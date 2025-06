Mayo 2025: Lo bueno, malo e interesante dentro del Linuxverso

Fin del 10: La alternativa de código abierto a la obsolescencia forzada: Dado que, el 14 de octubre de 2025, Microsoft finalizará oficialmente el soporte para Windows 10, muchos alrededor del mundo, sobre todo, muchos que hacemos vida en el Linuxverso, esperamos que cientos de millones de ordenadores sean migrados a otros sistemas operativos, basados en *Linux y *BSD. Ya que, estos ya no podrán funcionar normalmente, y se verán repentinamente obsoletos, no porque estén rotos, sino porque sus usuarios, no se sientan cómodos o a gusto con un sistema operativo inmerso en un ciclo de actualización cerrado y arbitrario, entre muchas otras razones. Por ello, y para evitar desechar los mismos, se espera que muchos usuarios buscando una alternativa para que estos ordenadores se vuelvan basura electrónica y tengan que comprar hardware nuevo, además de evitar aceptar software intrusivo que les siga obligando a renunciar a su autonomía digital, opten por instalar alguna solución basada en *Linux o *BSD. Y por supuesto, muchas apps de software libre y de código abierto. (Ver)