ansible, lo que permitirá automatizar el despliegue y mantenimiento de entornos complejos. Por otro, el soporte inicial para la tecnología Qubes Air que, mediante el protocolo qrexec, permite lanzar y gestionar máquinas virtuales que se ejecutan en servidores externos como si fueran locales.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar Qubes OS

Si quieres probar este Qubes OS puedes hacerlo descargando la imagen del sistema desde su pagina web oficial y en su sección de descargas la obtendrás, lo puedes hacer en el siguiente enlace.

Aqui podrás encontrar la imagen ISO para ser descargada de forma directa o el archivo torrent para su descarga por este medio.

Es importante recalcar que Qubes OS no solamente puede ser instalado como sistema operativo principal, sino que también brinda la posibilidad de poder probarlo en su versión Live.