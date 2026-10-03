Noticias del Linuxverso – Octubre 2026: Acontecer informativo

Hoy, 4 de octubre de 2026, como de costumbre, al inicio de cada mes, les ofrecemos nuestro genial, oportuno y breve resumen sobre algunas de las más recientes y destacadas «noticias del Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux)» hasta el momento actual. Y en el cual, siempre aprovechamos para traerles muchas más informaciones, con el objetivo de que puedan mantenerse fácilmente al día con el «acontecer informativo» que ahora comienza.

Por ello, hoy les estaremos ofreciendo 1 noticia destacada relacionada con cada ámbito del Linuxverso. Y para finalizar, estaremos mencionando los más recientes lanzamientos conocidos a nivel de Distros y Software para estos primeros días del mes.

Noticias del Linuxverso – Septiembre 2026: Acontecer informativo

Pero, antes de comenzar esta presente publicación sobre el «acontecer informativo de octubre de 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada, al finalizar la misma:

Vendefoul Wolf es una Distribución GNU/Linux basada en Devuan y de origen Español, que ofrece un sistema operativo ligero y veloz, con el sistema sistema de inicio SysV, Openrc y Runit (intercambiables) en lugar de Systemd. Entre sus características principales se encuentran el empleo del Navegador web LibreWolf, el Instalador de sistemas Calamares, una tienda de aplicaciones y su propio repositorio de paquetes de software. Y además, de la edición principal, Vendefoul Wolf también ofrece diversas variantes desarrolladas por la comunidad con entornos de escritorio y gestores de ventanas alternativos, como Cinnamon, Enlightenment, JWM, MATE y XFCE. En consecuencia, es una Distro preparada para funcionar a la primera (impresora, bluetooth, wifi, entre otros) con un consumo de recursos justo. Y sin telemetría, ni inteligencia artificial integrada, pero con una selección de software para poder trabajar desde el primer momento en un entorno amigable, al iniciar el equipo utilizado. Más sobre Vendefoul Wolf

Noticias del Linuxverso para octubre de 2026: Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + *BSD

Octubre de 2026: Resumen de noticias sobre el Linuxverso

Software Libre – Reunión del Directorio de Software Libre en IRC: viernes 16 de octubre, a partir de las 12:00 EDT (16:00 UTC) .

La web de la FSF, mes a mes, nos suele informar de forma oportuna sobre temas actuales, noticias y eventos de mucha transcendencia. Y en esta oportunidad, nos informa sobre la interesante noticia siguiente: «Reunión del Directorio de Software Libre en IRC: Viernes, 16 de octubre«. En consecuencia, en la misma, añaden textualmente lo siguiente: Únete a la FSF y sus amigos el viernes 16 de octubre de 12:00 a 15:00 EDT (16:00 a 19:00 UTC) para ayudar a mejorar el Directorio de Software Libre. Y por supuesto, esto se espera lograr añadiendo nuevas entradas y actualizando las existentes, lo cual es un trabajo extenso y arduo, puesto que las entradas del Directorio contienen abundante información útil, desde categorías y descripciones básicas hasta información detallada sobre control de versiones, canales IRC, documentación e información sobre licencias. Y todo ello, debe ser revisado frecuente y minuciosamente por el personal de la FSF y voluntarios capacitados.

El Directorio de Software Libre (FSD) es un proyecto de la Free Software Foundation (FSF) cuyo objetivo es catalogar software libre útil que funciona en sistemas libres similares a GNU, sin limitarse al sistema operativo GNU y sus variantes GNU/Linux. Además, muchos de estos programas también funcionan en sistemas operativos privativos y pueden utilizarse para reemplazar software no libre.

Código Abierto – Esta semana en el mundo del código abierto, 2 de octubre de 2026 .

El blog de Google dedicado al código abierto nos informa a inicios de este mes en una genial y oportuna publicación sobre el estado de dicho ámbito bajo el siguiente titular: «Esta semana en el mundo del código abierto, 2 de octubre de 2026«. Y en la misma, entre muchas otras informaciones nos comentan sobre los siguientes próximos eventos: La ValkeyConf 2026 (a darse el 5 de octubre de 2026, en Praga, República Checa), la cual consiste en una Conferencia comunitaria dedicada al avance del almacén de datos en memoria de código abierto Valkey, con una ponencia principal a cargo de Jacob Murphy, miembro del Comité Técnico de Valkey e ingeniero de Google Cloud, sobre estructuras de datos en memoria de código abierto y escalado de cargas de trabajo de alto rendimiento. Y también, sobre la Cumbre de desarrolladores de MCP en Toronto (a darse el 5 y 6 de octubre de 2026, en Toronto, Ontario, Canadá) la cual, es una Cumbre dedicada a desarrolladores de la Linux Foundation para impulsar el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) y los estándares abiertos de interoperabilidad de agentes.

