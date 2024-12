Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 51 del año 2024

esperado XFCE 4.20, junto con actualizaciones para casi todos los entornos de escritorio (Cinnamon 6.4.2, GNOME 47.2, KDE 6.2.4, y LXQt 2.1.0). Otra importante es que, e l kernel se ha actualizado a la versión 6.12.5. A nivel de correcciones o soluciones de errores destacan algunas como: La solución a unos problemas relacionados con ciertas extensiones que no se instalaban en Cinnamon si 05-devel no estaba activado y otra relacionada con la función de luz nocturna de KDE 6 que no funcionaba. Por último, y entre muchas otras, se mejoró la compatibilidad con Steam Deck y el instalador de PorteuX para Linux con el objetivo de que solo pida derechos de administrador en lugar de derechos de usuario root.