Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 31 del año 2026

Para esta trigésima primera (31) semana del año 2026 (26/07/26 al 01/08/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Emmabuntüs, ZimaOS y MakuluLinux”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 31 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 30 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 31 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Shadowfetch Linux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian (Testing), y de origen Estadounidense, que ofrece un sistema operativo capaz de proporcionar una estación de trabajo creativa con excelentes configuraciones de privacidad y anonimato, y lista para la usar Inteligencia Artificial. Todo esto a través de un entorno de trabajo basado en KDE Plasma 6, con una temática de extremo a extremo en color obscuro (grafito de umbra) y oro, y las necesarias e idóneas herramientas creativas ya instaladas, las cuales le tomaría a cualquier usuario un fin de semana instalando y configurando. Entre las que se incluyen algunas como: GIMP, Krita, Inkscape, Scribus, darktable, RawTherapee, digiKam, Ardour, Audacity, Hidrógeno, Kdenlive, Shotcut, OBS Studio, Blender, FreeCAD, OpenSCAD, ArgyllCMS, DisplayCAL, colord, más herramientas IA como Hermes y OpenClaw. Sobre Shadowfetch Linux

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 31 del año 2026

Emmabuntüs DE6-1.02

Sitio web oficial

Repositorio oficial : SourceForge.

: SourceForge. Anuncio oficial del lanzamiento : 27 de julio de 2026.

: 27 de julio de 2026. Enlaces de Descarga : Emmabuntüs DE6-1.02.

: Emmabuntüs DE6-1.02. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Emmabuntüs denominada «Emmabuntüs DE6-1.02», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la utilización de su base utilizando a Debian 13.6, y la actualización de paquetes esenciales como F irefox-ESR 140.12.0esr, Thunderbird 140.12.0esr, Ventoy 1.1.16, Boot-Repair 4ppa2088, Debian Beginner’s Handbook 13.6, deb-get 0.4.7, Warpinator 2.0.4. Además, se centra principalmente en mejoras de accesibilidad, desarrolladas en colaboración con los grupos colaboradores «ASI YOVOTOGO» y la « Federación Togolesa de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FETAPH) «, lo cual se refleja en la implementación del motor de conversión de texto a voz «Piper», que ahora cuenta con un soporte mejorado. Por último, entre algunas otras pocas más, destaca que esta versión volvió a la versión estable de Orca 48.1.1 para garantizar una mejor accesibilidad .

Emmabuntüs es una Distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux, y de origen Francés que ofrece un sistema operativo amigable con los usuarios nuevos y razonablemente ligero en consumo de recursos, que lo hace ideal para ser usado en computadoras viejas o de bajos recursos. Por ende, esta diseñada esencialmente para facilitar el reacondicionamiento de computadores donados a comunidades Emaús. Actualmente, se distribuye con los entornos XFCE y LXQt, e incluye muchas características modernas como un gran número de programas preconfigurados para el uso diario, una barra lanzadora de aplicaciones, fácil instalación de programas no libres y códecs multimedia así como una rápida configuración a través de scripts automatizados. Por último, ofrece soporte plurilingüe en los idiomas inglés, francés y español. Sobre Emmabuntüs

ZimaOS 1.7.0

Sitio web oficial

Repositorio oficial : Desconocido.

: Desconocido. Anuncio oficial del lanzamiento : 28 de julio de 2026.

: 28 de julio de 2026. Enlaces de Descarga : ZimaOS 1.7.0.

: ZimaOS 1.7.0. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto ZimaOS denominada «ZimaOS 1.7.0», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la añadidura de una rediseñada App Store que ahora ofrece una nueva interfaz de usuario para una experiencia de navegación más moderna y clara; la añadidura de una página de administración de aplicaciones para gestionar las aplicaciones instaladas, el estado de las actualizaciones y las acciones comunes en un solo lugar; y la añadidura de una página de descubrimiento de aplicaciones con recomendaciones mejoradas, navegación por categorías y presentación de contenido optimizada. Además, ahora ofrece compatibilidad nativa con YAML para una mejor edición y análisis de la configuración. Por último, entre algunas otras pocas más, destaca que ahora ofrece soluciones a problemas varios, como una asociada a a l problema de superposición en el recuento de archivos en la página de copia de seguridad y otra relacionada con el problema asociado al retraso al realizar copias de seguridad de archivos grandes. Y muchas mejoras importantes relacionadas con la experiencia de visualización de las listas de aplicaciones, las páginas de categorías y las páginas de detalles de las aplicaciones; y la visualización del registro de contenedores para una mejor legibilidad y una resolución de problemas más eficiente, entre muchas otras más.

ZimaOS es una Distribución GNU/Linux independiente, y de origen Chino que ofrece un es un sistema operativo completo de nube personal desarrollado por el equipo basado en CasaOS. Por ello, es un sistema operativo completo con soporte a nivel de sistema para acceso remoto, configuración RAID, y funciones esenciales como actualizaciones OTA. Además, está diseñado específicamente para dispositivos propios llamados ZimaCube, enfocándose en la estabilidad, gestión unificada de datos y capacidades locales de LLM. Sobre ZimaOS

MakuluLinux (AI-OS) 2026-07-28

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 29 de julio de 2026.

: 29 de julio de 2026. Enlaces de Descarga : MakuluLinux (AI-OS) 2026-07-28.

: MakuluLinux (AI-OS) 2026-07-28. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto MakuluLinux Linux denominada «MakuluLinux AI-OS 2026-07-28», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como ser una nueva versión y edición basada en Debian, pero con funciones de inteligencia artificial profundamente integradas. Es decir, que la IA integrada se constituye como una columna vertebral de todo el sistema operativo. En consecuencia, desde el momento en que el sistema inicia, se tiene a disposición a un asistente inteligente completo que conoce el sistema, recuerda el historial de uso, habla el idioma configurado y ejecuta las intenciones del usuario. Solo hace falta escribir una frase y observar cómo la IA del ordenador se gestiona solo. Además, la IA siempre esta disponible en la parte superior de la pantalla, siempre visible, siempre lista, gracias a la barra Electra, que es un widget de entrada de IA flotante que se sitúa discretamente en tu escritorio. Por último, entre algunas otras pocas más, destaca que se puede interactuar también con la IA integrada con solo hacer clic en el micrófono y hablarle en nuestra propia lengua materna. Lo cual es posible, gracias a que utiliza un motor de habla multilingüe totalmente fuera de línea que funciona sin Internet y admite docenas de idiomas. Haciendo que, nuestras palabras se conviertan en comandos, preguntas o contenido al instante.

MakuluLinux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian que ofrece una experiencia al usuario suave, sin sobresaltos y estable en cualquier computadora. Incluye códecs multimedia preinstalados, controladores de dispositivos y programas para el uso diario. Por ende, tiene como objetivo principal el estar diseñada para ofrecer una combinación perfecta de familiaridad e innovación. Es decir, ser acogedora para los usuarios de Windows y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad y la potencia que aprecian los entusiastas de Linux. No es un clon de Windows, sino un puente entre los mundos de Windows y Linux. Sobre MakuluLinux

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 31 del año 2026

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux y de antiguas y obsoletas versiones de diversos sistemas operativos, durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

LineageOS : 31 de julio.

: 31 de julio. VSE : 29 de julio.

: 29 de julio. Cereus: 27 de julio.

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima primera publicación (semana 31) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Emmabuntüs, ZimaOS y MakuluLinux”, que hoy hemos destacado.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales.