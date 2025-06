Nitrux se reinventa: adiós a NX Desktop y Maui Shell, hola Wayland con Hyprland

Durante un largo periodo, la distribución Nitrux apostó fuertemente por el desarrollo de una experiencia personalizada basada en KDE Plasma. Bajo este ideal nació NX Desktop, una capa de personalización que transformaba a Plasma 5 en una interfaz visualmente pulida, coherente y enfocada en la usabilidad inmediata.

NX Desktop como tal no era un entorno de escritorio independiente, sino una adaptación profunda y estética que pretendía ofrecer una experiencia lista para usar, sin comprometer el poder de Plasma. Sin embargo, este camino ha llegado a su fin.

NX Desktop dejará de desarrollarse, ya que los repositorios han sido archivados en GitHub y ya no recibirán soporte. La decisión está estrechamente ligada al fin del soporte a largo plazo para KDE Plasma 5, lo que deja sin base para el desarrollo del entorno de Nitrux.

Como se mencionó hace varias semanas, el 1 de mayo de 2025, tras el anuncio de la interrupción de las versiones LTS de Plasma, tuvimos que retrasar el lanzamiento de la próxima versión de Nitrux mientras avanzábamos con un plan de acción.

Nuestro plan de acción incluyó un meticuloso proceso de resolución que consideró múltiples opciones disponibles, una de las cuales fue utilizar Plasma 6 en un paquete de AppImage y reimplementar NX Desktop sobre la nueva versión de Plasma. Esto habría sido un cambio respecto a nuestra decisión anterior de no usar Plasma 6 y continuar trabajando en Maui Shell. Sin embargo, debido a un panorama en constante cambio, junto con la sobrecarga de los esfuerzos de desarrollo y la falta de interés en las contribuciones de código de la comunidad, Maui Shell se ha visto obligado a suspender su desarrollo. No está muerto, pero su desarrollo está estancado y, a menos que se produzca un cambio en esta situación, ya no es una prioridad.