LibreOffice 26.2 elimina la etiqueta «Community» y abraza Markdown y Skia

The Document Foundation ha decidido que las etiquetas sobran, ya que con el reciente lanzamiento de «LibreOffice 26.2», la suite ofimática más importante del mundo del código abierto abandona la etiqueta «Community».

Como tal ya no hay distinción, ya que el software vuelve a ser, simple y llanamente, LibreOffice. Este cambio simbólico acompaña a una actualización técnica que busca modernizar la experiencia de usuario y mejorar los flujos de trabajo de la era web, integrando soporte nativo para Markdown y reescribiendo las reglas de rendimiento gráfico en Windows y macOS.

Principales novedades de LibreOffice 26.2

Si algo define la escritura en la web actual es Markdown, y LibreOffice Writer finalmente ha decidido implementar el soporte. La versión 26.2 no solo permite importar y exportar documentos en este formato ligero, sino que integra la capacidad de copiar y pegar texto con marcado Markdown directamente desde el portapapeles. Esta función es un puente vital para blogueros, desarrolladores y editores que necesitaban salir del ecosistema ODT/DOCX para publicar en la web. Además, la importación es inteligente: permite utilizar plantillas de documentos tradicionales para dar estilo automáticamente al texto plano entrante.

La interfaz también ha recibido mejoras, ya que los cuadros de diálogo han abandonado el diseño clásico en favor de pestañas verticales con iconos, optimizando el espacio en pantalla y modernizando la estética general, aunque los puristas pueden revertir este cambio a la disposición horizontal. En el caso de los usuarios de Linux, la integración es aún más profunda: la suite ahora utiliza por defecto los selectores de color nativos de GTK y Qt, haciendo que LibreOffice se sienta como una parte orgánica del escritorio y no como una aplicación externa.

Calc y la obsesión por la compatibilidad

En Calc (hojas de cálculo), la prioridad ha sido la interoperabilidad con el ecosistema de Microsoft. Calc ha añadido soporte para el formato de portapapeles Biff12 (el binario de Excel 2007+), lo que significa que copiar y pegar grandes volúmenes de datos desde Excel ya no debería ser un dolor de cabeza. Además, al guardar archivos como XLSX, la suite ahora utiliza por defecto el estándar de Excel 2010+, asegurando que los archivos se vean idénticos al compartirlos con usuarios de Office 365.

Para los analistas de datos, se ha introducido una mejora sutil pero crítica: el «ordenamiento natural». Ahora es posible configurar el algoritmo para que trate los separadores decimales como caracteres normales, lo que soluciona el eterno problema de ordenar listas de direcciones IP correctamente. A nivel visual, Calc ahora permite usar conectores (líneas que unen objetos) directamente en las hojas y mapear automáticamente archivos XML y JSON a celdas, facilitando la importación de datos estructurados.

Un motor gráfico renovado: Skia y aceleración GPU

Bajo el capó, LibreOffice 26.2 ha endurecido sus requisitos para mejorar el rendimiento. En Windows y macOS, el uso de la biblioteca gráfica Skia (la misma que impulsa Google Chrome y Android) es ahora obligatorio. Esto garantiza que la interfaz y el renderizado de documentos aprovechen la aceleración por GPU, ofreciendo una fluidez superior al manipular gráficos complejos.

Esta potencia extra se nota especialmente en la exportación. Generar archivos EPUB es ahora significativamente más rápido, y la manipulación de gráficos SVG con patrones complejos o documentos con múltiples imágenes ya no congela la interfaz. Incluso Impress, la herramienta de presentaciones, se beneficia de esta modernización al adoptar la API Microsoft Media Foundation en Windows, permitiendo reproducir audio y vídeo moderno sin necesidad de instalar códecs externos de dudosa procedencia.

Con un enfoque renovado en la privacidad (incluyendo una opción para desactivar el arrastre accidental de texto) y la accesibilidad, LibreOffice 26.2 se presenta no solo como una alternativa libre, sino como una herramienta madura que ya no necesita apellidos para definir su valor.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar LibreOffice en Linux?

Primero debemos desinstalar primeramente la versión anterior en caso de tenerla, esto es con el fin de evitar problemas posteriores, para ello debemos abrir una terminal y ejecutar lo siguiente:

sudo apt-get remove --purge libreoffice*

sudo apt-get clean

sudo apt-get autoremove

Ahora procederemos a dirigirnos a la página web oficial del proyecto donde en su sección de descargas podremos obtener el paquete deb para poderlo instalar en nuestro sistema.

Hecha la descarga vamos a descomprimir el contenido del paquete recién adquirido con:

tar -xzvf LibreOffice_26.2.0_Linux_x86-64_deb.tar.gz

Ingresamos al directorio creado después de descomprimir, en mi caso es del de 64 bits:

cd LibreOffice_26.2.0_Linux_x86-64_deb

Después ingresamos a la carpeta donde están los archivos deb de LibreOffice:

cd DEBS

Y finalmente instalamos con:

sudo dpkg -i *.deb

Si estás utilizando un sistema que tiene el soporte para poder instalar paquetes rpm, puedes instalar esta nueva actualización obteniendo el paquete rpm desde la página de descargas de LibreOffice.

Obtenido el paquete descomprimimos con:

tar -xzvf LibreOffice_26.2.0_Linux_x86-64_rpm.tar.gz

E instalamos los paquetes que contiene la carpeta con:

sudo rpm -Uvh *.rpm

Para el caso de Arch y sus sistemas derivados podemos instalar esta versión de LibreOffice, solamente abrimos una terminal y tecleamos: