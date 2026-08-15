Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 33 del año 2026

Para esta trigésima tercera (33) semana del año 2026 (09/08/26 al 15/08/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “iDeal OS, CachyOS y SparkyLinux”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 33 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 31 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 33 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

AerynOS es una Distribución GNU/Linux independiente, y de origen Irlandés que ofrece un sistema operativo con el escritorio GNOME y orientado al rendimiento, que se diferencia significativamente de las distribuciones tradicionales, aunque busca proporcionar un entorno familiar y cómodo. El código fuente se encuentra actualmente en fase alfa (vista previa técnica), lo que significa que aún no está listo para su uso generalizado. Sin embargo, su equipo de desarrollo esta comprometemos a ofrecer en el futuro un sistema operativo estable y fiable, fácil de usar y personalizar. Sobre AerynOS

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 33 del año 2026

iDeal OS 2026.08.08

Sitio web oficial

Repositorio oficial : SourceForge.

: SourceForge. Anuncio oficial del lanzamiento : 9 de agosto de 2026.

: 9 de agosto de 2026. Enlaces de Descarga : iDeal OS 2026.08.08.

: iDeal OS 2026.08.08. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto iDeal OS denominada «iDeal OS 2026.08.08», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como el uso de MX Linux 25.2 y Debian 13.6 como base del sistema operativo, la disponibilidad de un nuevo repositorio oficial de iDeal OS y la disponibilidad de todo el desarrollo como paquetes .deb nativos a través de APT. Además, ahora su nuevo kernel Liquorix ofrece una mayor capacidad de respuesta para sistemas interactivos, lo que permite una computación de baja latencia para la producción de audio/vídeo y reduce la desviación del tiempo de fotograma en los juegos. Por último, entre algunas otras pocas más, destaca el uso de Waterfox como el nuevo navegador web predeterminado, una bifurcación de Firefox con funciones de privacidad mejoradas. Y también, destaca la vuelta de la Edición Diamante de iDeal OS para quienes apoyan al proyecto mediante una pequeña donación. La cual, como siempre está óptimamente d iseñada para entusiastas de la informática, profesionales, ingenieros, programadores, creadores de contenido multimedia, editores de audio y vídeo, diseñadores gráficos y fotógrafos, ya que ofrece una experiencia de escritorio mejorada. E i ncluye una selección revisada y cuidadosamente elegida de aplicaciones de código abierto, así como una nueva utilidad de sistema personalizada para instalar y actualizar aplicaciones «AppImage».

iDeal OS es una Distribución GNU/Linux basada en MX Linux (más Debian), y de origen Suizo que ofrece un sistema operativo con varias configuraciones de privacidad y seguridad habilitadas por defecto. Lo cual se debe a que, la privacidad y la seguridad son el principal objetivo del proyecto, que ofrece navegar, comprar, comerciar y realizar operaciones bancarias en línea con total tranquilidad, sin anuncios, rastreo, registros, errores, virus ni divulgación no deseada de información personal. Por ultimo, todo está perfectamente integrado en el atractivo entorno de escritorio KDE Plasma 6. Sobre iDeal OS

CachyOS 260809

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 10 de agosto de 2026.

: 10 de agosto de 2026. Enlaces de Descarga : CachyOS 260809.

: CachyOS 260809. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto CachyOS denominada «CachyOS 260809», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la añadidura de correcciones y mejoras en el i nstalador de la interfaz de línea de comandos (CLI) recibió varias, además de soporte experimental para los perfiles de instalación de la próxima edición para servidores. Otra destacada es que ahora Hyprland usa noctalia-greeter en lugar de SDDM, y lightdm-slick-greeter para su edición con Cinnamon, y adición de gvfs-dnssd en GNOME, y cosmic-monitor en Cosmic. También, que ahora CachyOS-Welcome incluye una actualización de DNS, por lo que la clasificación de servidores basada en pruebas de velocidad ahora selecciona correctamente el servidor DNS más rápido. Mientras que, chwd incluye mejoras en la detección de dispositivos portátiles mediante la coincidencia de nombres de placa específico . Por último, entre algunas otras pocas más, destaca que ahora Shelly , su gestor de paquetes GUI predeterminado, ha sido reescrito de C# a Zig para su lanzamiento principal, dejando de usar el entorno de ejecución gestionado para binarios nativos con menor consumo de memoria y un inicio más rápido. Mientras que, su aplicación de escritorio recibió una nueva pantalla de bienvenida para el primer uso, navegación de paquetes en lista y cuadrícula, vistas previas de «AUR PKGBUILD» con salida de compilación y una página de utilidades para la sincronización de la base de datos, limpieza de caché y eliminación de huérfanos .

