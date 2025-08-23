Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 34 del año 2025

Para esta trigésima cuarta (34) semana del año 2025 (17/08/25 al 23/08/25) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Besgnulinux, Tails y OSMC”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 34 del año 2025».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 33 del año 2025

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 34 del año 2025», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

Linux Mint es un sistema operativo libre, abierto y gratuito muy popular en el Linuxverso, esta basada en Debian y Ubuntu LTS y es de origen Irlandes. Además, es una de las Distribuciones GNU/Linux de escritorio más utilizada por millones de personas alrededor del mundo, debido a ser considera una de las mejores alternativas a sistemas operativos como Microsoft Windows y Apple MacOS. Ya que, se enfoca en ser un sistema operativo moderno, elegante, cómodo, fácil de usar, seguro y confiable, que incluye con un buen soporte multimedia. Y esta basado en Debian y Ubuntu, lo que le proporciona alrededor de 30.000 paquetes y uno de los mejores administradores de software. Sobre Linux Mint

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 34 del año 2025

Besgnulinux 3.0

Sitio web oficial

Repositorio oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 20 de agosto de 2025.

: 20 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Besgnulinux 3.0.

: Besgnulinux 3.0. Novedades destacadas: Esta nueva actualización llamada «Besgnulinux 3.0» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: El uso de Debian GNU/Linux 13 «Trixie» como base del sistema operativo, el empleo del Kernel Linux 6.12.41-1-amd64, l a actualización del cambiador de imagen de fondo, la añadidura de una función de cambio de color en el administrador de imágenes, mejoras de uso en el administrador del Grub, la añadidura de dos funciones más a la herramienta «Habilitar herramientas» y la modificación de su interfaz. También, s e han añadido controles de menú a la herramienta «Administrar paneles», s e le ha creado una herramienta independiente para la opacidad del gestor de ventanas JWM, y ahora incorpora una nueva herramienta para cambiar los botones o el color del título de la ventana. Esta herramienta está disponible para su uso con JWM para cambiar el color del icono y del tema del sistema. Por último, y entre muchas otras más, destaca algunas como que ahora l a carga del menú del sistema y la creación del idioma local al abrir se ha acelerado, al máximo (2 segundos), y a demás del software habitual, se han añadido algunos programas útiles. Y además, el tipo de número de versión ha cambiado. A partir de esta versión, tendrá el formato x-0. El primer dígito determina el número de versión principal, mientras que el segundo indica cualquier posible versión provisional.

Besgnulinux es un sistema operativo libre, abierto y gratuito basada en Debian GNU/Linux y de origen Turco. Además, es idoneo para ser usado por usuarios (novatos u avanzados) con viejos ordenadores que busquen un sistema operativo que, no utilice muchos recursos al iniciar y cuente con aplicaciones ligeras para las más diversas actividades de un usuario básico, tanto ofimáticas como multimedia. Y apesar de ser un proyecto pequeño, ya lleva tiempo años disponible en el Linuxverso y siempre esta en continuas mejoras y avances. Sobre Besgnulinux

Tails 7.0~rc2

Sitio web oficial

Repositorio oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 21 de agosto de 2025.

: 21 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : Tails 7.0~rc2.

: Tails 7.0~rc2. Novedades destacadas: Esta segunda versión candidata de desarrollo de la futura versión 7.0, llamada «Tails 7.0~rc2» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: El uso como base de Debian 13 (Trixie) y GNOME 48 para el sistema operativo, y la inclusión de nuevas versiones de muchas de las aplicaciones incluidas tradicionalmente. Por ahora, la misma ha pasado por las mismas extensas suites de pruebas automáticas y manuales que usan sus desarrolladores para las versiones regulares, sin embargo, es posible que aún contenga problemas no detectados. Sin embargo, para la misma están disponibles las actualizaciones de seguridad automáticas necesarias, al igual que para las versiones regulares. Por último, esta versión viene a cumplir con la hoja de ruta de desarrollo que permitirá que se cumpla el lanzar Tails 7.0 oficialmente el 18 de septiembre o el 16 de octubre.

Tails es un sistema operativo portátil que busca proteger a sus usuarios de la vigilancia, la censura, la publicidad y los virus. Esto, sobre todo, gracias al uso de la red Tor, y al facilitar que los usuarios puedan apagar cualquier computadora e iniciar Tails desde cualquier memoria USB con el objetivo de evitar dejar rastros en la computadora usada luego de usada y apagada. Además, incluye Tails incluye una selección de aplicaciones para trabajar en documentos confidenciales y para comunicarse de forma segura. En Tails todo está listo para usarse mediante una configuración segura por defecto. Sobre Tails

OSMC 2025.08-1

Sitio web oficial

Repositorio oficial

Anuncio oficial del lanzamiento : 21 de agosto de 2025.

: 21 de agosto de 2025. Enlaces de Descarga : OSMC 2025.08-1.

: OSMC 2025.08-1. Novedades destacadas: Esta nueva actualización de agosto de 2025 llamada «OSMC 2025.08-1» incluye interesantes novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que se pueden mencionar algunas como: L a compatibilidad con Dolby Vision para televisores en dispositivos Vero V, el fin del soporte para Vero 4K/4K+, y variadas correcciones de errores relacionadas con problemas de búsqueda en dispositivos Vero que podían causar bloqueos, con problemas que podían impedir que el demonio de tiempo NTP funcionara en nuevas instalaciones de OSMC y problemas con el Zoom en archivos de vídeo al usar la reproducción acelerada por hardware en Vero V. Por último, y entre muchas otras más, destaca algunas como que ahora integra variadas mejoras para la experiencia del usuario, tales como: Colores mejorados de Dolby Vision de Perfil 5 en Vero V, un Servidor VNC mejorado en dispositivos Vero, y al OSMC Skin se le cambiaron las barras de enmascaramiento para permitir valores de color totalmente transparentes. También, se le ha limitado el número de reinicios de HDMI al iniciar y detener la reproducción en Vero V para una experiencia de reproducción más fluida, e integra mejoras para la reproducción con algunos clips problemáticos.

OSMC es un sistema operativo libre, abierto y gratuito muy popular en el Linuxverso, esta basada en Debian y Raspbian, y es de origen del Reino unido. Además, tiene a Kodi como el elemento central del sistema para la reproducción de medios. OSMC (Open Source Media Center), anteriormente conocido como Raspbmc, fue originalmente pensada para convertir la Raspberry Pi en un componente ideal para un HTPC de bajo costo. Y actualmente, ofrece una interfaz intuitiva que permite navegar por la biblioteca de medios, reproducir contenido de manera fluida y acceder a una variedad de complementos y servicios para personalizar la experiencia de entretenimiento. Sobre OSMC

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 33 del año 2025

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

Sombrero: 20 de agosto. GOVOnix: 18 de agosto.

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima cuarta publicación (semana 34) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2025» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Besgnulinux, Tails y OSMC”, que hoy hemos destacado.

Por último, recuerda visitar nuestra «página de inicio» en español. O, en cualquier otro idioma (con solo agregar al final de nuestra URL actual, 2 letras al final, por ejemplo: ar, de, en, fr, ja, pt y ru, entre muchas otras) para conocer más contenidos actuales. Además, te invitamos a unirte a nuestro Canal oficial de Telegram para leer y compartir más noticias, guías y tutoriales de nuestra web.