Mayo 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Mayo del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).

Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.

Febrero 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante mayo de 2026», les recomendamos la anterior publicación relacionada del mes anterior, para su posterior lectura al finalizar está presente, en caso de que lo crean útil, interesante o necesario:

Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).

Resumen de mayo 2026

Dentro de Desde Linux en mayo 2026

Buenas

Malas

Interesantes

Top Recomendadas

Mayo 2026: Acontecer informativo del mes sobre el Linuxverso : Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. (Ver)

: Un resumen noticioso sobre GNU/Linux, el Software Libre y el Código Abierto del mes en curso. Google presenta Googlebook: Portátiles con Android OS y Magic Pointer : Y sustituirá gradualmente a los Chromebooks convencionales de aquí al 2034. (Ver)

: Y sustituirá gradualmente a los Chromebooks convencionales de aquí al 2034. Fragnesia: el Copy Fail 3.0 que compromete la caché de páginas byte a byte : Una vulnerabilidad de escalada de privilegios locales en el subsistema xfrm-ESP de Linux . (Ver)

: Una vulnerabilidad de escalada de privilegios locales en el subsistema xfrm-ESP de . Audacity en 2026 – Parte 3: Conociendo más sobre la interfaz y los primeros pasos a ejecutar para un flujo de trabajo éxitoso : Un excelente tercer tutorial». (Ver)

: Un excelente tercer tutorial». ModuleJail: Bloquea módulos del kernel en Linux para prevenir ataques : Un script POSIX creado por Jasper Nuyens para proteger modulos del Kernel Linux . (Ver)

: Un script POSIX creado por Jasper Nuyens para proteger modulos del Kernel . Firefox 151 mejora su VPN, integra API Web Serial y renueva pestañas : Su V isor PDF permite combinar múltiples documentos en uno solo directamente desde su GUI. (Ver)

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: Y esta equipado con un potente SoC Rockchip RK3576 de 9 núcleos, 8 GB RAM y una NPU IA. Proxmox VE 9.2 llega con balanceo automático, WireGuard y Linux 7.0 : Basado en Debian 13.5 (Trixie) y utiliza el Kernel de Linux 7.0 por defecto. (Ver)

: Basado en Debian 13.5 (Trixie) y utiliza el Kernel de 7.0 por defecto. ONLYOFFICE 9.4 elimina límite de conexiones y mejora licencia AGPL: Ahora permite eliminar la obligación de mantener el logotipo de ONLYOFFICE en obras derivadas. (Ver)

Fuera de «Desde Linux» en mayo 2026

Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más

Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.

Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)

Abril GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡19 nuevos lanzamientos de GNU!: Este x de mayo y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (19) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 30 de abril), y entre los que están los siguientes: coreutils-9.11, gcc-16.1.0, gnuhealth-his-5.0.7, gnupg-2.5.19, gnutls-3.8.13, inetutils-2.8, libgcrypt-1.12.2, libmicrohttpd-1.0.5, lilypond-2.26.0, linux-libre-7.0-gnu, mpc-1.4.1, nano-9.0, parallel-20260422, parted-3.7, r-4.6.0, sed-4.10, time-1.10, units-2.27, y xorriso-1.5.8.pl01. (Ver)

El paquete de software Lilypond es un editor de partituras que produce música de alta calidad. La música se introduce en un archivo de texto que contiene secuencias de control, las cuales son interpretadas por LilyPond para generar el documento final. Y es extensible mediante Guile.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.

Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)

Escuchar, aprender y construir juntos en OSI: Esta publicación del mes de mayo, tambien usada como Boletin mensual para los miembros de la Comunidad de la OSI, nos informa de variadas noticias como la llegada de un nuevo Director Ejecutivo para la OSI, el cual, además aprovecha de compartir su visión de lo que viene después y por qué el futuro del Open Source depende de todos nosotros. Otra noticia interesante es las novedades contenidas en el Informe sobre el Estado del Código Abierto de 2026, el cual apunta al código abierto como una preocupación estratégica para el liderazgo de TI, moldeado por la presión geopolítica, el riesgo de seguridad, la complejidad del cumplimiento y la creciente carga operativa de mantener el software de código abierto a escala. Y por ultimo, y no por ello menos importante, otra sobre el por qué las leyes de aseguramiento de la edad son importantes para los desarrolladores. (Ver) May es el Mes del Mantenedor una vez más, un tiempo para que la comunidad de Código Abierto reconozca, apoye y celebre a los mantenedores que mantienen la infraestructura digital crítica en funcionamiento.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.

Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)

Boletín informativo de la Fundación Linux (FL) para mayo de 2026 : Entre las muchas anunciadas y comentadas destacan algunas cómo el hecho de que el código abierto se está adentrando en los sistemas de producción a través de la infraestructura de inteligencia artificial, nativo de la nube, energía, finanzas, gestión de costos en la nube, redes, confianza digital, medios y software crítico para la seguridad. Y tambien sobre las novedades relacionadas con las muchas actualizaciones sobre la inferencia del modelo, las puertas de enlace de los agentes, Kubernetes y la observabilidad, los sistemas de energía de producción, la infraestructura de servicios financieros, la gobernanza responsable de la IA y un calendario de eventos global ocupado. Ver)

El año pasado, el informe de código abierto comercial (COSS) de la Fundación Linux abrió nuevos caminos. Este año, vamos más allá de la mecánica de la economía de código abierto para descubrir cómo las empresas realmente capturan el valor a escala. ¿Está involucrado en la comercialización de código abierto? ¡Nos beneficiaríamos enormemente de sus ideas! Participa en la Encuesta.

Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.

Resumen

En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este quinto mes del presente año (mayo de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.

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