Los problemas en Linux continúan, ahora es el encargado del controlador Nouveau quien renuncia

Tras la salida de Héctor Martin como mantenedor de la plataforma ARM/Apple en la rama principal del kernel, se ha abierto un nuevo capítulo en el mantenimiento del kernel, ya que ahora, Karol Herbst, quien desempeñaba un rol fundamental (era el encargado del controlador Nouveau y de la herramienta de seguimiento MMIO), ha decidido también retirarse de sus funciones como mantenedor y dejar de participar en la revisión de parches.

Sobre su decisión, Karol Herbst enfatizó que, a pesar de su partida, dos mantenedores seguirán respaldando el controlador, cumpliendo una labor que él considera como «un gran trabajo».

La decisión de Karol se basa en su descontento por la falta de un ambiente inclusivo dentro del grupo de desarrolladores principales, donde, en su visión, la colaboración debería cimentarse en el respeto mutuo y la equidad, sin permitir que ciertos poderes tácitos influyan en el proceso.

La controversia se intensificó tras la publicación de Theodore Ts’o, quien utilizó la metáfora de una “delgada línea azul” para describir el rol de los mantenedores, comparándolos con una barrera que separa el orden de la anarquía y que asegura la calidad y sostenibilidad del código aceptado.

Te voy a contar un secreto: los encargados del mantenimiento no son «todopoderosos».

Son la «delgada línea azul» que intenta mantener el código en pie, mantenible y de alta calidad. Como la mayoría de los líderes de voluntarios de organización, ya sea el Grupo de Trabajo de Ingenieros de Internet (el organismo de normalización para Internet), en realidad tenemos muy poco poder.

No podemos *ordenar* a las personas que trabajen para cancelar la deuda técnica, o que mejorar la infraestructura de pruebas o trabajar en alguna característica en particular que nos gustaría mucho para nuestros usuarios.

