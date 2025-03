Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 10 del año 2025

Para esta décima (10) semana del año 2025 (02/03/25 al 08/03/25) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones Smoothwall Express, Linux From Scratch y Clonezilla Live, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 10 del año 2025».

Linux From Scratch de forma sencilla, puede entenderse como un proyecto del Linuxverso que proporciona instrucciones paso a paso para construir su propio sistema Linux personalizado, completamente a partir del código fuente. Sin embargo, de forma más completa, en realidad es una forma de instalar un Sistema GNU/Linux desarrollando todos los componentes manualmente. Lo cual, naturalmente, es un proceso más largo que instalar una Distribución Linux precompilada. Sin embargo, las ventajas de este método (Linux From Scratch) son un sistema más compacto, flexible y seguro, el cual proporcionara un gran conocimiento de como funciona un Sistema Operativo GNU/Linux en su totalidad”. Sobre Linux From Scratch