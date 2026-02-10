Lennart Poettering deja Microsoft y funda Amutable: Una nueva visión para la seguridad en Linux

Una de las figuras más influyentes y polarizadoras de Linux ha decidido emprender un nuevo camino. Lennart Poettering, el ingeniero de software alemán conocido por transformar los cimientos de las distribuciones Linux modernas con proyectos como Systemd, PulseAudio y Avahi, ha dejado Microsoft tras cuatro años en la compañía.

Lejos de retirarse, Poettering se ha asociado con sus antiguos colegas de Redmond y Red Hat, Chris Kühl y Christian Brauner, para fundar Amutable, una startup con sede en Berlín que busca redefinir la seguridad en sistemas Linux.

El Fin de una era en Microsoft y el nacimiento de Amutable

La trayectoria de Poettering ha estado marcada por la controversia y la innovación técnica. Tras una larga carrera en Red Hat desde 2008, su fichaje por Microsoft en 2022 fue visto por muchos como un movimiento sorprendente, dado el historial de tensiones entre la comunidad de código abierto y el gigante de Redmond. Su salida el mes pasado, junto con la de Christian Brauner (mantenedor del kernel de Linux) y la de Chris Kühl el año anterior, marca el inicio de una nueva etapa independiente para este trío de ingenieros de alto perfil.

Tanto Poettering como Brauner han confirmado que su nueva aventura empresarial no afectará a sus roles en la comunidad: Brauner seguirá manteniendo su parte del kernel de Linux y Poettering continuará liderando el desarrollo de Systemd. Sin embargo, su enfoque principal ahora se centra en Amutable, una empresa cuya misión es abordar un problema crítico: la creciente inseguridad de las plataformas Linux, que hoy impulsan desde la infraestructura de la nube hasta los dispositivos integrados, convirtiéndose en un objetivo lucrativo para los cibercriminales.

Una Nueva Filosofía de Seguridad

La propuesta de valor de Amutable es clara: abandonar la seguridad reactiva en favor de la integridad proactiva. Según el manifiesto de la compañía, los enfoques actuales basados en agentes de monitoreo que buscan vulnerabilidades e intrusiones son «costosos, frágiles e ineficaces», una especie de juego del gato y el ratón donde los atacantes siempre perfeccionan sus técnicas de evasión.

«Confiamos en la búsqueda de estrategias porque carecemos de una visión clara de lo que es correcto y cómo protegerlo. Cableamos edificios y esperamos a que salten los interruptores», critican los fundadores.

Frente a esto, Amutable busca desarrollar sistemas Linux con mecanismos de integridad verificable criptográficamente y garantías de determinismo. El objetivo es que la seguridad y el cumplimiento normativo sean un resultado natural de una arquitectura robusta, no un parche añadido a posteriori.

«Amutable reemplazará la heurística con rigor», afirman, prometiendo sentar las bases para esta verificación en los próximos meses. El equipo fundador se complementa con otros nombres destacados del desarrollo de software libre como David Strauss, Rodrigo Campos Catelin y Zbyszek Jędrzejewski-Szmek, entre otros.

La carrera de Lennart Poettering se ha caracterizado por desafiar el statu quo. Systemd, su creación más famosa, reemplazó el venerable sistema de inicio System V y, a pesar de la feroz resistencia de los tradicionalistas de Unix que lo acusaban de violar la filosofía de la simplicidad y modularidad, acabó siendo adoptado por prácticamente todas las grandes distribuciones como Ubuntu, Debian, Fedora y RHEL.

«Con Linux dominando la infraestructura en la nube, las empresas necesitan profesionales de seguridad que comprendan la integridad del arranque, la firma de código y la verificación, habilidades que no están cubiertas por la mayoría de los programas de certificación», agregó Porter.

Su disposición a impulsar cambios arquitectónicos profundos, incluso frente a una fuerte oposición, ha demostrado el poder de su visión técnica, aunque también ha generado tensiones en la comunidad colaborativa. Con Amutable, Poettering parece dispuesto a aplicar esa misma mentalidad disruptiva al campo de la seguridad, un área donde la necesidad de nuevas soluciones es cada vez más urgente. Queda por ver si esta nueva iniciativa generará el mismo nivel de debate que sus proyectos anteriores, pero lo que es seguro es que la industria estará observando muy de cerca los próximos pasos de esta nueva empresa berlinesa.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.