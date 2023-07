MySQL 8.1 ya fue liberado y estas son sus novedades

Hace poco Oracle dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de su DBMS, «MySQL 8.1», junto con el cual tambien anunció un cambio en el modelo de generación de versiones. El nuevo modelo de generación de versiones proporciona dos tipos de ramas «Innovation y LTS» las cuales incluirán nuevas funciones y serán adecuadas para las implementaciones de producción.

Por la parte de la rama Innovation, que incluyen MySQL 8.1, esta se recomiendan para aquellos que desean acceder antes a las nuevas funcionalidades. Esta rama se publicarán cada 3 meses y solo se mantendrán hasta que se publique la próxima versión principal (por ejemplo, la rama 8.1 quedará obsoleta después de la rama 8.2, que se espera para fines de octubre).

Mientras que la rama LTS, esta se recomiendan para implementaciones que requieren previsibilidad y retención a largo plazo de un comportamiento coherente. La rama LTS se lanzarán cada dos años y recibirán soporte normal durante 5 años, además de los cuales puede obtener otros 3 años de soporte extendido.

Este nuevo cambio, lo podemos entender de la siguiente forma, con el lanzamiento de esta nueva versión de MySQL 8.1.0, con la cual la rama 8.0 se ha puesto en modo de mantenimiento, permitiendo solo la corrección de errores hasta abril de 2026. Aproximadamente un año después, se lanzará una nueva versión LTS de MySQL 8.4, lo que dejará a los usuarios alrededor de dos años para migrar de MySQL 8.0 a la nueva rama LTS.

En la práctica, en este período de transición, si desea las últimas funciones, mejoras y todas las correcciones de errores para sus bases de datos MySQL, use la versión de lanzamiento de Innovación (p. ej., 8.1.x, 8.2.x, 8.3.x, etc.). Si solo necesita correcciones de errores para su base de datos MySQL, use las versiones 8.0.x (por ejemplo, 8.0.35, 8.0.36, 8.0.37, etc.). En ambos casos, debe planear actualizar sus bases de datos MySQL trimestralmente de acuerdo con el calendario de actualizaciones de parches críticos (CPU) de Oracle .