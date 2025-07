Durante el año 2020 y 2021 nos paseamos mediante una larga serie de publicaciones sobre los más conocidos y utilizados Juegos FPS (First Person Shooter) para Linux. Y dado que, a nivel de juegos, existen muchas categorías bien emocionantes y divertidas, y ya tenemos bastante tiempo que no abordamos un buen listado de ellos en alguna categoría en especial, hoy aprovecharemos para ofrecerles esta publicación con un genial Top sobre algunos de los «mejores Videojuegos de Estrategia en Tiempo Real (RTS) para Linux para este año 2025».

Y si no eres muy experto o fan de los videojuegos, y no sabes con certeza de que se trata este tipo de Videojuegos de Estrategia en Tiempo Real (RTS), de entrada te mencionamos que los mismos basan su mecánica de juego en que los jugadores deben competir simultáneamente, gestionando recursos, construyendo bases y unidades, y combatiendo, al mismo tiempo, es decir, en tiempo real, y sin turnos. Lo que los hace diferenciarse de los juegos de estrategia por turnos, donde las acciones ocurren continuamente, requiriendo decisiones rápidas y gestión multitasking. Y para que tengas una buena idea de este tipo de videojuegos, el llamado Warzone 2100 es un buen ejemplo de uno, que además está para Linux y es gratuito y de código abierto. Así que, sigue leyendo para que conozcas otros más similares.

Pero, antes de comenzar a mencionar la información más destacada de cada uno de estos «Videojuegos de Estrategia en Tiempo Real (RTS) para Linux durante el año 2025», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada con un juego de esta categoría, al finalizar la misma:

Beyond All Reason es un videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) basado en el motor Spring RTS, que ofrece como caracteristica destacada una dimensión epica. Lo que se debe en mucho a que, en el mismo todas las unidades y proyectiles se simulan en tiempo real, el juego ofrece una balística de proyectil totalmente simulada, una física de explosión y deformación del terreno mejorada, y una experiencia RTS inmersiva, ya sea que se esté comandando unidades individuales, o ejércitos de miles. Además, la forma de cada campo de batalla en el juego impone qué estrategias funcionaran mejor y qué unidades serán eficaces. Debido a ello, no hay dos mapas en los que se pueda jugar igual. Por ultimo, ofrece instaladores para Windows, y Linux (AppImage y Flatpak). Explorar GitHub