A medida que la IA se integra en el desarrollo de software cotidiano, las preguntas más importantes en el código abierto se desplazan de los modelos en sí mismos a todo lo que los rodea. Siempre me ha interesado cómo la tecnología afecta a las personas, y especialmente a quienes la usan y mantienen, para bien o para mal (sin duda prefiero que sea para bien). Por eso estoy convencido de que la próxima fase de la IA de código abierto no se ganará persiguiendo mayores logros, sino construyendo una infraestructura abierta, herramientas locales transparentes y normas comunitarias que permitan a desarrolladores y mantenedores mantener el control. Daryl Ducharme, Oficina de Programas de Código Abierto

GNU/Linux + BSD: Lanzamiento de Ubuntu 26.10 Beta

Estos primeros días de septiembre, hemos conocido del lanzamiento de la nueva actualización del proyecto de sistema operativo libre y abierto Ubuntu, bajo el número de versión 26.10 beta. Y según el anuncio oficial del lanzamiento dentro de la web de la compañía Canonical, se pueden mencionar entre algunas características y novedades conocidas y destacadas las siguientes: La implementación de GNOME 51, una versión mejorada del entorno de escritorio GNOME, además de mejoras como la aceleración por hardware para la ejecución de Escritorio remoto en dispositivos con tarjetas gráficas AMD, la integración con la función de Reuniones de Microsoft Teams en la aplicación Calendario y una función de gestión de huellas digitales en el Centro de control. También, destaca el hecho de que ahora el escritorio también se ha optimizado para la grabación de pantalla, e integra una nueva función de accesibilidad que permite reducir los movimientos animados con un solo clic. Por último, entre muchas otras más, resalta la inclusión de una función de dictado por voz integrada en el Escritorio. La misma, se llama «Myna» y permite escribir texto en casi cualquier campo hablando al micrófono tras pulsar la combinación de teclas «Meta+T», que activa la función de escucha de Myna. Otra importante es el empleo del Kernel Linux 7.2 y mejoras en la «App Store» para hacerla capaz de gestionar todo el software que instales en un solo lugar.

Descargar directamente: Ubuntu 26.10.

Ubuntu es una Distribución GNU/Linux basada en Debian y de origen Británico, que ofrece un sistema operativo libre, abierto y gratuito con un excelente rendimiento, y que además, puede venir con casi todos entornos de escritorio existentes, tanto de forma oficial (Ubuntu con GNOME, Kubuntu con KDE Plasma, Xubuntu con XFCE y muchos otros más), como de forma no oficial (Distros no oficiales, derivadas e independientes). Y tiene un periodo de actualizaciones (6 meses) y de lanzamientos LTS por parte de la empresa Canonical, lo cual, favorece la estabilidad y seguridad necesaria para el agregar mejoras solidas y soluciones a errores críticos y otros bugs. En consecuencia, Ubuntu es una distribución completa, tanto para computadoras de escritorio, portátiles, la nubes y servidores, sobre todo, gracias a una instalación rápida y sencilla, lanzamientos regulares, una selección estrechamente integrada de excelentes aplicaciones y una increíble variedad de software complementario. Sobre Ubuntu

Más novedades informativas de última hora

Lanzamientos recientes de Distros GNU/Linux y paquetes de software libres/abiertos

Y para este inicio de mes, también se conocen hasta ahora varios lanzamientos de Distros y Paquetes informados por la web de DistroWatch, bastante llamativos e interesantes, los cuales corresponden a:

Distros GNU/Linux actualizadas: AfagOS 20261001, Xubuntu 26.10-beta, Ubuntu Unity 26.10-beta, Ubuntu Studio 26.10-beta, Ubuntu MATE 26.10-beta, Ubuntu Kylin 26.10-beta, Ubuntu Cinnamon 26.10-beta, Ubuntu Budgie 26.10-beta, Lubuntu 26.10-beta, Kubuntu 26.10-beta, Edubuntu 26.10-beta, Ubuntu 26.10-beta, AgarimOS 20261001, Lilidog 26.10.01, Soplos 2026.10, Fluff 2026.10.01, FlickOS 2.1, KDE Linux 20261001, Nitrux 7.0.0, Dr.Parted 26.10, blendOS 2026.10.01, Butrelinux 20261001 y Shadowfetch 5.0.0. Paquetes GNU actualizados: Kernel Linux 7.2.9, Cmake 4.4.4, Brave-browser 1.96.61, LibreOffice 26.8.1, Chromium 154.0.8037.97, Thunderbird 157.0.1, Gtk 4.24.1, Mesa 26.2.4, Httpd 2.4.69, Rust 1.99.0 y Libvirt 12.8.0.

Resumen

En resumen, esperamos que este nuevo resumen noticioso sobre «el acontecer informativo y las noticias del Linuxverso para este mes entrante (octubre, 2026)», como de costumbre, les siga contribuyendo a que estén mejor informados y formados sobre todo lo relacionado con el Linuxverso (Software Libre, Código Abierto y GNU/Linux + BSD).

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