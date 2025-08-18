Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 33 del año 2025

Para esta trigésima segunda (33) semana del año 2025 (10/08/25 al 16/08/25) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Linux Mint, Kaisen Linux y SparkyLinux”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 33 del año 2025».

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 33 del año 2025

Linux Mint 22.2 Beta

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 12 de agosto de 2025.

: 12 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Linux Mint 22.2 Beta.

: Linux Mint 22.2 Beta. Novedades destacadas: Esta segunda actualización de mantenimiento con soporte a largo plazo (LTS, vigente hasta 2029) llamada «Linux Mint 22.2 Beta» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: L a aplicación «notas adhesivas» ahora muestra sus ventanas con las esquinas redondeadas , y ofrece compatibilidad con Wayland y un nuevo método d-bus para recargar las notas ; La pantalla de inicio de sesión se ve mejor que nunca gracias a la incorporación de un efecto de desenfoque en el panel y el cuadro de diálogo , y ahora ofrece soporte para avatares de usuario ; y la aplicación Hypnotix ahora admite dos modos adicionales, además de la pantalla completa. El primero es conocido como el «Modo Cine» y el segundo como «Modo sin bordes». Por último, y entre muchas más destaca que, ahora incluye una aplicación llamada Fingwit, la cual, permite detectar si tu computadora tiene un lector de huellas dactilares, para así permitirte registrar tus huellas dactilares. Lo cual, puede ser útil para configurar el sistema para utilizar la autenticación de huellas dactilares con el fin de desbloquear el protector de pantalla, habilitar el comando sudo y aprobar tareas de a plicaciones ejecutadas mediante el comando «pkexec».

Linux Mint es un sistema operativo libre, abierto y gratuito muy popular en el Linuxverso, esta basada en Debian y Ubuntu LTS y es de origen Irlandes. Además, es una de las Distribuciones GNU/Linux de escritorio más utilizada por millones de personas alrededor del mundo, debido a ser considera una de las mejores alternativas a sistemas operativos como Microsoft Windows y Apple MacOS. Ya que, se enfoca en ser un sistema operativo moderno, elegante, cómodo, fácil de usar, seguro y confiable, que incluye con un buen soporte multimedia. Y esta basado en Debian y Ubuntu, lo que le proporciona alrededor de 30.000 paquetes y uno de los mejores administradores de software. Sobre Linux Mint

Kaisen Linux 3.0

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 13 de agosto de 2025.

: 13 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Kaisen Linux 3.0

: Kaisen Linux 3.0 Novedades destacadas: Esta última actualización que marca el fin de este proyecto tiene como nombre «Kaisen Linux 3.0» e incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: El uso de Debian Trixie (Debian 13) como base del sistema operativo, la inclusión predeterminada de un paquete de nuevas herramientas ( glab, tekton-cli, argo-cd, openbao, opentofu, zfs-dkms y hyfetch), y la eliminación de un importante conjunto de herramientas (firmware-microbit-python, neofetch, gfio, git-repair, isomaster, clamfs, qemu-efi, dmraid, hddtemp, scrounge-ntfs, dnstop, hping3, crack, ceph-fuse, exfat-fuse, bonnie++, bloodhound, wondershaper, reiser4progs. Por último, y entre muchas otras más, agrega importantes actualizaciones de software, como por ejemplo, el Kernel Linux 6.12.9, Minikube 1.36.0, Kubernetes 1.33.3, Virtualbox 7.1.12, Virtualbox 7.1.12, Vagrant 2.4.8, Velero 1.16.2, Trivy 0.65.0, Vault 1.20.2, Terraform 1.12.2, GNS3 2.2.54, Helm 3.18.4, EKSctl 0.212.0, k6 1.1.0, Packer 1.14.1, Docker 26.1, Docker Compose 2.39.2

Czkawka 9.0.0, Rclone 1.70.3.

“Kaisen Linux es una Distribución para profesionales de la informática basada en la distribución Debian GNU/Linux, y es de origen fránces. Es un sistema operativo completo cuya originalidad reside en proporcionar un conjunto de herramientas dedicadas a la administración del sistema, cubriendo todas las necesidades de diagnóstico y resolución de fallos de un sistema instalado y sus componentes. Por ello, dispone de las herramientas de sistema más importantes. Así, es posible modificar la partición de discos duros, guardar datos del sistema, reparar el sistema de archivos y recuperar datos perdidos, reactivar el gestor de arranque, realizar un formateo profundo de un disco duro, realizar diagnósticos de redes a varios niveles y con diversos protocolos, crear y gestionar PKI, virtualización, automatización, contenedorización, laboratorio de redes con GNS3 y mucho más. Sobre Kaisen Linux

SparkyLinux 8.0

Sitio web oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 14 de agosto de 2025.

: 14 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : SparkyLinux 8.0.

: SparkyLinux 8.0. Novedades destacadas: Esta primera actualización de mantenimiento llamada «SparkyLinux 8.0» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: El uso de Debian 13.0 “Trixie” como base del sistema operativo, y la inclusión y empleo de paquetes de software más moderno como el Kernel Linux 6.12.41-LTS (6.16.0, 6.12.41-LTS, 6.6.99-LTS en los repositorios sparky), LibreOffice 25.2.3, KDE Plasma 6.3.6, LXQt 2.1.0, MATE 1.26, XFCE 4.20, Openbox 3.6.1, Firefox 128.13.0esr (141.0.3 en el repositorio sparky), y Thunderbird 128.13.0esr. Además, ahora incluye el nuevo paquete ‘sparky-package-tool’ (spt) que ayuda con la administración de paquetes en una consola de texto, y el paquete GIMP instalado en todas las imágenes ISO. Por último, y entre muchas otras, ahora e l instalador del sistema CLI (sparky-installer) incluye una opción para cifrar la partición de inicio y hacer un particionado automático (selecciona todo el disco, ejecutando una configuración todo en uno: particiones); y al usarse el Gestor de ventanas Openbox, PCManFM ha sido reemplazado por Thunar. Mientras que, la app «Sparky APTus AppCenter» ha sido actualizada.

SparkyLinux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian y de origen polaco, que ofrece ediciones en base a alrededor de 20 entornos de escritorio y administradores de ventanas. Por ejemplo, ofrece una versión de escritorio estándar cuenta con todas las aplicaciones y funciones básicas necesarias para usuarios domésticos bajo un entorno de escritorio liviano, con el objetivo de lograr funcionar de inmediato y con gran efectividad sobre casi cualquier hardware, y una versión minimalista o reducida (MinimalGUI) que usa de forma predeterminada el administrador de ventanas Openbox y solo incluye el software mínimo necesario con el objetivo de ser ideal para aquellos usuarios más experimentados que desean una base más limpia con mayor flexibilidad para una mayor personalización y comodidad. Tambien, incluye una edición de solo terminal (MinimalCLI), una edición Gaming, una edición Multimedia y Devs, y una edición de Rescate o de uso Técnico. Sobre SparkyLinux

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 33 del año 2025

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima segunda publicación (semana 33) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2025» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Linux Mint, Kaisen Linux y SparkyLinux”, que hoy hemos destacado.

