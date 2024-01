LibreELEC 11.0.4 ya fue liberado y estas son sus novedades

Logo de LibreELEC

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de LibreELEC 11.0.4, la cual llega sobre la base de Kodi Nexus 20.2 con la implementación de diversas correcciones adicionales y también con varios cambios y mejoras bastante interesantes.

Con LibreELEC, se puede convertir cualquier computadora en un centro multimedia tan fácil de usar como un reproductor de DVD o un decodificador. El principio fundamental de la distribución es “todo simplemente funciona”.

La distribución no utiliza el paquete base de otras distribuciones y se basa en sus propios desarrollos. Además de las funciones habituales de Kodi, la distribución proporciona una serie de funciones adicionales destinadas a facilitar su trabajo al máximo.

También proporciona funciones como el uso de un control remoto (es posible controlar tanto a través de infrarrojos como a través de Bluetooth), intercambio de archivos (servidor Samba incorporado), cliente de transmisión BitTorrent incorporado, búsqueda automática y conexión de local y unidades externas.

Principales novedades de LibreELEC 11.0.4

Esta nueva versión que se presenta de LibreELEC 11.0.4 presenta diversos cambios importantes y de los cuales no solo se destaca la actualización de la base del sistema a la versión de Kodi 20.2, sino que también se destaca la inclusión del soporte para la Raspberry Pi 5, además de que se implementaron mejoras de rendimiento, correcciones de errores y más.

De los cambios más relevantes que se destacan de este nuevo lanzamiento que fueron incluidos desde la Versión 11.0.3, se mencionan los siguientes:

Actualizaciones en la base del sistema: La base de LibreELEC en esta nueva versión, ha sido creada sobre la actualización de Kodi versión 20.2 con correcciones adicionales, asi como también la actualización del Kernel del sistema a la versión 6.1.68 de Linux con lo cual se mejora la experiencia del usuario, se han implementado mejoras de rendimiento y soporte.

Mejoras para Raspberry En esta nueva versión de LibreELEC 11.0.4 se ha implementado el soporte experimental para la Raspberry Pi 5, el cual ha sido portado desde el desarrollo de Kodi 21, que se lanzará a principios de 2024. Otro cambio es en la decodificación HW H264 de 50/60 fps que se puede habilitar al añadir la línea «force_turbo=1o core_freq_min=500» en config.txt para evitar problemas/saltos de sincronización AV Es posible que a usuarios de RPi 4 que ejecutan el sistema en televisores 4k después de una nueva instalación, la resolución cambie a 4096×2160 en lugar de 3840×2160 y se recomienda añadir la línea «hdmi_enable_4kp60=1» a config.txt y habilitar HDMI UltraHD Deep Color en la configuración del puerto HDMI de su televisor para obtener modos 4kp60.

Compatibilidad Mejorada: La imagen genérica ahora ejecuta la misma pila de gráficos GBM/V4L2, brindando soporte HDR para las últimas GPU AMD e Intel. Se ha añadido una imagenGeneric-Legacy para aquellos que necesitan soporte para GPU NVIDIA, el complemento del navegador Chrome, o experimentan problemas gráficos en hardware antiguo. Se ha mejorado compatibilidad con la Orange Pi 3 LTS y se menciona que aún se están abordando los problemas conocidos.

Actualización para Dispositivos Amlogic: Se reanuda el soporte para dispositivos Amlogic S905, S905X/D, y S912, proporcionando mejoras en la reproducción y búsqueda de H264 y HEVC.

Precauciones y Consejos Importantes: Aunque la imagen AMLGX no es perfecta, la nueva versión ofrece una solución atractiva para el uso de hardware antiguo sin invertir en nuevas GPU NVIDIA. Para aquellos con hardware más nuevo, se recomienda ejecutar Kodi en la instalación de Android incluida.



Por último, se menciona que los complementos DVB están actualmente desactivados, ya que Digital Devices y TBS actualmente no son compatibles con kernels recientes, no hay compatibilidad con la instalación interna de eMMC, excepto las placas WeTek Hub/Play2 y SBC y no hay soporte para chips WiFi SSV6501 y S908CS.Si quieres conocer más al respecto de este lanzamiento, puedes consultar los detalles en la publicación original en el siguiente enlace.

¿Como obtener LibreELEC 11.0.4?

Para los interesados en poder probar la nueva versión, deben saber que esta ya está disponible en sus nuevas imágenes, están preparadas para su descarga para trabajar desde una unidad USB o tarjeta SD (x86 de 32 y 64 bits, Raspberry Pi 2/3/4, varios dispositivos basados ​​en chips Rockchip, Allwinner, NXP y Amlogic). El tamaño de compilación para la arquitectura x86_64 es de 227 MB.

Cualquiera de las imágenes disponibles la podrás obtener dirigiéndote a la página web oficial del proyecto y en su sección de descargas obtendrás la imagen de ella.El enlace es este.

Los que descarguen la imagen para Raspberry Pi, pueden grabar el sistema en su tarjeta SD con ayuda de Etcher la cual es una herramienta multiplataforma.

Otra herramienta que pueden utilizar para grabar la imagen en su SD, es LibreELEC USB-SD Creator la cual está disponible para Windows, macOS y Linux.

Finalmente el equipo mencionar que en el primer arranque el sistema se actualizará la base de datos multimedia de Kodi por lo que el tiempo de la actualización puede variar dependiendo del tamaño de su colección de hardware y medios, esto podría llevar varios minutos.