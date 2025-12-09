Redis 8.4 llega con funciones de IA, optimizaciones y mas

Logo de redis.

Recientemente, el equipo detrás del sistema de gestión de bases de datos NoSQL Redis ha anunciado la disponibilidad general de Redis 8.4. Esta nueva versión no es una simple actualización incremental, sino que redefine las capacidades del motor para adaptarse a la era de la Inteligencia Artificial, introduciendo herramientas nativas para aplicaciones modernas y optimizaciones de rendimiento que reducen drásticamente el consumo de recursos.

Redis 8.4 se centra en tres pilares fundamentales: la introducción de la búsqueda híbrida unificada, mejoras en el rendimiento mediante el uso de E/S multiproceso y una gestión de memoria más eficiente para estructuras JSON.

Principales novedades de Redis 8.4

En esta nueva versión que se presenta de Redis 8.4 una de las novedades que más se destaca es la incorporación del comando FT.HYBRID. Y es que, anteriormente, combinar la búsqueda vectorial con la de texto completo requería procesos complejos y fragmentados; ahora, Redis 8.4 implementa una búsqueda híbrida que combina funciones de texto completo y vectorial en una sola consulta. Esto permite a los desarrolladores obtener resultados que consideran tanto las coincidencias directas de palabras clave como la similitud semántica, todo ello sin sacrificar la precisión ni el rendimiento, facilitando enormemente la creación de contextos de calidad para sistemas de IA.

Los desarrolladores mencionan que gracias a las nuevas optimizaciones, se ha mejorado el rendimiento de las aplicaciones típicas de caché en un 30% para cargas de trabajo estándar. Pero donde realmente brilla esta versión es en los sistemas con alto volumen de consultas simultáneas. Mediante la implementación de E/S multiproceso para consultas distribuidas, se observan aumentos de rendimiento de hasta 4.7 veces en operaciones de búsqueda y reducciones drásticas en la latencia, eliminando los cuellos de botella que solían producirse en clústeres grandes bajo estrés.

Optimización de memoria y estructuras JSON

La eficiencia en el uso de recursos ha sido otro de los puntos que se trataron en esta nueva versión, ya que los desarrolladores han logrado que el consumo de memoria se reduzca significativamente al almacenar cadenas pequeñas en estructuras JSON, logrando un ahorro del 37% en matrices con elementos de hasta 7 bytes. Además, se ha optimizado el almacenamiento de matrices numéricas homogéneas. Y es que ahora el tipo de dato se almacena una sola vez para toda la matriz en lugar de repetirse por cada elemento, lo que resulta en una reducción de memoria de entre un 50% y un 92%, dependiendo del tipo de dato numérico utilizado.

Nuevos comandos atómicos y migración

Para mejorar la consistencia de los datos y simplificar el desarrollo, el comando SET se ha actualizado con opciones de control de concurrencia (IFEQ, IFNE), permitiendo actualizaciones condicionales sin necesidad de scripts Lua. Del mismo modo, se introducen comandos como MSETEX para configurar múltiples claves con expiración de forma atómica y XREADGROUP con opciones para leer mensajes inactivos y pendientes en una sola operación, simplificando la lógica de los consumidores de streams.

Finalmente, la gestión de clústeres recibe una mejora crítica con el «Mecanismo de Migración Atómica de Ranuras» (ASM). Anteriormente, mover datos entre nodos era un proceso lento y propenso a errores durante la transferencia clave por clave. Con Redis 8.4, se ha añadido un mecanismo que replica el contenido completo de la ranura antes de realizar una transferencia atómica de propiedad, eliminando los problemas de redirecciones constantes y estados inconsistentes durante el reequilibrio del clúster.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Instalación y actualización de Redis

Si deseas probar estas nuevas características, la forma más recomendada de instalar Redis en distribuciones basadas en Debian o Ubuntu es utilizando el repositorio oficial de packages.redis.io, ya que los repositorios predeterminados de las distribuciones suelen traer versiones más antiguas.

Lo primero que debes hacer es instalar los requisitos previos y añadir la clave GPG oficial de Redis:

sudo apt-get install lsb-release curl gpg curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg

Una vez añadida la clave, debes agregar el repositorio a tu lista de fuentes y actualizar el sistema:

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list sudo apt-get update

Finalmente, para instalar la última versión disponible de Redis, ejecuta el siguiente comando:

sudo apt-get install redis

Para los usuarios de Arch Linux, Manjaro o EndeavourOS, al ser distribuciones Rolling Release, es probable que el paquete se actualice muy pronto en los repositorios oficiales. Para instalarlo o actualizarlo, solo debes abrir una terminal y ejecutar:

sudo pacman -S redis

En el caso de Fedora, que también suele mantener paquetes bastante actuales, puedes realizar la instalación utilizando el gestor DNF con el siguiente comando:

sudo dnf install redis

Si ya tenías Redis instalado desde este repositorio, el comando anterior actualizará tu instancia a la versión 8.4 conservando tu configuración. Para verificar que la instalación fue exitosa, puedes comprobar la versión con redis-server –version.