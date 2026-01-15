LocalAI: Una IA Local de código abierto y gratuita en tu ordenador

La Inteligencia Artificial, como muchas otras tecnologías o ámbitos tecnológicos, suele estar muy ligada al Linuxverso, es decir, al software libre, código abierto y GNU/Linux + BSD. Y las razones suelen ir más allá de simplemente ser mayoritariamente más gratuitas y confiables o seguras, si no porque suelen ser más accesibles y apropiables. Por ello, y tal como hemos demostrado otras veces en publicaciones anteriores, muchos de los Chatbots IA, Agentes IA, Plataformas IA, Gestores IA y Modelos IA suelen ser netamente abiertos y gratuitos, y hasta descargables e instalables en un ordenador propio. Siendo un buen ejemplo, las Herramientas IA mencionadas en nuestra publicación llamada Top Mejores clientes de escritorio de Chatbot IA para Linux en 2025, en donde mencionamos varias como «LocalAI», que hoy abordaremos y profundizaremos en beneficio de todos.

Aunque, vale destacar que, a diferencia del mundo del software privativo, cerrado y comercial, los sistemas operativos de escritorio y móvil de este ámbito suelen estar más llenos e integrados con dicha Tecnología IA, mientras que los diversos sistemas operativos basados en Linux/BSD aún suelen ser más precavidos y reticentes a integrar estas tecnologías por defecto, para la disposición de los usuarios. Por lo que, herramientas IA como LocalAI siempre serán una primera genial alternativa a utilizar para empezar a probar y disfrutar de estas modernas y versátiles tecnologías.

LocalAI: Una genial alternativa gratuita, de código abierto y auto hospedable a OpenAI

¿Qué es LocalAI?

Según sus desarrolladores en su sitio web oficial, «LocalAI» es una herramienta IA descrita brevemente de la siguiente forma:

LocalAI es una herramienta de código abierto, ideal para usar como una alternativa gratuita a la plataforma de OpenAI. Su conjunto completo de características y funciones IA le permiten a cualquiera el ejecutar fácilmente potentes modelos de lenguaje y agentes autónomos, y gestionar diversidades de formatos de documentos localmente en la mayoría del hardware casero moderno. Y lo mejor de todo, sin usar la nube, sin límites, y sin concesiones.

Mientras que, en su repositorio oficial de GitHub, añaden lo siguiente:

LocalAI es una alternativa gratuita y de código abierto a OpenAI, Claude y otras plataformas IA similares. Es autoalojada y con prioridad local. Por ende, es un reemplazo directo a OpenAI, pero funcionando sobre hardware de consumo (uso casero o de pequeñas oficinas). Además, no requiere estrictamente de hardware de GPU. Y es capaz de ejecutar LLM en formato de archivos gguf, transformadores, difusores y mucho más. En resumen, es capaz de generar texto, MCP, audio, vídeo, imágenes, clonación de voz, distribuido, P2P e inferencia descentralizada.

Características destacadas

Brevemente, entre las características principales o más destacadas de LocalAI aún no mencionadas, están algunas como:

Impulsado por una creciente y estable comunidad : Que le aporta un valioso apoyo activo mediante actualizaciones periódicas.

Ofrece una configuración sencilla : A través de una instalación y configuración nada compleja, y a través del empleo de binarios, Docker, Podman, Kubernetes, y más.

Enfoque orientado a agentes IA : Puede ser ampliado a través de la herramienta IA LocalAGI, que es una plataforma de agentes de IA autónomos que se ejecutan localmente.

Uso de memoria y base de conocimiento : Puede ser ampliado a través de la herramienta IA LocalRecall, una API REST local para búsqueda semántica y gestión de memoria.

Empleo de m últiples modelos : Ofrece compatibilidad con diversas familias de modelos, incluyendo LLM, generación de imágenes y modelos de audio. Además, admite múltiples backends para inferencia.

Pantallazos de la aplicación

A nivel de Inteligencia Artificial, Deepin es una Distro GNU/Linux que hoy en día integra un Cliente IA llamado «UOS AI» que es capaz de conectarse a las principales interfaces de modelos de IA de gran tamaño (LLM), tanto nacionales (de china como DeepSeek, Baidu Qianfan o iFlytek Spark) como internacionales. Mientras que, MakuluLinux (LinDoz) es una Distro GNU/Linux que hoy en día integra tecnologías o herramientas IA que realizan y facilitan a los usuarios ejecutar tareas cotidianas, de configuración del sistema y de productividad general.

Resumen

En resumen, si eres un apasionado consumidor (usuario) de herramientas IA, sobre todo, de aquellas que funcionan sobre tu propio ordenador, para una mayor seguridad, privacidad y anonimato en línea, pues no dudes en probar y disfrutar de «LocalAI». Ya que, sin duda, es una idónea y versátil alternativa a considerar para lograr ejecutar potentes modelos de lenguaje y agentes autónomos, y gestionar documentos localmente sobre tu propio hardware. Y si ya la estás usando o estás usando alguna otra herramienta IA similar, te invitamos a comentarnos tu experiencia con ella para el disfrute y la utilidad de todos nuestros fieles y crecientes lectores del Linuxverso.

