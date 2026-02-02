Noticias del Linuxverso – Febrero 2026: Acontecer informativo

Hoy, 2 de febrero de 2026, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen sobre algunas de las más recientes y destacadas «noticias del Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux)» hasta el momento actual. Y en el cual, siempre aprovechamos para traerles muchas más informaciones, con el objetivo de que puedan mantenerse fácilmente al día con el «acontecer informativo» que ahora comienza.

Por ello, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso. Y para finalizar, estaremos mencionándoles los más recientes lanzamientos conocidos a nivel de Distros y Software para estos primeros días del mes.

Noticias del Linuxverso – Enero 2026: Acontecer informativo

Calam (Calamares Arch Installer) es una Distribución GNU/Linux basada en Arch, y de origen Greco, que ofrece un sistema operativo que busca facilitar la instalación de un sistema Arch Linux en un disco duro. Además, es un sistema Linux en vivo con todas las funciones, con XFCE como escritorio predilecto. El instalador del sistema Calamares ofrece una selección de varios entornos de escritorio y gestores de ventanas populares, como Budgie, Cinnamon, Deepin, GNOME, i3, KDE Plasma, MATE, Openbox y Xfce. La distribución también es compatible con el arranque BIOS y UEFI, así como con el cifrado de disco duro con LUKS. Sobre Calam

Noticias del Linuxverso para febrero de 2026: Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + *BSD

Febrero de 2026: Resumen de noticias sobre el Linuxverso

Software Libre – Mesa redonda del presidente de la FSF, Ian Kelling con el personal de la FSF y el desarrollador de Librephone en FOSDEM 2026:

La web de la FSF, de forma oportuna como de costumbre, nos informa de forma oficial sobre las actividades de su presidente (Ian Kelling). Por ello, ahora sabemos que el mismo, actualmente, ha participado en el evento FOSDEM 2026, donde ha tenido la oportunidad de reunirse tanto con el personal de la FSF como el desarrollador de Librephone. Y que en ella, ha participado uniéndose a un panel de ponentes para debatir, entre otros temas, los desafíos que enfrentan los órganos de gobierno electos para las organizaciones de software libre. Y dado que, las instituciones de gobernanza democrática son complejas, ellos han aprovechado este evento para analizar algunos ejemplos históricos de problemas que han surgido en diversas iniciativas y organizaciones democráticas de software libre. En definitiva, Kelling y los demás panelistas en dicho evento, buscarán analizar y dilucidar la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos diseñar órganos de gobierno electos para el software libre que representen verdaderamente las opiniones de nuestra comunidad y rindan cuentas debidamente a sus representados? Por último, si quiere saber el resultado de esta reunión y tema, o cualquier otro dado en dicho evento, te invitamos a visitar y explorar la sección web del evento de este año: FOSDEM 2026.

FOSDEM es un evento gratuito para que los desarrolladores de software se reúnan, compartan ideas y colaboren. Cada año, miles de desarrolladores de software libre y de código abierto de todo el mundo se reúnen en Bruselas. No es necesario registrarse. ¡Solo tienes que asistir y participar! Y este año 2026 se celebra en Bruselas, del 31 de enero al 1 de febrero. Leer más noticias en el Blog de la FSF

Código Abierto – La OSI se une a OpenForum Europe y Open Knowledge Foundation para lanzar oficialmente la Iniciativa de Investigación en Tecnología Abierta:

El web de la OSI nos informó oportunamente este 30 de enero mediante el siguiente anuncio oficial desde Bruselas, y en compañía de la OpenForum Europa (OFE, por sus siglas en inglés) y la Fundación para el Conocimiento Abierto (OKFN, por sus siglas en inglés) sobre el lanzamiento oficial de la Iniciativa de Investigación en Tecnología Abierta (OTR, por sus siglas en inglés). Y también, que dicho lanzamiento viene acompañado de la presentación de un nuevo sitio web que detalla las actividades de la iniciativa y cómo puede participar la comunidad. Precisando, además, que dicha Iniciativa de Investigación en Tecnología Abierta albergará dos programas emblemáticos: El primero, una Red de Investigación en Tecnología Abierta para identificar brechas de investigación, conectar investigadores y formuladores de políticas y convocar a comunidades; y el segundo, un Simposio de Investigación en Tecnología Abierta, que consistirá en una reunión anual que se basa en el éxito del Simposio de la Academia OpenForum de la OFE. Por lo que, por ahora, lo único que queda esperar es conocer la ubicación del evento para este año.

