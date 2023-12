NixOS 23.11 “Tapir” llega con Gnome 45, LLVM 16, soporte Wi-Fi 6 y mas

NixOS es una distribución de Linux construida sobre el administrador de paquetes Nix. Utiliza configuración declarativa y permite actualizar de manera confiable el sistema.

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de NixOS 23.11 con nombre clave “Tapir” en la cual participaron 2162 contribuyentes, autores de 40024 confirmaciones desde la versión anterior. Se añadieron 9147 paquetes nuevos y 18700 paquetes actualizados en Nixpkgs. También fueron eliminados 4015 paquetes en un esfuerzo por mantener el conjunto de paquetes mantenible y seguro, además de que se eliminaron 18 módulos y se añadieron 113 nuevos.

Esta distribución de Linux es distribuida mediante dos principales ramas: versión estable, actual e inestable después del último desarrollo.

Aunque NixOS comenzó como un proyecto de investigación, ahora se trata de un sistema operativo funcional y utilizable que incluye la detección de hardware, KDE como los sistemas de escritorio por defecto, y el sistema de gestión de servicios.

Principales novedades de NixOS 23.11 “Tapir”

En esta nueva versión que se presenta de NixOS 23.11 y en este nuevo lanzamiento se ha actualizado el entorno de escritorio Gnome a la versión 45 y en particular, Loupe reemplazó a Eye of GNOME como el visor de imágenes predeterminado, Snapshot reemplazó Cheese como aplicación de cámara predeterminada y Fotos ya no estarán instalado.

Otro de los cambios que se destaca de esta nueva versión es la actualización de LLVM a la versión 16 (anteriormente se ofrecía LLVM 11) en la cual se agregó soporte para nuevas arquitecturas y CPU y mejoras significativas de rendimiento, llvm-objdump es ahora un mejor sustituto de GNU objdump, función multiversionado, entre otras cosas más.

Además de ello, systemd se ha actualizado a la versión 254 y con esta actualización ahora boot.resumeDevice debe especificarse al hibernar si no está en EFI modo, asi como también que systemd puede advertir al sistema sobre los permisos de su partición ESP (a menudo /boot), esta advertencia se puede ignorar por ahora.

También se menciona que la compatibilidad con mdraid ahora es opcional, lo cual reduce el tamaño de initramfs y evita que las detecciones y activaciones automáticas potencialmente no deseadas de RAID.

Se introdujo la versión 29 de Emacs macport, la cual incluye las principales adiciones, tales como la compatibilidad con tree-sitter (habilitada de forma predeterminada) y la variante pgtk (útil para usuarios de Wayland), que está disponible en el atributo emacs29-pgtk.

El paquete go-ethereum se ha actualizado a la versión 1.12.0, la cual reduce el apoyo a prueba de trabajo. Su API GraphQL ahora codifica todos los valores numéricos como cadenas hexadecimales y la interfaz de usuario GraphQL se actualiza a la versión 2.0. La base de datos predeterminada ha cambiado de leveldb a pebble pero el uso de leveldb se puede forzar.

El módulo Caddy obtuvo una nueva opción llamada services.caddy.enableReload que está habilitado de forma predeterminada. Permite recargar el servicio en lugar de reiniciándolo, si solo ha cambiado un archivo de configuración. Esta opción debe ser deshabilitado si ha desactivado el Administrador de Caddy API.

De los demás cambios que se destacan:

google-chrome-beta/chromiumBeta google-chrome-dev/chromiumDev se han eliminado debido a la falta de mantenimiento en nixpkgs

etcd se ha actualizado a la versión 3.5

La versión principal PostgreSQL ahora es la 15.

Se añadio el soporte experimental de sudo-rs con el módulo experimental security.sudo-rs

La compatibilidad con WiFi6 (IEEE 802.11ax) y WPA3-SAE-PK se habilitó en el hostapd, junto con una importante revisión del módulo hostapd.

LXD admite instancias de máquinas virtuales ahora para complementar las existentes soporte del contenedor.

El módulo de firewall iptables instala nixos-firewall-tool ahora, que permite al usuario abrir puertos temporalmente

Se agregó una nueva opción al módulo de virtualización que permite especificar interfaces de red nombradas explícitamente en las máquinas virtuales QEMU.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar NixOS

Si quieren probar esta distribución de Linux en sus equipos, deberán de descargar la imagen del sistema desde la página web oficial del proyecto en el cual podrán encontrar en enlace en la sección de descargas. El enlace es este.

El tamaño de imagen de instalación completa con KDE 2.5 GB, GNOME 2.4 GB y la versión de consola reducida 990 MB.

Para grabar la imagen NixOS en un pendrive USB les puedo recomendar el uso de Etcher, la cual es una herramienta multiplataforma.