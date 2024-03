MenuetOS, un OS escrito en lenguaje ensamblador de 64 bits

Captura de pantalla de MenuetOS

Actualmente muchos de los desarrollos de sistemas operativos escritos desde cero suelen tomar como base algún lenguaje de programación de alto nivel, dígase Rust, C, C++, Java, entre otros. Pero escuchar sobre un OS que ha sido construido desde cero utilizando solo lenguaje ensamblador, si es algo que no se escucha todos los días y sobre todo, es algo que llama mucho la atención.

Como muchos de ustedes sabrán los lenguajes de bajo nivel versus lenguajes de alto nivel, cuentan con una serie de ventajas y desventajas un frente del otro, pero una de las más conocidas y notables es el tema de la portabilidad (que también tiene sus limitantes en los lenguajes de alto nivel), mientras que por el otro lado de la moneda también está sobre la mesa el tema de velocidad, memoria, mantenimiento, entre otros aspectos.

Es por ello que mencionaba que el escuchar sobre un sistema operativo escrito en lenguaje ensamblador es bastante interesante y el proyecto del que hablaremos un poco en este artículo es sobre MenuetOS un sistema operativo en desarrollo, construido completamente en lenguaje ensamblador de 64 bits.

Sobre MenuetOS

MenuetOS es un sistema operativo que con soporte para multitarea preventiva y en tiempo real, arranque en sistemas UEFI, SMP en sistemas multinúcleo, soporte para múltiples procesadores y una interfaz gráfica de usuario integrada. También se dispone de una pila de red y controladores para interfaces Loopback y Ethernet, con soporte para USB 2.0, incluyendo unidades USB, impresoras, sintonizadores DVB y cámaras web. Además, se brinda compatibilidad con AC97 e Intel HDA (ALC662/888) para la salida de audio.

El kernel de Menuet al igual que todo el sistema, está escrito en ensamblador, lo que proporciona una de las ventajas de trabajar con lenguaje ensamblador que es la velocidad sobre sistemas escritos en otros lenguajes. Por ejemplo, la GUI con transparencia se calcula directamente en la CPU principal x86-64, evitando problemas de compatibilidad con tarjetas gráficas. Además de ello, el proyecto está desarrollando su propio servidor X y proporciona una interfaz gráfica de usuario integrada que incluye temas personalizables, operaciones de arrastrar y soltar, codificación UTF-8 y cambio de distribución de teclado.

Una de las ventajas distintivas de Menuet es su capacidad para la programación en ensamblador, lo que permite desarrollar aplicaciones más rápidas, eficientes y que consumen menos recursos. Para el desarrollo de aplicaciones en ensamblador, se ofrece un entorno de desarrollo integrado propio.

Por otra parte, se menciona que Menuet no está exclusivamente reservado para la programación en ensamblador, ya que su diseño favorece la programación en ASM de 64/32 bits. La estructura de la aplicación de Menuet permite la producción de encabezados en prácticamente cualquier otro lenguaje, pero su enfoque principal es la programación en ensamblador. La programación de menús en Menuet es rápida y fácil de aprender, y su GUI responsiva es manejable con lenguaje ensamblador. Además, Menuet64 tiene la capacidad de ejecutar aplicaciones Menuet32, lo que amplía su versatilidad y compatibilidad.

En el ámbito de las aplicaciones, el proyecto ha desarrollado un navegador web HTTPC simple, clientes de correo y FTP, un cliente VNC, servidores FTP y HTTP. También cuenta con una paquetería básica de aplicaciones multimedia (audio, video e imagen) y para la edición de texto.

Cabe mencionar que en el desarrollo del proyecto MenuetOS se están trabajando en dos ediciones, las cuales son una para 64 bits (Menuet64) que se distribuye bajo una licencia restrictiva y la otra edición es la de 62 bits (Menuet32) que se distribuye bajo la licencia GPL.

MenuetOS se encuentra actualmente bajo su versión 1.50 y según la hoja de cambios en esta versión solo se aplicaron actualizaciones, correcciones de errores, mejoras, actualización de Fasm a la versión 1.73.32 y se cambió el fondo de pantalla.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Probar MenuetOS

Para los interesados en poder probar este sistema, deben saber que se ofrece una imagen de disquete y una imagen ISO para grabar en un CD que admite la ejecución en VirtualBox. El enlace es este.