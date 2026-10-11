Noctalia 5.2 llega con temas de sonido, nuevo conmutador de ventanas, mejoras y mas

Hace pocos días se dio a conocer el lanzamiento de la nueva version de Noctalia 5.2, introduciendo un conjunto de mejoras orientadas a la personalización auditiva, la gestión fluida de ventanas y la eficiencia general del entorno de escritorio.

Para quienes desconocen de Noctalia, deben saber que este es un entorno de usuario diseñado para ser compatible con cualquier gestor de Wayland diseñado bajo la premisa Quiet by Design, enfocado en ofrecer una experiencia de escritorio limpia, visualmente coherente y libre de distracciones.

Esta suite unifica bajo una misma estética y paleta de colores a su shell de escritorio principal (con barra de estado, lanzador, centro de control y pantalla de bloqueo integrados), al compositor dinámico Umbriel y a su pantalla de inicio de sesión Greeter basada en greetd.

Principales novedades de Noctalia 5.2

Uno de los avances más destacados es la integración de temas de sonido bajo el estándar Freedesktop. Noctalia 5.2 habilita los sonidos de eventos de la interfaz de forma predeterminada, añadiendo notificaciones auditivas específicas al conectar un cargador o realizar una captura de pantalla. Para gestionar esta nueva capa sensorial, se ha incorporado una interfaz dedicada que permite a los usuarios previsualizar y seleccionar entre los diferentes esquemas de sonido instalados en el sistema.

Otra de las novedades que presenta la nueva version, es que el clásico conmutador de ventanas (Alt+Tab/Super+Tab) ha sido rediseñado e incluye ahora un carrusel animado con previsualizaciones en miniatura de las aplicaciones abiertas. Para adaptarse a las preferencias del usuario, este conmutador ofrece un modo de diseño compacto y nuevas opciones de filtrado que permiten aislar las ventanas correspondientes al monitor o escritorio virtual activo, evitando la sobrecarga visual.

El flujo de trabajo se acelera con el modo de vista general ya que que ahora incorpora la función «Escribir para iniciar». Esto permite a los usuarios invocar aplicaciones de forma inmediata simplemente escribiendo en el teclado mientras se encuentran en la vista general. Adicionalmente, se ha integrado un controlador específico para lanzar paneles, ya sean nativos del sistema o implementados mediante complementos (plugins), permitiendo incluso acceder a pestañas individuales del centro de configuración directamente desde el lanzador.

Mejoras en productividad: Calendario, anotaciones y widgets

El sistema de notificaciones ha sido actualizado y ahora es capaz de procesar y mostrar recordatorios de eventos provenientes de planificadores iCalendar/CalDAV y Google Calendar, ofreciendo a los usuarios una vista centralizada de su agenda directamente en el escritorio.

En el ámbito de la edición rápida, la herramienta de capturas de pantalla ahora permite abrir cualquier archivo de imagen almacenado en el equipo dentro de su propia interfaz para añadir anotaciones, unificando la edición básica sin necesidad de software externo.

Los widgets del sistema también recibieron mejoras:

El widget de monitorización del sistema ahora permite asignar etiquetas personalizadas a los distintos indicadores.

Se ha añadido una opción para forzar la visibilidad del widget de control de brillo, incluso en equipos de escritorio donde la gestión de hardware no permite su modificación.

Configurador y Funciones Avanzadas del Entorno

El Centro de Configuración ahora incluye un motor de búsqueda interno para encontrar rápidamente plugins instalados, una sección dedicada a forzar configuraciones personalizadas de monitor (monitor override), y una opción muy solicitada para expandir todos los grupos de ajustes simultáneamente, evitando tener que desplegarlos uno por uno.

En cuanto a la interfaz y el comportamiento, Noctalia 5.2 permite:

Personalizar los efectos de transición durante la activación de la pantalla de bloqueo.

Controlar el grosor del contorno (capsule outline) en las barras, monitores y widgets.

Configurar el desenfoque del compositor (blur) de forma independiente por monitor o barra.

Visualizar las notificaciones y los mensajes en pantalla (OSD) en el monitor que tiene el foco activo, en lugar de limitarlos al monitor principal, permitiendo además ajustar el ancho de las notificaciones y su tiempo de visualización.

Filtrar los emojis por uso reciente y registrar las selecciones más frecuentes.

Correcciones

Esta versión también soluciona una serie de errores que afectaban la estabilidad de las versiones anteriores:

Se ha resuelto el problema que dejaba el conmutador de ventanas atascado en pantalla al pulsar rápidamente Alt+Tab.

En el gestor de red, se ha mejorado la recuperación del sistema cuando NetworkManager se reinicia de manera tardía, y se ha solucionado el problema que impedía acceder a los botones en los formularios de redes Wi-Fi empresariales con múltiples campos.

El panel Bluetooth ya no bloquea el entorno de escritorio mientras el servicio BlueZ procesa un cambio de estado.

El sistema de almacenamiento seguro (Secret Service) ahora es capaz de recuperar credenciales desbloqueadas incluso si la caché interna reporta un estado erróneo.

El sonido del sistema libera sus flujos (streams) correctamente al finalizar las notificaciones, permitiendo que PipeWire suspenda los dispositivos de audio inactivos y cambie las tasas de muestreo sin conflictos.

Finalmente, si estas interesado en poder conocer mas al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.