Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 32 del año 2025

Para esta trigésima segunda (32) semana del año 2025 (03/08/25 al 09/08/25) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones Canaima GNU/Linux, openSUSE y Gnoppix AI Linux, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 32 del año 2025».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 31 del año 2025

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 32 del año 2025», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

HeliumOS es una Distribución GNU/Linux basada en Fedora, Enterprise Linux CentOS Stream y Alma Linux, y de origen global (sin un país de origen definido), que ofrece un sistema operativo de escritorio atómico y esta diseñado para empoderar a los usuarios sin interferir demasiado. Razón por la cual, muestra una gran estabilidad, seguridad y compatibilidad al utilizarse para cualquier fin u objetivo.Por ultimo, incluye un escritorio Linux sencillo e intuitivo basado en KDE Plasma, con una interfaz fácil de usar y una experiencia de usuario fluida, y una moderna tienda de aplicaciones con una amplia selección de paquetes Flatpak. Sobre HeliumOS

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 32 del año 2025

Canaima GNU/Linux 8.1 “Kavanayén”

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 7 de agosto de 2025.

: 7 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Canaima GNU/Linux 8.1 “Kavanayén”.

: Canaima GNU/Linux 8.1 “Kavanayén”. Novedades destacadas: Esta primera actualización de mantenimiento llamada «Canaima GNU/Linux 8.1 “Kavanayén”» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: la primera actualización de mantenimiento de su versión Kavanayén, disfruta de cuatro nuevas ediciones: 4 nuevas ediciones llamadas Creativo, Esencial, Desarrollo y Gaming que se suman a la versión educativa (semillero científico); mejoras en el centro de software, un nuevo panel de control, una imagen Docker oficial disponible en Dockerhub y Calamares como instalador principal. Ahora, está basada en Debian 13 “Trixie” y continúa siendo “Rolling Release”. También mantiene las ISO con los escritorios GNOME, Plasma, XFCE, Cinnamon, Mate y LXDE. Por último, ofrece un Panel de control y Centro de software mejorado, y un novedoso asistente de voz diseñado para interactuar con los usuarios mediante comandos de voz, ofreciendo una interfaz manos libres.

Canaima GNU/Linux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux, y de origen venezilano, que ofrece un sistema operativo libre y hecho por talento venezolano, que además esta pensado y diseñado como una plataforma al alcance de todos, que permita facilitar el acceso a software de calidad buscando generar conocimientos por medio de la apropiación, uso, desarrollo y promoción de las tecnologías libres. Y entre sus objetivos principales, esta el ser empleada, principalmente dentro de los ordenadores de la Administración Pública Nacional de su país de origen (Venezuela), tanto en las áreas administrativas, como en el sector educativo público. Sobre Canaima GNU/Linux

openSUSE 16.0 RC

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 5 de agosto de 2025.

: 5 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : openSUSE 16.0 RC.

: openSUSE 16.0 RC. Novedades destacadas: Esta nueva actualización llamada «openSUSE 16.0 RC», incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: La utilización de la última versión del novedoso instalador “Agama” para la instalación en línea y fuera de línea, el empleo de únicamente entornos de escritorio basados en Wayland en el instalador, lo que incluye a XFCE en Wayland en forma de versión preliminar experimental; y la no inclusión de paquetes de YaST, debido a que ahora, los usuarios pueden usar el nuevo paquete Myrlyn , que reemplaza directamente el antiguo sistema de gestión de software de YaST, el cual, proporcionaba algo más que una interfaz de usuario atractiva para “Zypper”. Sin embargo, por ahora, ofrece un conjunto limitado de paquetes de YaST aún disponible, ya que “Agama” depende de ellos, por lo que no se descartarán durante la migración. Esto hasta que, a largo plazo, se priorice el empleo de Cockpit. Por último, entre muchas otras, todas las nuevas instalaciones usarán SELinux por defecto.

openSUSE es una Distribución GNU/Linux independiente (meta-distribución), y de origen alemán,, que ofrece un sistema operativo que tiene entre sus objetivos ser de fácil manejo para cualquiera, meintras promueve la colaboración del código abierto para hacer de openSUSE la Distribución Linux más usable del mundo y a su ambiente de escritorio uno idoneo para usuarios nuevos y experimentados. Además, esta Distro GNU/Linux es ofrecida como un programa comunitario patrocinado por la famosa y gran empresa multinacional Novell, y es distribuida en 2 ediciones: edición Tumbleeweed y Leap. Sobre openSUSE

Gnoppix AI Linux 25.8

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 7 de agosto de 2025.

: 7 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Gnoppix AI Linux 25.8.

: Gnoppix AI Linux 25.8. Novedades destacadas: Esta nueva actualización llamada «Gnoppix AI Linux 25.8», incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: El uso de Debian “Trixie” como base del sistema operativo, lo que permite incorporar las nuevas características y mejoras de las últimas versiones beta de Gnoppix. Además, e sta nueva versión ofrece importantes mejoras en seguridad, privacidad y rendimiento. También, ofrece la versión de KDE Plasma 6.4.4 con el kernel de Linux 6.15.9 y todo el software relacionado más reciente. Por último, y entre muchas otras, ofrece un refuerzo de la seguridad, mediante la inclusión de nuevas funciones contra ataques ROP y COP/JOP para las arquitecturas amd64 y arm64, soporte para a rranque HTTP que permite la compatibilidad con el arranque HTTP para firmware UEFI y U-Boot compatibles; y la integración con software IA de última generación y el reemplazo de la aplicación Bottles por Lutris para mitigar ciertas preocupaciones de seguridad.

Gnoppix AI Linux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian, y de origen alemán, que ofrece un sistema operativo “Rolling Release” diseñado para pruebas de penetración e ingeniería inversa con foco en Aplicaciones Web y obtención de acceso. Está optimizada para proteger tus derechos digitales. Pero, aunque esta centrada en la seguridad, también puede utilizarse como un escritorio normal. Por ende, se le considera un sistema operativo libre y abierto enfocado a mejorar la privacidad y seguridad en línea de los usuarios promedios o básicos. Por ultimo, actualmente es capaz de ejecutar software IA local que funciona sin conexión, y sin que ningún dato salga del ordenador. Sobre Gnoppix AI Linux

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 32 del año 2025

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

System 2: 6 de agosto. Hardware Detection Tool: 4 de agosto.

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima segunda publicación (semana 32) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2025» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Canaima GNU/Linux, openSUSE y Gnoppix AI Linux”, que hoy hemos destacado.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.