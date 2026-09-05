Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 36 del año 2026

Para esta trigésima sexta (36) semana del año 2026 (30/08/26 al 05/09/26) en el Linuxverso, les ofrecemos nuestro oportuno y acostumbrado resumen semanal sobre las novedades contenidas en las variadas noticias de lanzamientos de Distribuciones basadas en Linux, BSD y otras más. Tales como, el de las Distribuciones “Grml, Talos Linux y Ubuntu”, que hoy destacaremos durante esta semana.

Y como ya saben, muchas de estas noticias de lanzamientos las traemos directamente de las webs de «DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent». Mientras que, de la web de «ArchiveOS» mencionamos al final, los anuncios sobre la recuperación y difusión de archivos ISO de Distros GNU/Linux discontinuadas, y de otros tipos de sistemas operativos conocidos. Además, muchas de estas recientes versiones pueden estar ya disponibles sobre la web de «DistroSea» para su revisión y evaluación. Así que, sin más que decir, a continuación abordaremos los lanzamientos de las «Distros del Linuxverso para la Semana 36 del año 2026».

Distros del Linuxverso: Novedades de la Semana 35 del año 2026

Pero, antes de comenzar a comentar cada una de las novedades relacionadas con estos nuevos lanzamientos de Distros *Linux, *BSD y otras más, que han sucedido en el «Linuxverso durante esta semana 36 del año 2026», les recomendamos explorar la anterior publicación relacionada de esta misma serie de publicaciones, al finalizar la misma:

PorteuX es una Distribución GNU/Linux basada en Slackware, además de inspirada en Slax y Porteus, de origen global y disponible para el público de forma gratuita. Su principal objetivo es ser súper rápida, pequeña, portable, modular e inmutable (si el usuario así lo desea). Ya viene preconfigurada para un uso básico, incluyendo aplicaciones ligeras para cada uno de los 7 entornos de escritorio disponibles. No incluye navegador, pero sí una tienda de aplicaciones para que puedas descargar los navegadores más populares, así como Steam, VirtualBox, drivers de Nvidia, suite ofimática, multilib, mensajeros, emuladores, entre otros. Sobre PorteuX

Las 3 primeras Distros del Linuxverso actualizadas durante la Semana 36 del año 2026

Grml 2026.09

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 3 de septiembre de 2026.

: 3 de septiembre de 2026. Enlaces de Descarga : Grml 2026.09.

: Grml 2026.09. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Grml denominada «Grml 2026.09», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la actualización de la base del sistema operativo desde los repositorios de Debian testing/forky a partir de septiembre de 2026. Destacando la inclusión del paquete GNU Screen 5.0.1, tambien de « grml-live» cuyo propósito es funcionar como un sistema de compilación para crear sistemas Linux Live (basados ​​en Grml), y de g rml-debootstrap cuyo propósito es funcionar de forma similar como «debootstrap», la herramienta de instalación del sistema Debian . Por último, entre algunas otras más, destaca que ahora el sistema implementa el Kernel Linux 7.1.8 e incluye en el initramfs de la compatibilidad para arrancar desde dispositivos USB formateados en exFAT. Y se han incluido paquetes como 3cpio, ovmf (amd64) y qemu-efi-aarch64 y pydf. Además, de la eliminación de algunos paquetes como speedtest-cli, squashfs-tools y tpm-udev.

Grml es un sistema en vivo basado en Debian que se centra en las necesidades de los administradores de sistemas. Esta versión de Grml proporciona paquetes de software nuevos de Debian trixie. Como es habitual, también incorpora soporte de hardware actualizado y corrige errores conocidos de versiones anteriores de Grml. Sobre Grml

Talos Linux 1.14.0

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 23 de agosto de 2026.

: 23 de agosto de 2026. Enlaces de Descarga : Talos Linux 1.14.0.

