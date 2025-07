Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 27 del año 2025

Para esta vigésima sexta (27) semana del año 2025 (29/06/25 al 05/07/25) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones Dr.Parted Live, Expirion Linux y Melawy Linux, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 27 del año 2025».

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 27 del año 2025», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Dr.Parted Live es una Distribución GNU/Linux arrancable basada en Debian testing con XFCE/OpenBox que ofrece la posibilidad de usarse desde un Live CD/USB mediante el uso del ligero Gestor de ventanas Openbox y la posibilidad de usar útiles aplicaciones enfocadas a la realización de copias de seguridad, restauración y recuperación de datos. Además, incluye una interfaz gráfica de usuario de Apart, que funciona como una interfaz para la utilidad de línea de comandos Partclone, y facilita y permite el realizar copias de seguridad y recuperar particiones de disco desde cero. Tambien, es compatible con discos duros externos y recursos compartidos de red, y facilita la administración de un ordenador, como la creación y edición de particiones de disco duro. Aunque GParted y Apart GTK son los programas principales, el CD/USB también ofrece otras aplicaciones, como Netsurf, GSmart Control, Connman, Grsync, Xarchiver, HD Sentinel, USBimager, etc. También contiene un conjunto de potentes herramientas de línea de comandos: clonezilla, testdisk, partimage, photorec, ddrescue, nwipe, scalpel, safecopy, fsarchiver, memtester, curl, wget, cryptsetup, chntpw, wipe y hdparm. Sobre Dr.Parted Live