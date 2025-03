Noticias del Linuxverso para marzo 2025: Acontecer informativo

Hoy, 3 de marzo de 2025, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen sobre algunas recientes y destacadas «noticias del Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux)» hasta el momento actual. Y en el cual, siempre aprovechamos para traerles muchas más informaciones, con el objetivo de que puedan mantenerse fácilmente al día con el «acontecer informativo» que ahora comienza.

Por ello, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso. Y para finalizar, estaremos mencionándoles los más recientes lanzamientos conocidos a nivel de Distros y Software para estos primeros días del mes.

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre el «acontecer informativo de marzo de 2024», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Parrot es una distribución basada en Debian GNU/Linux orientada a la seguridad informática, el hacking y el pentester, que incluye una colección de herramientas diseñadas para las pruebas de penetración, computación forense, ingeniería reversa, jaqueo, privacidad, anonimato y criptografía. La misma, es desarrollado por Frozenbox, y viene con MATE como el entorno de escritorio por defecto. Sobre Parrot

Noticias del Linuxverso para marzo de 2025: Más Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + *BSD

Marzo de 2025: Resumen de noticias sobre el Linuxverso

Software Libre – Premio al avance del software libre 2025: 5 de marzo, fecha límite de propuestas

Hasta este 5 de marzo de 2025 serán recibidas las propuestas de participantes para la nueva edición del concurso patrocinado por la FSF llamado “Premio al avance del Software Libre” (Award for the Advancement of Free Software). Este premio se otorga anualmente a una persona que haya hecho una gran contribución al progreso y avance del software libre a través de actividades que estén en consonancia con el espíritu de la comunidad. Sin embargo, y a la par, también se pueden hacer propuestas tanto para concursantes al Premio FSF para proyectos de beneficio social, el cual, se otorga a una organización o equipo responsable de aplicar los principios del movimiento del software libre a un proyecto que beneficie intencional y significativamente a la sociedad en otros aspectos de la vida. Y por último, también al Premio FSF al nuevo colaborador destacado de software libre, el cual, se otorga anualmente a un recién llegado a la comunidad que haya demostrado una dedicación destacada a la libertad del software. El destinatario del premio debe haber realizado sus primeras contribuciones significativas relacionadas con el software libre en 2024 y mostrar un patrón de actividad continua.

Los premios Free Software Awards son un homenaje perfecto para demostrarle a ese voluntario o proyecto de software libre en particular que te importa su trabajo y que te inspira en tu propio camino diario hacia la libertad. Tómate el tiempo de demostrarles a esas personas y proyectos especiales que los aprecias nominándolos hoy. Leer más en el Blog de la FSF

Código Abierto – Google lanza Gemma: Un Modelo IA de código abierto disponible sobre Google IA Studio y más

Durante el mes de febrero pasado, el ámbito de las Inteligencias de Código Abierto se vio nuevamente sacudido con el lanzamiento de Gemma AI por parte de Google. Y es que este último modelo de IA, ha sido diseñado para investigadores y desarrolladores que buscan avances en IA, y se basa en las bases sentadas por su predecesor, Gemini. Además, tiene como objetivo ofrecer una utilización más segura y equitativa de la tecnología de IA, bajo el modelo de código abierto. Lo cual es vital hoy en día, ya que la difusión de modelos de lenguaje grandes (LLM) requiere un enfoque responsable, y es vital cualquier medida orientada en reforzar la seguridad de los modelos de vanguardia, garantizar la igualdad de acceso a la tecnología transformadora, contribuir a una evaluación meticulosa de los métodos existentes y catalizar futuros avances en innovación.

Gemma sobre Google IA Studio está disponible en las configuraciones 2B, 7B y 27B. Y mantiene muchos de los atributos técnicos y elementos de infraestructura que sustentan a Gemini. Google afirma que los modelos Gemma ofrecen una eficiencia incomparable para sus categorías cuando se yuxtaponen con otros modelos accesibles. Probar Gemma 2 en Google AI Studio

GNU/Linux: Lanzamiento de Ghost BSD 25.01

Estos primeros días de marzo, hemos conocido del lanzamiento de la nueva actualización del proyecto de sistema operativo libre y abierto Ghost BSD, bajo el número de versión 25.01-R14.2p1, según el anuncio oficial de sus desarrolladores. Y entre sus novedades (cambios, correcciones, mejoras y añadidos) más destacadas de dicho lanzamiento se encuentran las siguientes: Es la primera versión con un nuevo esquema de control de versiones y un compromiso con la estabilidad absoluta. Además, con este lanzamiento el equipo de desarrollo de este proyecto ha pasado de FreeBSD STABLE a FreeBSD RELEASE, por lo que esta versión ahora se sustenta sobre la base de la versión 14.2-RELEASE-p1, que es la primera actualización parcheada de FreeBSD 14.2. Y este cambio, junto con un formato de nombres transparente, promete una experiencia de GhostBSD más fluida y predecible. Por último, GhostBSD 25.01-R14.2p1 ahora incorpora el escritorio MATE 1.28.2, incluye 2025 fondos de pantalla y ofrece un mejor soporte de hardware y mejoras generales.

Descargar Ghost BSD

Ghost BSD es un sistema operativo BSD de desarrollo lento (slow-rolling), simple, elegante y amigable para computadoras de escritorio y portátiles basado en FreeBSD que ofrece un entorno de escritorio MATE y pocos paquetes de sistema para una mayor simplicidad. Sin embargo, incluye una selección de software de uso común preinstalado para facilitar su viaje informático, y utiliza el entorno GTK para brindar una apariencia hermosa y una experiencia cómoda en la plataforma BSD moderna, ofreciendo un entorno de trabajo Unix natural y nativo. Sobre GhostBSD

Más novedades informativas de última hora

Lanzamientos recientes de Distros GNU/Linux y paquetes de software libres/abiertos

Y para este inicio de mes, también se conocen hasta ahora varios lanzamientos de Distros y Paquetes informados por la web de DistroWatch, bastante llamativos e interesantes, los cuales corresponden a:

Distros GNU/Linux actualizadas: Bluestar 6.13.5, Arch Linux 2025.03.01, AUSTRUMI 5.0.2, FreeBSD 13.5-RC1, Dr. Parted 25.03 y GhostBSD 25.01. Paquetes GNU actualizados: Gnumeric 1.12.59 y Snapd 2.68.2.

Resumen

En resumen, esperamos que este nuevo resumen noticioso sobre «acontecer informativo y noticias del Linuxverso para este entrante mes de marzo de 2025», como de costumbre, les siga contribuyendo a que estén mejor informados y formados sobre el Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux – *BSD.