CachyOS es una Distribución GNU/Linux basada en Arch Linux, y de origen alemán, que ofrece un sistema operativo libre, abierto y gratuito que está diseñado para ofrecer velocidades y estabilidad ultrarrápidas, lo que garantiza una experiencia informática fluida y agradable cada vez que lo utilice. Además, es ideal tanto para usuarios experimentado de Linux como para aquellos que apenas están empezando, Por lo cual, suele ser una opción ideal para quienes buscan un sistema operativo potente, personalizable y extremadamente rápido. Sobre CachyOS

SparkyLinux 8.4

Sitio web oficial

Repositorio oficial : SourceForge.

: SourceForge. Anuncio oficial del lanzamiento : 10 de agosto de 2026.

: 10 de agosto de 2026. Enlaces de Descarga : SparkyLinux 8.4.

: SparkyLinux 8.4. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto SparkyLinux denominada «SparkyLinux 8.4», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la recuperación de la compatibilidad con máquinas de 32 bits, ofreciendo, además de las versiones amd64/x86_64 y ARM64/AARCH64, imágenes Live/Install de 32 bits/i686-pae como ediciones ultraligeras de Openbox y CLI para una autoconfiguración más a gusto del usuario . Además, ahora incluye t odos los paquetes actualizados desde los repositorios estables de Debian y Sparky al 9 de agosto de 2026, más el empleo del Kernel Linux 6.12.101-LTS de 64 bits, más la disponibilidad de las versiones 7.1.8, 6.18.43-LTS, 6.12.102-LTS desde los repositorios de Sparky, la versión 6.18.39-rpi del Kernel Linux para la arquitectura ARM64 y la versión 6.12.102-LTS del Kernel Linux de 32 bits para PC viejos. Por último, entre algunas otras pocas más, destaca la inclusión de los siguientes programas: LibreOffice 25.2.3 (y la versión 26.2.4.2 desde los repositorios backports de Debian), KDE Plasma 6.3.6, LXQt 2.1.0, MATE 1.26.0, Xfce 4.20, Openbox 3.6.1, Firefox 140.13.0esr (y firefox-latest 153.0.3 amd64 / arm64 desde los repositorios de Sparky) y Thunderbird 140.13.0esr .

SparkyLinux es una Distribución GNU/Linux basada en Debian GNU/Linux y de origen Polaco, que ofrece ediciones en base a alrededor de 20 entornos de escritorio y administradores de ventanas. Por ejemplo, ofrece una versión de escritorio estándar cuenta con todas las aplicaciones y funciones básicas necesarias para usuarios domésticos bajo un entorno de escritorio liviano, con el objetivo de lograr funcionar de inmediato y con gran efectividad sobre casi cualquier hardware, y una versión minimalista o reducida (MinimalGUI) que usa de forma predeterminada el administrador de ventanas Openbox y solo incluye el software mínimo necesario con el objetivo de ser ideal para aquellos usuarios más experimentados que desean una base más limpia con mayor flexibilidad para una mayor personalización y comodidad. También, incluye una edición de solo terminal (MinimalCLI), una edición Gaming, una edición Multimedia y Devs, y una edición de Rescate o de uso Técnico. Sobre SparkyLinux

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 33 del año 2026

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux y de antiguas y obsoletas versiones de diversos sistemas operativos, durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

DogeLinux : 14 de agosto.

: 14 de agosto. z/OS : 12 de agosto.

: 12 de agosto. Garnet OS: 10 de agosto.

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima tercera publicación (semana 33) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “iDeal OS, CachyOS y SparkyLinux”, que hoy hemos destacado.

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