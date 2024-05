Mayo 2024: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso

Hoy, 02 de marzo de 2024, les deseamos a ustedes, nuestra fiel y creciente comunidad de lectores y frecuentes visitantes, un feliz y exitoso comienzo de mes. Además, y como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen noticioso sobre el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux) actual que siempre nos ofrece muchas informaciones recientes y relevantes. Para así, mantenernos al día con el «acontecer informativo del presente mes de mayo de 2024».

Y tal como hacemos al inicio de cada mes, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso, es decir, del Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux. Y para finalizar, estaremos mencionándoles los más recientes lanzamientos en DistroWatch / OS.Watch, y algunos interesantes y útiles vídeos/pódcasts linuxeros de YouTube. Los cuales, valen la pena tener en cuenta a la hora de mantenernos bien informados y formados con lo más novedoso para este presente mes que apenas inicia.

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre el «acontecer informativo de mayo de 2024», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Para este inicio del mes de mayo, la FSF nos ha informado, tal como lo vienen haciendo mes tras mes desde hace muchos años, de las últimas novedades relacionadas con los nuevos lanzamientos del proyecto GNU durante el mes anterior. Lo cual, nos deja que para este mes de abril se han registrado múltiples novedades, entre las que se incluyen 11 nuevos lanzamientos de apps libres y abiertas, que son las siguientes:

En esta nueva publicación del Blog de la OSI, Simón Phipps nos deja constancia de que la nueva definición de “código abierto” en su versión más reciente (artículo 3 – inciso 48) de la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) va más allá de la Definición de Código Abierto (OSD) administrada por la OSI. Y en concreto esta dice lo siguiente: “Se entiende por software libre y de código abierto el software cuyo código fuente se comparte abiertamente y cuya licencia prevé todos los derechos para hacerlo libremente accesible, utilizable, modificable y redistribuible”.

La adición de “Compartido abiertamente” fue una adición considerada e intencional por parte de los colegisladores; incluso verificaron con los miembros de la comunidad que no causaba efectos no deseados antes de agregarlo. Si bien todas las comunidades de código abierto “comparten abiertamente” el código fuente de sus proyectos, no ocurre lo mismo con algunas empresas, especialmente aquellas con modelos de negocios de “núcleo abierto”. Blog de la OSI