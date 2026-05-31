Mayo 2026: Lo bueno, malo e interesante en el Linuxverso

Mayo del año 2026 ha terminado, por ello y como de costumbre, hoy les traemos este pequeño y útil compendio de informaciones, noticias, tutoriales, manuales, guías y eventos de lanzamientos relacionados con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux).
Algunas de las cuales, son de nuestra web y otras de algunas webs importantes a nivel global, que se han dado durante dicho mes en curso.
Pero, antes de iniciar la lectura de este post sobre la actualidad informativa del «Linuxverso durante mayo de 2026», les recomendamos la anterior publicación relacionada del mes anterior, para su posterior lectura al finalizar está presente, en caso de que lo crean útil, interesante o necesario:
Algunas fuentes webs relevantes que solemos usar para esta serie de publicaciones son: Las webs de registros de lanzamientos de DistroWatch, OS.Watch, FOSSTorrent y ArchiveOS; y las webs de organizaciones como la Fundación para el Software Libre (FSF), la Iniciativa de Código Abierto (OSI) y la Fundación Linux (LF).
Resumen de mayo 2026
Dentro de Desde Linux en mayo 2026
Buenas
Malas
Interesantes
Top Recomendadas
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Fuera de «Desde Linux» en mayo 2026
Lanzamientos del mes conocidos en “DistroWatch”, “OS Watch”, “FOSSTorrent” y más
- AV Linux MXe-25.2: 31 de mayo.
- FreeBSD 15.1-RC2: 30 de mayo.
- NixOS 26.05: 30 de mayo.
- Lite 8.0: 30 de mayo.
- openKylin 3.0-alpha1: 30 de mayo.
- Oreon 10-2606: 30 de mayo.
- Xubuntu 26.10-snapshot1: 30 de mayo.
- Ubuntu Unity 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Ubuntu Studio 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Ubuntu Kylin 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Ubuntu Cinnamon 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Ubuntu Budgie 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Lubuntu 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Kubuntu 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Edubuntu 26.10-snapshot1: 29 de mayo.
- Rocky 10.2: 29 de mayo.
- Coyote 4.0.194: 29 de mayo.
- Senpai 20260528: 29 de mayo.
- RuscaLinux 1.99: 29 de mayo.
- PCLinuxOS 2026.05.27: 29 de mayo.
- Qubes 4.3.1-rc1: 28 de mayo.
- Gnoppix 26_6: 28 de mayo.
- OviOS 6: 27 de mayo.
- CloudLinux 9.8: 27 de mayo.
- Manjaro 26.1.0-pre20260527: 27 de mayo.
- Pearl 14: 26 de mayo.
- IPFire 2.29-core202: 26 de mayo.
- FuguIta 7.9: 26 de mayo.
- AlmaLinux 10.2: 26 de mayo.
- Voyager 13.5: 25 de mayo.
- Legacy 2026: 25 de mayo.
- Ubuntu Sway 26.04: 25 de mayo.
- HardenedBSD 15-build-16: 25 de mayo.
- MX Linux 25.2: 24 de mayo.
- Rhino 2026.1: 24 de mayo.
- Cerberix 0.1.2: 24 de mayo.
- MagOS 2025_20260524: 24 de mayo.
- Live Raizo 17.26.05.24: 24 de mayo.
- Besgnulinux 4-0: 24 de mayo.
- LazyLinux 20260523: 23 de mayo.
- Alien-OS 26.05: 23 de mayo.
- Manjaro 26.1.0-pre-260523: 23 de mayo.
- TobbeOS 2026.05.22: 22 de mayo.
- FUSS 13.5.0: 22 de mayo.
- FreeBSD 15.1-RC1: 22 de mayo.
- FydeOS 22.1: 22 de mayo.
- ATZ Linux 12.14.1: 22 de mayo.
- ShredOS 2025.11_30: 22 de mayo.
- Security Onion 3.1.0-20260521: 21 de mayo.
- Arcris 2026.05.21: 21 de mayo.
- Flora 20260521: 21 de mayo.
- Proxmox 9.2-1 «VE»: 21 de mayo.
- BSDRP 2.2: 21 de mayo.
- Slimbook OS 24-r122: 21 de mayo.
- Ditana 0.9.3: 21 de mayo.
- MidnightBSD 4.0.5: 21 de mayo.
- PureOS 11: 21 de mayo.
- Nitrux 6.1.0: 21 de mayo.
- Quarkos 26.04-r1: 20 de mayo.
- Tails 7.8: 20 de mayo.
- Porteus 5.1-alpha4: 20 de mayo.
- MODICIA 6.12.88: 20 de mayo.
- WM Live 13.5: 20 de mayo.
- Hardenwing 3.0: 20 de mayo.
- Gnoppix 27-alpha: 19 de mayo.
- Armbian 26.5.1: 19 de mayo.
- Br OS 13.5: 19 de mayo.
- TileOS 2.0: 19 de mayo.
- OpenBSD 7.9: 19 de mayo.
- DietPi 10.4: 19 de mayo.
- Zenclora 3.0: 18 de mayo.
- Q4OS 6.7: 18 de mayo.
- NetHydra 2026.2: 18 de mayo.
- NebiOS 10.2.1: 17 de mayo.
- EznixOS 260517: 17 de mayo.
- Q83 13.11: 17 de mayo.
- nakeDeb 1.6-202605: 17 de mayo.
- stillOS 10.1-r5: 15 de mayo.
- FreeBSD 15.1-BETA3: 15 de mayo.
- Mageia 10-rc1: 14 de mayo.
- Essora 20260514: 14 de mayo.
- SmartOS 20260514: 14 de mayo.
- Luberri 26.1: 13 de mayo.
- Aurora 44.20260511: 13 de mayo.
