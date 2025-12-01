Noticias del Linuxverso – Diciembre 2025: Acontecer informativo

Hoy, 2 de diciembre de 2025, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen sobre algunas recientes y destacadas «noticias del Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux)» hasta el momento actual. Y en el cual, siempre aprovechamos para traerles muchas más informaciones, con el objetivo de que puedan mantenerse fácilmente al día con el «acontecer informativo» que ahora comienza.

Por ello, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso. Y para finalizar, estaremos mencionándoles los más recientes lanzamientos conocidos a nivel de Distros y Software para estos primeros días del mes.

Noticias del Linuxverso – Noviembre 2025: Acontecer informativo

Noticias del Linuxverso para diciembre de 2025: Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + *BSD

Diciembre de 2025: Resumen de noticias sobre el Linuxverso

Software Libre – Final exitoso del H ackathon FSF40: Cientos de simpatizantes del software libre se unieron

La web de la FSF muy recientemente nos ha informado de forma oficial sobre la realización y el final exitoso que tuvo el evento conocido como Hackathon FSF40. En el cual, se cumplieron con éxito muchos de los objetivos planteados, tales como:

La incorporación de la funcionalidad de «desarchivado» en Org Mode;

La identificación y eliminación de software no libre verificado de los paquetes en distribuciones GNU/Linux libres;

Avances en el desarrollo de una nueva interfaz de usuario para el proyecto Lewa;

Capacitar a nuevos voluntarios sobre cómo editar el Directorio de Software Libre;

Una positiva participación de numerosos nuevos colaboradores en proyectos de software libre, como: GNU Guix y Org Mode.

Tras meses de preparación y entusiasmo, finalmente nos reunimos el 21 de noviembre a las 10:00 EST para el hackatón global en línea FSF40, que finalizó el 23 de noviembre a las 10:00 EST. Cuando decidimos organizar este hackatón como parte de las celebraciones de nuestro cuadragésimo aniversario, lo hicimos con la aspiración de que visibilizara el arduo y a menudo ingrato trabajo que realizan los hackers de software libre y se apoyaran a muchos proyectos de software libre. Gracias a la cantidad de personas que asistieron durante el fin de semana y que se involucraron increíblemente en la importante labor que mejora el software libre, ya sea como espectadores o participantes, este objetivo se logró. ¡Y todo gracias a ustedes! Leer más noticias en el Blog de la FSF

Código Abierto – Cómo convertir un interés infantil en una trayectoria profesional con los recursos de aprendizaje abierto del MIT

El Blog de la prestigiosa institución educativa y científica «MIT» nos informa con un ejemplar ejemplo, como el MIT OpenCourseWare, parte de MIT Open Learning, puede ayudar a muchos a desarrollar conocimientos y a profundizar su pasión en diversos ámbitos científicos y tecnológicos. El ejemplo en cuestión, hace referencia a Hinata Yamahara, estudiante universitario de 17 años, quien luego de explorar los recursos de OpenCourseWare obtuvo una base sólida para aplicar su interés en la planificación y el rediseño urbanos al mundo real. Y que, en consecuencia, este verano de 2025, pudo realizar prácticas en una inmobiliaria del área de Atlanta, donde trabajó en un proyecto de rediseño con una agencia municipal. Por lo que ahora, está muy agradecido de haber podido aprovechar los recursos de OpenCourseWare sin tener que presentar una solicitud, ni tener que considerar una matrícula ni una ayuda financiera.

OpenCourseWare es una publicación abierta de materiales de cursos de todo el currículo del MIT, permite a los usuarios explorar el contenido a su propio ritmo. Los estudiantes pueden ver videoconferencias, leer apuntes y escuchar a profesores expertos, sin cuotas de inscripción ni fechas de inicio. Leer más noticias sobre el Blog del MIT

GNU/Linux + BSD: Lanzamiento de ExTiX 25.12 LXQt

Estos primeros días de diciembre, hemos conocido del lanzamiento de la nueva actualización del proyecto de sistema operativo libre y abierto ExTiX, bajo el número de 2025.11.01. Y según el anuncio oficial de sus desarrolladores al respecto, se pueden mencionar entre sus pocas novedades conocidas las siguientes: El empleo como base del sistema operativo a Debian Sid y la versión preliminar de Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon), que ofrecerá soporte hasta julio de 2031. Además, al iniciarse en modo en vivo, permite el uso de Refracta Snapshot (preinstalado) para crear un sistema Ubuntu propio e instalable en vivo. Incorpora el Kernel Linux personalizado 6.17.8-amd64-exton en reemplazo del Kernel original 6.17.0-6-generic, con el fin de que Refracta Snapshot funcione; y Refracta Installer en reemplazo de Ubiquity (Instalador en vivo). Y dado que, su archivo ISO ocupa solo 2440 MB, facilita su ejecución a gran velocidad completamente sobre la RAM de un ordenador moderno. Por último, entre muchas otras más, es importante destacar que ExTiX 25.12 LXQt, de 64 bits, viene con LXQt 2.2 y está diseñada para su instalación óptima en equipos con o sin UEFI mediante el empleo del instalador de Refracta. Téngase en cuenta que, en versiones anteriores de ExTiX LXQt, se podía usar el instalador de Calamares, lo cual, ya no es posible debido a que, actualmente, esta base de Ubuntu utilizada viene con «Dracut» en reemplazo de «initramfs-tools», que hace imposible el uso de dicho instalador.

Descargar directamente: ExTiX 25.12

ExTiX es un proyecto de sistema operativo basado en diferentes Distribuciones GNU/Linux, principalmente bajo un entorno de escritorio mínimo y muy ligero llamado LXQt, que está escrito en el lenguaje de programación Qt que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Además, esta desarrollada y empaquetada por el desarrollador Arne Exton. Por ultimo, este proyecto tambien ofrece ediciones con otras base de Distros ideales para dispositivos Raspberry, de los cuales vale la pena destacar a: RaspArch (Arch Linux), RaspEX (Kodi) y FedEX (Fedora). Sobre ExTiX

Más novedades informativas de última hora

Lanzamientos recientes de Distros GNU/Linux y paquetes de software libres/abiertos

Y para este inicio de mes, también se conocen hasta ahora varios lanzamientos de Distros y Paquetes informados por la web de DistroWatch, bastante llamativos e interesantes, los cuales corresponden a:

Distros GNU/Linux actualizadas: Talos 1.12.0-beta1, MAX 12.5-20251115, ExTiX 25.12, Dr. Parted 25.12, Kiro 25.12.01.01 y DynFi 4.11. Paquetes GNU actualizados: Kernel Linux 6.18 y Libvirt 11.10.0.

En resumen, esperamos que este nuevo resumen noticioso sobre «el acontecer informativo y las noticias del Linuxverso para este entrante mes de diciembre de 2025», como de costumbre, les siga contribuyendo a que estén mejor informados y formados sobre el Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + BSD.

