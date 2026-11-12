Mesa 26.3 llega con Vulkan 1.4, política Anti-IA y mejoras Intel

Tras tres meses de intenso desarrollo, se dio a conocer el lanzamiento de la popular implementación de código abierto de las API gráficas «Mesa 26.3». Esta primera entrega de la rama 26.3 es una version experimental y está orientada a desarrolladores. El proyecto tiene previsto lanzar la versión 26.3.1 una vez que todo el código base alcance la estabilización total para el usuario final.

A nivel de soporte de interfaces, Mesa 26.3 da un salto importante al implementar la recién lanzada API Vulkan 1.4 en su línea principal de controladores. En paralelo, la compatibilidad total con OpenGL 4.6 se consolida en arquitecturas clave, incluyendo las GPU Intel (iris, Crocus), AMD (radeonsi, r600), Qualcomm Adreno (freedreno) y las GPU AGX de los chips Apple M1 y M2 a través del controlador asahi.

Principales novedades de Mesa 26.3

Uno de los cambios más llamativos y polémicos de esta versión es la introduccion una estricta política sobre el uso de Inteligencia Artificial, dejando claro que Mesa es un software desarrollado por una comunidad «humana». Las nuevas reglas prohíben categóricamente que agentes de IA automatizados abran solicitudes de extracción o publiquen comentarios en el repositorio.

Para los desarrolladores que utilicen IA como herramienta de asistencia en la redacción de su código, ahora es obligatorio incluir explícitamente las etiquetas «Generated-by: LLM» o «Assisted-by: LLM» en sus confirmaciones. Además, los equipos de mantenimiento de controladores específicos como asahi, nouveau, panfrost e imagination han impuesto restricciones aún más severas sobre el código generado por IA.

Por la parte de los cambios y mejoras, podremos encontrar que los usuarios de Intel son algunos de los más beneficiados. El compilador de sombreadores Intel Jay ahora está habilitado por defecto para las arquitecturas Xe2 y Xe3, mientras que el soporte para el subsistema gráfico de los futuros chips Nova Lake se ha estabilizado y activado de forma predeterminada.

Asimismo, se ha habilitado la compresión de búferes en GPU Intel, lo que se traduce en una mejora al rendimiento en videojuegos ejecutados mediante DXVK. Por parte de AMD, se añade compatibilidad oficial con la GPU GFX1171 basada en la nueva microarquitectura RDNA 4, y en cuanto a las mejoras para NVIDIA, el controlador de código abierto NVK (NVIDIA) suma nuevas extensiones Vulkan para acelerar por hardware el procesamiento de vídeo.

Por otra parte, los controladores móviles e integrados también reciben actualizaciones y mejoras. El controlador PanVK para GPU ARM Mali v6-7 alcanza la compatibilidad con Vulkan 1.3, y su homólogo OpenGL, Panfrost, amplía su soporte para las modernas GPU Mali G68, G715 y G615. Paralelamente, el controlador Etnaviv para la serie Vivante HALTI5 implementa soporte para OpenGL ES 3.0, y la arquitectura Imagination PowerVR añade compatibilidad con el chip BXM-4-64. Esta entrega se completa con la integración de docenas de nuevas extensiones de Vulkan y OpenCL (como VK_AMD_anti_lag y cl_ext_float_atomics).

Si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Como instalar los controladores Mesa en Linux?

Los paquetes de Mesa se encuentran en todas las distribuciones de Linux, por lo que su instalación puede realizarse ya sea descargando y compilando el código fuente (toda la información al respecto aquí) o de una forma relativamente sencilla, la cual depende de la disponibilidad dentro de los canales oficiales de tu distribución o de terceros.

Para los que son usuarios de Ubuntu, Debian o derivados, en estas distribuciones, Mesa generalmente se encuentra en los repositorios oficiales. Para instalar o actualizar:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install mesa-utils mesa-va-drivers mesa-vulkan-driv ers

Si deseas la versión más reciente desde PPA (para Ubuntu y derivados):

sudo add-apt-repository ppa:kisak/kisak-mesa

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Para el caso de los que son usuarios de Arch Linux y derivados, estos los instalamos con el siguiente comando:



sudo pacman -S mesa mesa-utils mesa-demos mesa-libgl lib32-mesa lib32-mesa-libgl

Para quienes sean usuarios de Fedora, deben saber que se proporcionan los paquetes actualizados en sus repositorios y solo debes ejecutar:

sudo dnf install mesa-dri-drivers mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers

Si deseas versiones más recientes, puedes usar el repositorio Mesa Copr:

sudo dnf copr enable grigorig/mesa-stable

sudo dnf update

Finalmente, para los que son usuarios de openSUSE, pueden instalar o actualizar tecleando: