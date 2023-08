Liberada la tercera actualización punto de Ubuntu 22.04.3 LTS

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva actualización de la versión de «Ubuntu 22.04.3 LTS», que incluye cambios relacionados con soporte de hardware mejorado, actualización del kernel de Linux y la pila de gráficos, corrección de errores en el instalador y el gestor de arranque, con un enfoque en mantener la estabilidad y compatibilidad con Ubuntu 22.04 LTS.

Cabe mencionar que sobre las mejoras y correcciones de errores esta son emitidas desde la versión Ubuntu 23.04 las cuales tambien fueron lanzadas en las actualizaciones similares a Ubuntu Budgie 22.04.3 LTS, Kubuntu 22.04.3 LTS, Ubuntu MATE 22.04.3 LTS, Ubuntu Studio 22.04.3 LTS, Lubuntu 22.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.3LTS y Xubuntu 22.04.3 LTS y que son simultáneas.

¿Qué hay de nuevo en Ubuntu 22.04.3 LTS ?

En esta nueva versión de Ubuntu 22.04.3 LTS, dentro de los cambios que se recibieron de Ubuntu 23.04 se destaca que se han implementado los paquetes del Kernel de Linux 6.2, asi como tambien que se actualizaron los componentes de la pila de gráficos, incluido Mesa 22.3.6, asi como tambien las nuevas versiones de los controladores de video para chips Intel, AMD y NVIDIA.

Por la parte de las actualizaciones de la paquetería del sistema, se incluyeron las nuevas versiones de Gnome Shell 42.9, cloud-init 23.2.1, ceph 17.2.6, LibreOffice 7.5.5, gtk4 4.6.9, libadwaita 1.1.7, Firefox 116, containerd 1.6.12, dpdk 21.11.3 y openvswitch 2.17.7

En ubiquity se realizaron varias correcciones, tales como que ahora se usa dpkg-divert /sbin/start-stop-daemon incondicionalmente, ya que le cambiaba el nombre a /sbin/start-stop-daemon, lo cual provocaba un error en «debsums -c«. Otra de las colecciones fue que siempre que se eliminen paquetes, se use «apt-get autoremove –purge« en lugar de «apt-get purge«, ya que las dependencias que no eran utilizadas no eran eliminadas junto con el paquete en cuestión.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se añadió /snap/bin a PATH para Firefox snap en Lubuntu

Soporte mejorado para la plataforma RISC-V.

Compatibilidad con las placas VisionFive y Nezha.

Se añadieron los accesos a la configuración de pxg del asistente de libproxy, que se necesita en algunas configuraciones para acceder a impresoras remotas

Se añadio local-display-factory-Fix-typo-in-supported-session-types.patch: para corregir la selección de tipo de sesión no confiable

En la configuración inicial de gnome se corrigió un bloqueo en el controlador de eliminación

En GTK4 se implemento un manejo correcto de la propiedad de ajuste de escala de gtk

Finalmente, hay que recordar que para la entrega de las nuevas versiones del núcleo y la pila de gráficos, se utiliza un modelo continuo de soporte de actualización, según el cual los núcleos y controladores respaldados solo serán compatibles hasta el lanzamiento de la próxima actualización correctiva de la rama Ubuntu LTS.

Por lo tanto, el kernel de Linux 6.2 propuesto en la versión actual será compatible hasta el lanzamiento de Ubuntu 22.04.4, que ofrecerá el kernel de Ubuntu 23.10. El kernel base 5.15 se envía inicialmente y será compatible durante todo el ciclo de mantenimiento de cinco años.

Se espera que el próximo lanzamiento punto de Ubuntu 22.04.4 LTS, llegue en febrero de 2024, y el cual se espera que esté integrando el kernel de Linux 6.5 que «en teoría» será el Kernel del próximo lanzamiento de Ubuntu 23.10 «Mantic Minotaur», así como con la pila de gráficos Mesa 23.1.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre los cambios que se realizaron en esta nueva actualización de Ubuntu, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como obtener la nueva actualización de Ubuntu 22.04.3 LTS?

Para los interesados en poder obtener la nueva actualización, basta con que solo abran su terminal y en ella ejecuten el siguiente comando:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Para revertir Ubuntu Desktop al kernel base 5.15, ejecute el comando:

sudo apt install --install-recommends linux-generic

Para instalar un nuevo kernel en Ubuntu Server, ejecute:

sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-22.04

Cabe mencionar que solo tiene sentido usar las compilaciones presentadas para nuevas instalaciones, los sistemas instalados anteriormente pueden recibir todos los cambios presentes en Ubuntu 22.04.3 a través del sistema de instalación de actualizaciones periódicas. El soporte para el lanzamiento de actualizaciones y correcciones de seguridad para las ediciones de servidor y escritorio de Ubuntu 22.04 LTS durará hasta abril de 2027.