- KLV-Airedale sr19: 13 de mayo.
- StartOS 0.4.0-beta9: 13 de mayo.
- Unraid 7.3.0 05-12: 12 de mayo.
- NetBSD 11.0_RC4: 12 de mayo.
- Archcraft 2026.05.12: 12 de mayo.
- Flatcar 4593.2.1: 11 de mayo.
- Bluefin 44.20260511: 11 de mayo.
- Ultimate 2026.05.11: 11 de mayo.
- Synex 260511: 11 de mayo.
- Tails 7.7.3: 11 de mayo.
- MX Linux 25.2-beta1: 11 de mayo.
- Expirion 6.4-260511: 10 de mayo.
- SparkyLinux 8.3: 10 de mayo.
- Lite 8.0-rc2: 10 de mayo.
- openmamba 20260509: 9 de mayo.
- FreeBSD 15.1-BETA2: 9 de mayo.
- Parrot 7.2: 9 de mayo.
- Unraid 7.2.6: 8 de mayo.
- TROMjaro 2026.05.08: 8 de mayo.
- ZenLake 26.04: 8 de mayo.
- Endless 6.0.11: 8 de mayo.
- Maple 1.4.5.7: 8 de mayo.
- Starbuntu 24.04.4.11: 7 de mayo.
- Ludora 44_1: 7 de mayo.
- TrueNAS 25.10.3.1: 7 de mayo.
- LinuxHub 2026.05.06: 7 de mayo.
- Noid 20260506: 6 de mayo.
- HackerOS 4.6: 6 de mayo.
- HAOS 17.3: 6 de mayo.
- extrox 20260506: 6 de mayo.
- Argent 1.5.3-RC7: 5 de mayo.
- umbrelOS 1.7.2: 5 de mayo.
- MocaccinoOS 26.05: 5 de mayo.
- Manjaro 26.1.0-pre: 5 de mayo.
- ToaruOS 2.3.1: 5 de mayo.
- SolydXK 13-202605: 5 de mayo.
- PrismLinux 2026.05.05: 5 de mayo.
- Omarchy 3.7.0: 4 de mayo.
- NebiOS 10.2.1-dev2026.05.04: 4 de mayo.
- AlmaLinux 10.2-beta1: 4 de mayo.
- Butterbian 0.2.1: 4 de mayo.
- Armbian 26.2.6: 4 de mayo.
- CalamaroOS 20260503: 4 de mayo.
- Calculate 20260504: 4 de mayo.
- OmniOS r151058: 4 de mayo.
- Canaima 8.4: 4 de mayo.
- Linux Lite 8.0 RC1: 1 de mayo.
Y para profundizar más información sobre cada uno de estos lanzamientos y otros más, se encuentra disponible el siguiente enlace.
Noticia destacada de la Fundación para el Software Libre (FSF / FSFE)
- Abril GNU Spotlight con Amin Bandali – ¡19 nuevos lanzamientos de GNU!: Este x de mayo y como de costumbre al inicio de cada mes, este bien conocido colaborador de la FSF nos informa de los nuevos (19) lanzamientos de software del proyecto GNU que se han actualizado durante el mes anterior (hasta el 30 de abril), y entre los que están los siguientes: coreutils-9.11, gcc-16.1.0, gnuhealth-his-5.0.7, gnupg-2.5.19, gnutls-3.8.13, inetutils-2.8, libgcrypt-1.12.2, libmicrohttpd-1.0.5, lilypond-2.26.0, linux-libre-7.0-gnu, mpc-1.4.1, nano-9.0, parallel-20260422, parted-3.7, r-4.6.0, sed-4.10, time-1.10, units-2.27, y xorriso-1.5.8.pl01. (Ver)
El paquete de software Lilypond es un editor de partituras que produce música de alta calidad. La música se introduce en un archivo de texto que contiene secuencias de control, las cuales son interpretadas por LilyPond para generar el documento final. Y es extensible mediante Guile.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: FSF y FSFE.
Noticia destacada de la Iniciativa de Código Abierto (OSI)
-
Escuchar, aprender y construir juntos en OSI: Esta publicación del mes de mayo, tambien usada como Boletin mensual para los miembros de la Comunidad de la OSI, nos informa de variadas noticias como la llegada de un nuevo Director Ejecutivo para la OSI, el cual, además aprovecha de compartir su visión de lo que viene después y por qué el futuro del Open Source depende de todos nosotros. Otra noticia interesante es las novedades contenidas en el Informe sobre el Estado del Código Abierto de 2026, el cual apunta al código abierto como una preocupación estratégica para el liderazgo de TI, moldeado por la presión geopolítica, el riesgo de seguridad, la complejidad del cumplimiento y la creciente carga operativa de mantener el software de código abierto a escala. Y por ultimo, y no por ello menos importante, otra sobre el por qué las leyes de aseguramiento de la edad son importantes para los desarrolladores. (Ver)
May es el Mes del Mantenedor una vez más, un tiempo para que la comunidad de Código Abierto reconozca, apoye y celebre a los mantenedores que mantienen la infraestructura digital crítica en funcionamiento.
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias más, haga clic en el siguiente enlace.
Últimas Noticias de la Organización Fundación Linux (FL)
Para profundizar más, sobre esta información y otras noticias del mismo periodo, haga clic en los siguientes enlaces: Fundación Linux, en inglés; y la Fundación Linux Europa, en español.
Resumen
En resumen, esperamos que este “pequeño y útil compendio de noticias” con lo más destacado dentro y fuera de nuestro «Blog Desde Linux», para este quinto mes del presente año (mayo de 2026), sea un gran aporte al mejoramiento, crecimiento y difusión de todas las Tecnologías y Desarrollos libres y abiertos, dentro y fuera del Linuxverso.
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