La Iniciativa de Investigación en Tecnología Abierta busca abordar la brecha en la comprensión de la tecnología abierta (software, datos y estándares) a través de una plataforma sostenida para la investigación, el intercambio de conocimientos y la participación en políticas. Explorar más noticias en el Blog de la OSI

GNU/Linux + BSD: Lanzamiento de iDeal OS 2026.01.31 (4.1)

Estos primeros días de febrero, hemos conocido del lanzamiento de la nueva actualización del proyecto de sistema operativo libre y abierto iDeal OS, bajo el número de versión 2026.01.31. Y según el anuncio oficial del lanzamiento por parte de sus desarrolladores, se pueden mencionar entre las novedades conocidas las siguientes: La introducción de una importante actualización del sistema, la cual, consiste en una única ISO para las ediciones Esmeralda y Diamante; con el objetivo de que quienes apoyen al proyecto con una pequeña donación, reciban una clave de activación para desbloquear todas las funciones de la Edición Diamante. Por lo cual, ya no será necesario descargar ni reinstalar nada. Únicamente usar la nueva herramienta de activación. Otra importante es, la actualización de todos los paquetes y aplicaciones estándar del sistema gracias al uso de MX Linux 25.1, Debian 13.3 Trixie y KDE Plasma 6 como base del sistema operativo, y el uso del Kernel Linux 6.12.63+deb13-amd64. Por último, entre muchas otras más, ahora se incluye un menú de inicio similar a Windows 11, en versiones oscura y clara; una interfaz gráfica de usuario para MKVToolNix (Conjunto de herramientas para crear, modificar e inspeccionar archivos Matroska), y la incorporación de software como Sweet Home 3D, Subtitle Composer y Planner.

Descargar directamente: iDeal OS 2026-01

iDealOS es una Distribución GNU/Linux basada en Debian/MX, y de origen Suizo, que ofrece un sistema operativo potenciado, ideal para equipos modernos y con medianos recursos de hardware disponibles (CPU de cuatro núcleos, 8 GB de RAM y disco duro SSD), y viene con la mejor configuración de privacidad y seguridad posible, habilitada por defecto. Además, incluye una práctica colección de software libre y de código abierto, seleccionado y probado para garantizar una consistencia, compatibilidad y funcionalidad óptimas. Vale destacar que, antes este proyecto estaba disponible anteriormente en dos ediciones, «Emerald» y «Diamond», pero estas se han fusionado en un solo producto, desde 2026. Y en consecuencia, las funciones adicionales de la edición «Diamond» ahora solo están disponibles para los usuarios que contribuyen económicamente al proyecto. Sobre iDeal OS

Más novedades informativas de última hora

Lanzamientos recientes de Distros GNU/Linux y paquetes de software libres/abiertos

Y para este inicio de mes, también se conocen hasta ahora varios lanzamientos de Distros y Paquetes informados por la web de DistroWatch, bastante llamativos e interesantes, los cuales corresponden a:

Distros GNU/Linux actualizadas: TobbeOS 2026.02.01, Vipnix 20260201, Puppy 260201, AgarimOS 20260201, blendOS 2026.02.01, AfagOS 20260201, Arch 2026.02.01, Dr.Parted 26.02, Calam 2026-02, Kiro 26.02.01.01, FunOS 26.04-snapshot3. Paquetes GNU actualizados: apt 3.1.15, shotcut 26.1.30, budgie-desktop 10.10.1, calibre 9.1.0, linux 6.18.8, apparmor 4.1.4, openldap 2.6.12.

Resumen

En resumen, esperamos que este nuevo resumen noticioso sobre «el acontecer informativo y las noticias del Linuxverso para este mes entrante (febrero, 2026)», como de costumbre, les siga contribuyendo a que estén mejor informados y formados sobre todo lo relacionado con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + BSD).

