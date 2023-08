Las discografías logran su cometido bloqueando Youtube-dl 

Youtube-dl ha estado durante varios años en la mira de muchas compañías discográficas y durante ya varios años se ha visto afectado por múltiples intentos por dan fin al proyecto y tal vez uno de los casos más sonados fue poco después de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft, ya que en su momento el repositorio de Youtube-dl fue bloqueado.

Este movimiento causó la furia de muchos usuarios, los cuales en respuesta a la acción de GitHub (cof.. cof, Microsoft) inundaron GitHub con nuevos repositorios que contenían el código fuente de Youtube-dl, lo cual por obvias razones gran parte de esos usaros vieron sus repositorios bloqueados.

Artículo relacionado: Usuarios enojados inundan Github con el código de Youtube-dl

Posterior a ello y sobre todo por la intervención de la Electronic Frontier Foundation (EFF), GitHub recapacito sobre su acción y desbloqueo el repositorio de GitHub, excusándose del bloqueo basado ​​en quejas, las cuales abogados de la EFF no tenían ninguna «base legal».

Artículo relacionado: Otro más cae en GitHub, ahora ha sido el turno de youtube-dl

Y no hace mucho las compañías discográficas en otro intento de dar fin a Youtube-dl presentaron una demanda en Alemania contra el proveedor Uberspace, que aloja el sitio web oficial del proyecto, youtube-dl y en su momento Uberspace básicamente salió a decir que no tenían bases legales y todo parecía que hasta ahí había quedado el asunto, pero no, desgraciadamente no fue asi…

Ya que ahora Uberspace ha bloqueado el sitio de youtube-dl tras una demanda por bloqueo presentada por «Sony Entertainment, Warner Music Group y Universal Music», en la cual la sentencia fue emitida bajo el pretexto de que Youtube-dl es una herramienta para la infracción de derechos de autor.

https://blog.desdelinux.net/?p=93002

Cabe mencionar que la decisión de bloquear se tomó en marzo, pero Uberspace decidió apostar por Youtube-dl y apelar para posponer la implementación de la orden, acción que no resulto del todo util, ya que las discográficas colocaron un vínculo para forzar una solución. Tras esta acción, en caso de incumplimiento del requisito, el proveedor fue amenazado con una multa de 250 mil dólares y una posible persecución penal. Como resultado, el proveedor no tuvo otra opción y bloqueó el sitio youtube-dl.org.

Por su parte Uberspace no tiene la intención de quedarse con los brazos cruzados y dejar que las compañías discográficas hagan las cosas a su modo y anuncio que planea continuar con los procedimientos y se prepara para presentar una apelación ante una autoridad superior.

Los demandantes alegan que la conversión de Youtube-dl de contenido de transmisión de YouTube, con licencia en descargas sin licencia, viola la ley al eludir los mecanismos técnicos de acceso de YouTube, cosa que para Uberspace es algo sin fundamentos, ya que youtube-dl no contiene la capacidad de eludir los mecanismos de protección y solo brinda acceso al contenido público que ya está disponible en YouTube.

Y es que básicamente la funcionalidad de YouTube-dl es similar a un navegador web, por lo que al implementar esta demanda, los navegadores web que son tambien utilizados para acceder a videos con música en YouTube «en teoría» tambien estarían incurriendo y este caso nadie va detrás de los navegadores.

Además, con esta «excusa» que ya parece muy rebuscada para Youtube-dl y sobre la cual los abogados de la EFF han repetido en múltiples ocasiones que el proyecto Youtube-dl no viola la ley, ya que la firma cifrada de YouTube no es un mecanismo anticopia y las descargas de prueba se consideran uso legítimo. Esta tecnología no está relacionada con mecanismos de protección de copia, encriptación y restricción de acceso a contenido protegido.

Tambien se argumenta que sobre los términos de servicio de YouTube en los cuales se establece que está prohibido subir copias a los sistemas locales, pero en Alemania, donde el caso está en curso, existe una ley que brinda a los usuarios la oportunidad de crear copias para uso personal.

Finalmente cabe mencionar que de momento el repositorio de GitHub permanece disponible y que el bloqueo también se aplicó al sitio yt-dl.org.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.