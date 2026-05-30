Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 22 del año 2026

Para esta vigésima segunda (22) semana del año 2026 (24/05/26 al 31/05/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Besgnulinux, Rhino Linux y MX Linux”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 22 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 20 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 22 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) es una Distribución comercial basada en Linux desarrollada por la empresa Red Hat, que actualmente es ampliamente reconocida como una de las plataformas Linux más estables, seguras y confiables para entornos empresariales. Lo que le convierte en una excelente opción para su uso sobre servidores y para gestionar aplicaciones críticas en la nube. Se caracteriza por recibir actualizaciones de seguridad regulares y a largo plazo, garantizando que los sistemas estén protegidos contra las últimas amenazas, lo que beneficia en demasía a las empresas y profesionales TI. Sobre RHEL (Red Hat Enterprise Linux)

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 22 del año 2026

Besgnulinux 4-0

Sitio web oficial

Repositorio oficial : Sourceforge.

: Sourceforge. Anuncio oficial del lanzamiento : 24 de mayo de 2026.

: 24 de mayo de 2026. Enlaces de Descarga : Besgnulinux 4-0.

: Besgnulinux 4-0. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Besgnulinux denominada «Besgnulinux 4-0», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la implementación de una actualización importante desarrollada como resultado del meticuloso trabajo realizado desde la versión 3-0, en la cual se hizo especial hincapié en la estabilidad y la ligereza. Además, en ella se eliminaron los procesos en segundo plano que generaban fugas de memoria, conflictos o que se ejecutaban en segundo plano. Mientras que, algunas herramientas que funcionaban correctamente se reemplazaron por alternativas más eficientes. También, en ella se eliminó cierto software y se agregó otro en su reemplazo. Por último, entre muchas otras novedades más, esta versión 4-0 se ha adaptado para funcionar con varios monitores. Por lo que, ahora es capaz de detectar automáticamente varios monitores. Mientras que, para mover ventanas entre monitores, se puede añadir el complemento «Enviar ventanas», que su propio desarrollador adapto para la Distro, al panel mediante la herramienta «Administrador de paneles». Además, incorpora muchas otras mejoras que tienen como objetivo es que sea más rápida, ligera, estable y fácil de usar. Para así, hacerla adecuad tanto para ordenadores antiguos y menos potentes como para los más modernos.

Besgnulinux es un sistema operativo libre, abierto y gratuito basada en Debian GNU/Linux y de origen Turco. Además, es idoneo para ser usado por usuarios (novatos u avanzados) con viejos ordenadores que busquen un sistema operativo que, no utilice muchos recursos al iniciar y cuente con aplicaciones ligeras para las más diversas actividades de un usuario básico, tanto ofimáticas como multimedia. Y apesar de ser un proyecto pequeño, ya lleva tiempo años disponible en el Linuxverso y siempre esta en continuas mejoras y avances. Sobre Besgnulinux

Rhino Linux 2026.1

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 25 de mayo de 2026.

: 25 de mayo de 2026. Enlaces de Descarga : Rhino Linux 2026.1.

: Rhino Linux 2026.1. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Rhino Linux denominada «Rhino Linux 2026.1», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como nuevas imágenes ISO genéricas (x86_64/ARM64) con Lomiri, gracias a un trabajo colaborativo con el equipo de UBPorts para mejorar y perfeccionar la experiencia de Lomiri, con el objetivo de hacer el mismo más accesible más allá del hardware móvil. Por ello, q uienes instalen Rhino Linux en sistemas x86_64 o ARM64 estándar a partir de ahora, pueden optar por Lomiri como su entorno de escritorio preferido. Mientras que, por otro lado, Pacstall 6.4.x recibió actualizaciones sustanciales durante este ciclo de lanzamiento. Por último, a nivel del Kernel Linux incluye la siguiente colección de versiones: 7.0.9-generic para las imágenes de disco ISO genéricas, 6.18.32-sunxi para las imágenes de PinePhone y PineTab, 6.18.32-rockchip para las imágenes de PinePhone Pro, 6.9.0-okpine para las imágenes de PineTab2, y 7.0.0-raspi para las imágenes de Raspberry Pi.

Rhino Linux es una distribución basada en Ubuntu que ofrece un enfoque de actualización de lanzamiento continuo, sobre un entorno de escritorio estable, basado en un escritorio XFCE personalizado, al que el proyecto se refiere como Unicorn Desktop, entre muchos otros detalles. Por ello, a diferencia de muchas otras Distros basadas en Ubuntu, Rhino Linux no deriva de ninguna versión LTS o provisional, sino que utiliza la rama de desarrollo de Ubuntu para proporcionar una experiencia continua. Y en esa misma dicrección, tambien destaca por el uso de Pacstall, que es una especie de AUR para Ubuntu, el cual, ayuda a proporcionar el software más actualizado, incluso el que no está disponible en los repositorios estándar. Por lo que se le considera el núcleo de la distribución, junto a otras utilidades propias de Rhino Linux. Sobre Rhino Linux

MX Linux 25.2

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 25 de mayo de 2026.

: 25 de mayo de 2026. Enlaces de Descarga : MX Linux 25.2.

: MX Linux 25.2. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto MX Linux denominada «MX Linux 25.2», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como el hecho de que ahora t odas las versiones incluyen el Kernel Linux de Debian 6.12.90, excepto la edición XFCE-AHS, que utiliza un Kernel Liquorix 7.0.9. Además, las versiones compatibles con AHS ahora incluyen el paquete gráfico mesa 26.0.1. Además, esta nueva versión incluye todas las actualizaciones de Debian hasta Debian 13.5 y todas las actualizaciones de los repositorios MX, incluyendo parches para los últimos errores del núcleo Linux. También incluye varias novedades (actualizaciones) relacionadas con el integrado sistema en vivo de antiX, y del instalador MX (gazelle-installer). Por último, entre muchas otras más, destacan algunas como muchísimas actualizaciones integradas al paquete «mx-tool», así como actualizaciones para los paquetes «mx-ease-themes» e incluso un par de fondos de pantalla nuevos.Mientras que, el nuevo paquete opcional «uc-tool-mx», utilizado por «live-kernel-updater», está disponible para su instalación en el repositorio estándar.

MX Linux es una Distro GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux y de origen mixto (Grecia / Estados Unidos), que ofrece un sistema operativo realizado en forma cooperativa entre las comunidades de antiX y MX Linux. Y forma parte de una familia de Sistemas Operativos que están diseñados para combinar escritorios elegantes y eficientes con una alta estabilidad y un rendimiento sólido. Sus herramientas gráficas proporcionan una manera fácil de realizar una amplia variedad de tareas, mientras que las herramientas de Live USB y de instantáneas heredadas de antiX le añaden una portabilidad impresionante y excelentes capacidades de remasterización. Además, es un proyecto que cuenta con un amplio soporte disponible a través de videos, documentación, un foro muy amigable y una genial comunidad en pleno crecimiento. Sobre MX Linux

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 22 del año 2026

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux y de antiguas y obsoletas versiones de diversos sistemas operativos, durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

TOS/360 : 29 de mayo.

: 29 de mayo. Caramel OS : 27 de mayo.

: 27 de mayo. B2G: 25 de mayo.

Resumen

En resumen, esperamos que esta vigésima segunda publicación (semana 22) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Besgnulinux, Rhino Linux y MX Linux”, que hoy hemos destacado.

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