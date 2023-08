¿Alguna vez te has preguntado si puedes vivir de algo que te apasiona? Pues, muy seguramente lo has hecho. Y es que, no es nada raro que muchos a los que les gusta un deporte en particular o un área artística, lo logren. Sin embargo, en el mundo de la tecnología esto no es un hecho raro o sorprendente, ya que, muchos luego de estudiar alguna carrera de Ingeniería o Licenciatura muy probablemente han terminado trabajando como excelentes profesionales TI en cargos como Gerentes o Directores de departamentos u oficinas de Tecnologías de la Información. O, como DevOps, SysAdmins o Especialistas TI en algún sector del área.

En otros casos seguramente, y como sería lógico el pensar, muchos pudieran terminar como exitosos Freelancers TI o Dueños de sus propios negocios, empresas y emprendimientos TI. Y dado que, en el área de la informática empresarial y la computación de alto nivel GNU/Linux es el campeón indiscutible, pues vivir de los conocimientos de GNU/Linux no es nada raro. Pero, si eres un joven hispanohablante, profesional o no, que domina GNU/Linux, y las muchas aplicaciones de software libre y código abierto, pues con mucho trabajo y dedicación, el oficio de YouTuber de Linux o LinuxTuber en el año 2023 y más puede ser una opción viable, tal como veremos a continuación.

Pero, antes de iniciar la lectura de esta publicación sobre «si se puede vivir de Linux como LinuxTuber en el año 2023 y más», les recomendamos nuestra anterior publicación relacionada con los LinuxTuber en el año 2022:

LinuxTubers 2023: ¿Se puede vivir de Linux en los años venideros?

¿Qué es el sitio web Views4You?

Para nuestra publicación de hoy, usaremos un interesante sitio web llamado Views4You, el cual, ofrece muchas herramientas gratuitas de primer nivel para obtener datos valiosos y calcular ciertas estadísticas relacionadas con cualquier perfil de red social.

Algunas de estas suelen ser herramientas específicas para Creadores de contenidos, quienes desean para dar más vida y alcance a sus ideas y proyectos de contenido, y otras para simples usuarios que desean conocer un poco más sobre sus favoritos o más famosos creadores de contenido. Tal como la que hoy usaremos para esta publicación llamada Calculadora de Dinero para YouTube (YouTube Money Calculator).

Ejemplos de LinuxTubers famosos y sus ingresos aproximados

A continuación, te mostraremos un pequeño top 10 de lo que posiblemente estén generando algunos de los más famosos LinuxTubers con las Comunidades de Linux hispanohablantes más grandes del mundo, solo por vistas de YouTube:

Los 3 más famosos de España y Europa

Los 3 más famosos de Hispanoamérica

Y como en todo respetado y digno buen oficio en línea, aparte de los ingresos de YouTube hay que tomar en cuenta, lo que puedan ganar adicionalmente por la promoción de GNU/Linux, el Software Libre y Código Abierto en otras redes sociales, vía donaciones, por ingresos de publicidad en sus propios sitios webs, por patrocinio de empresas, bienes, productos y servicios de terceros, y sus probables buenos empleos o ingresos generados por sus posibles empresas, negocios y emprendimientos personales, relacionados o no con Linux.

Por lo que sin duda alguna, ya sea a medio tiempo o a tiempo completo, aprender y enseñar sobre GNU/Linux, el Software Libre y Código Abierto, como LinuxTuber, Podcaster o Bloguero de Linux, puede llegar a ser medianamente rentable para muchos.

Top 10 de LinuxTubers hispanohablantes más famosos del mundillo linuxero

Y para finalizar, te dejamos más abajo un Top 10 actualizado con algunos de los muchos LinuxTubers hispanohablantes, tanto de España y Europa, como de Latinoamérica y EEUU:

España y Europa

Latinoamérica y EEUU

Y al resto de los LinuxTubers que existen, incluyéndome con mi muy pequeño Canal de YouTube Linuxero, ya que soy más Bloguero de Linux que LinuxTuber, mucho éxito, suerte y bendiciones en seguir acumulando vídeos beneficios para la Comunidad y seguidores que les ayuden a vivir por y para GNU/Linux.