: Talos Linux 1.14.0. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Talos Linux denominada «Talos Linux 1.14.0», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la capacidad de admitir DNS sobre TLS (DoT) y DNS sobre HTTPS (DoH) para una resolución DNS segura. Lo que le permite cifrar las consultas y respuestas DNS, mejorando la privacidad y la seguridad del tráfico DNS. Y dado que, el protocolo DNS se puede configurar para cada servidor de nombres en el documento ResolverConfig, esto también permite una configuración flexible de la resolución DNS. Además, ahora la opción «–mode=reboot» se ha eliminado del comando talosctl apply-config; y por defecto, la configuración se aplica sin reiniciar. Por ello, la mayoría de los cambios de configuración no requieren un reinicio; la documentación enumera los cambios que sí lo requieren. Por último, entre algunas otras más, destaca que ahora Talos ahora admite la ejecución de instancias de enrutamiento BGP nativo en el host mediante servidores GoBGP integrados, configurados con documentos «BGPInstanceConfig». Lo cual, elimina la necesidad de distribuir FRR como una extensión del sistema para el caso de uso común en la red. Y ahora también admite el montaje y el aprovisionamiento del sistema de archivos btrfs para volúmenes de usuario y volúmenes existentes.

Talos Linux es una Distribución GNU/Linux independiente, y de origen Estadounidense que ofrece un sistema operativo optimizado para Kubernetes. Por ello, se especializa en una sola función y la ejecuta mejor que cualquier distribución de Linux de propósito general. En consecuencia, puedes iniciarla en hardware físico o en una máquina virtual y tendrás un clúster de Kubernetes en cuestión de minutos. Sobre Talos Linux

Ubuntu 26.10-snapshot3

Sitio web oficial

Repositorio oficial : GitHub.

: GitHub. Anuncio oficial del lanzamiento : 4 de septiembre de 2026.

: 4 de septiembre de 2026. Enlaces de Descarga : Ubuntu 26.10-snapshot3.

: Ubuntu 26.10-snapshot3. Novedades destacadas: Esta nueva versión estable del Proyecto Ubuntu denominada «Ubuntu 26.10-snapshot3», incluye interesantes y útiles novedades (añadidos, soluciones y mejoras), entre las que destacan algunas como la actualización del entorno de escritorio a GNOME 51 Beta, y el mantenimiento del Kernel Linux 7.0 hasta la futura actualización al la versión 7.2, a medida que avanza el desarrollo a la versión estable . Por último, vale recordar las siguientes fechas importantes en su lanzamiento como versión estable: 10 de septiembre de 2026 (Congelación de la interfaz de usuario), 24 de septiembre de 2026 (Lanzamiento de la versión beta final) y 15 de octubre de 2026 (Lanzamiento final de la versión estable). Y en caso de que desees conocer un poco más sobre los cambios de la versión estable actual a la futura, te invitamos a explorar el siguiente enlace oficial.

Ubuntu es una Distribución GNU/Linux basada en Debian y de origen Británico, que ofrece un sistema operativo libre, abierto y gratuito con un excelente rendimiento, y que además, puede venir con casi todos entornos de escritorio existentes, tanto de forma oficial (Ubuntu con GNOME, Kubuntu con KDE Plasma, Xubuntu con XFCE y muchos otros más), como de forma no oficial (Distros no oficiales, derivadas e independientes). Y tiene un periodo de actualizaciones (6 meses) y de lanzamientos LTS por parte de la empresa Canonical, lo cual, favorece la estabilidad y seguridad necesaria para el agregar mejoras solidas y soluciones a errores críticos y otros bugs. En consecuencia, Ubuntu es una distribución completa, tanto para computadoras de escritorio, portátiles, la nubes y servidores, sobre todo, gracias a una instalación rápida y sencilla, lanzamientos regulares, una selección estrechamente integrada de excelentes aplicaciones y una increíble variedad de software complementario. Sobre Ubuntu

Otras interesantes Distros del Linuxverso actualizadas durante la semana 36 del año 2026

Y para no dejar ninguna por fuera, vale mencionar también el anuncio oficial de otros conocidos lanzamientos de Distros GNU/Linux y de antiguas y obsoletas versiones de diversos sistemas operativos, durante este periodo de tiempo:

En DistroWatch, OS.Watch y FOSS Torrent

En ArchiveOS

GrapheneOS : 4 de septiembre.

: 4 de septiembre. OpenStar : 2 de septiembre.

: 2 de septiembre. Junos OS : 1 de septiembre.

: 1 de septiembre. Firefly: 31 de agosto.

Resumen

En resumen, esperamos que esta trigésima sexta publicación (semana 36) de nuestra útil y actual serie dedicada a las «Novedades de las Distros del Linuxverso para cada semana del año 2026» te haya gustado y sido útil, informativa y técnicamente. Sobre todo, en cuanto al último lanzamiento de las Distribuciones “Grml, Talos Linux y Ubuntu”, que hoy hemos destacado.

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